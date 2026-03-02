“Cancel ChatGPT” : pourquoi l’IA la plus populaire est soudain sous le feu des critiques

OpenAI et Sam Altman font face à des critiques suite à un nouvel accord conclu avec le département américain de la défense.

OpenAI a signé un accord avec le département de la Défense des États-Unis

Un nombre important d’utilisateurs de ChatGPT quittent l’application en réaction

Anthropic avait auparavant soulevé des préoccupations en matière de sécurité et de sûreté

Après que le développeur de Claude, Anthropic, a renoncé à un accord avec le département de la Guerre des États-Unis en raison de préoccupations liées à la sécurité et à la sûreté, OpenAI a choisi de conclure un accord avec l’armée – et les utilisateurs de ChatGPT sont loin d’approuver cette décision.

Comme l’a rapporté Windows Central, un nombre croissant de personnes annulent leur abonnement à ChatGPT et se tournent vers d’autres chatbots d’intelligence artificielle, dont Claude. Un simple coup d’œil aux réseaux sociaux ou à Reddit suffit à constater l’ampleur de la contestation.

Certains utilisateurs de Reddit publient des guides expliquant comment quitter ChatGPT et récupérer leurs données, tandis que d’autres accusent OpenAI de « ne pas avoir la moindre éthique » et de « vendre son âme » en acceptant que ses modèles d’IA soient utilisés par le complexe militaro-industriel américain.

De son côté, l’investisseur technologique Aidan Gold a pris la parole sur X pour souligner qu’OpenAI avait soutenu la position d’Anthropic en matière de sécurité juste avant de signer un accord avec le département de la Guerre. Le gouvernement américain a également annoncé son intention de retirer Claude de l’ensemble de ses administrations.

L'éthique obscure de l'IA

Let me get this straight:Anthropic refused to work with DoW unless they could promise their tech wasn't used for surveillance or killing. DoW said that they need full capabilities. Anthropic declined to give full access. OpenAI stood by Anthropic for ensuring AI safety.…February 28, 2026

L’éthique de l’intelligence artificielle reste depuis longtemps un terrain flou. La plupart des chatbots populaires actuels ont été entraînés sur d’immenses volumes de contenus protégés par le droit d’auteur, parfois obtenus sans autorisation, tout en soulevant la menace de suppressions massives d’emplois et en consommant des quantités considérables d’énergie.

Cependant, en début de semaine, Anthropic a fixé une limite lorsqu’il s’est agi d’autoriser l’utilisation de sa technologie d’IA pour la « surveillance de masse » et les « armes entièrement autonomes ». L’entreprise souhaitait mettre en place des garanties dans ces domaines, conditions que le département de la Guerre n’était pas prêt à accepter.

OpenAI est alors intervenu. L’entreprise affirme que son accord avec l’armée américaine « comporte davantage de garde-fous » que celui qu’Anthropic a refusé, notamment en ce qui concerne la surveillance de masse et les armes entièrement autonomes, avec des « lignes rouges » qu’OpenAI entend faire respecter à l’avenir.

Les utilisateurs de ChatGPT ne semblent toutefois pas convaincus, en particulier au sujet de la formulation « toutes fins légales » figurant dans l’accord. Le débat devrait se poursuivre encore longtemps. En attendant, Claude occupe désormais la première place sur l’Apple App Store.