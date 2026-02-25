Google muscle son IA avec Gemini 3.1 Pro, mais les utilisateurs restent sceptiques

Google déploie aujourd’hui Gemini 3.1 Pro — avec un bond majeur des performances en raisonnement

De nouveaux benchmarks montrent que ses capacités de résolution de problèmes ont plus que doublé par rapport à Gemini 3 Pro

Certains utilisateurs estiment toutefois que cette mise à jour se fait au détriment de la personnalité et de l’empathie

Google a déployé une version « preview » améliorée de Gemini 3.1 Pro sur l’ensemble de ses formules d’abonnement, de l’offre Free aux offres Plus, Pro et Ultra. En ouvrant l’application Gemini, l’option Pro du sélecteur de modèles apparaît désormais sous l’appellation 3.1 Pro. Gemini 3.1 Pro est également accessible dans l’outil de recherche NotebookLM de Google.

Google présente 3.1 Pro comme une « base plus intelligente et plus performante pour la résolution de problèmes complexes » et publie, pour appuyer cette affirmation, des résultats de benchmarks montrant les progrès réalisés par rapport à Gemini 3 Pro.

Sur ARC-AGI-2 — un benchmark qui évalue la capacité d’un modèle à résoudre des schémas logiques entièrement nouveaux — 3.1 Pro a obtenu un score de 77,1 %, soit plus du double des performances en raisonnement de 3 Pro.

Benchmarks du Gemini 3.1 Pro. (Image credit: Google)

Google a déjà mis en avant les capacités de 3.1 Pro. Un exemple présenté prend la forme d’une application de planification urbaine.

We used Gemini 3.1 Pro to build a realistic city planner app. 🏙️Watch how the model tackles complex terrain, maps out infrastructure, and simulates traffic to generate a high-quality visualization. pic.twitter.com/SKoVzwtBy8February 19, 2026

Google a souligné que cette application de planification montre que 3.1 peut gérer des terrains complexes, cartographier des infrastructures et simuler le trafic afin de générer une visualisation de haute qualité.

Sur X, l’utilisateur Prime.Xiao s’est montré convaincu, qualifiant la démonstration d’« impressionnante illustration d’un raisonnement multimodal à grande échelle », qui « dépasse la simple IA générative ».

Un manque d’empathie

Selon Google, « 3.1 Pro est conçu pour les tâches où une réponse simple ne suffit pas, en mettant un raisonnement avancé au service de vos défis les plus complexes ».

Toutefois, tous les utilisateurs ne semblent pas apprécier cette évolution. Si les capacités de résolution de problèmes de Gemini paraissent avoir progressé, certains se montrent moins enthousiastes.

Sur X, IvanyaV a écrit : « C’est le cœur lourd que ces lignes sont publiées au sujet de la récente mise à jour 3.1 Pro.

Si le bond en avant en matière de raisonnement logique et de performances en codage est impressionnant, l’“âme” du modèle — sa profondeur émotionnelle, son empathie, sa souplesse créative et sa nuance — semble avoir été considérablement réduite. Pour les créateurs et les utilisateurs qui s’appuient sur Gemini pour un soutien émotionnel quotidien et une collaboration nuancée, centrée sur l’humain, 3.1 Pro donne l’impression d’un recul par rapport à l’ère 3.0. »

Cette réaction rappelle les premières réactions au lancement de ChatGPT-5, qui avait remplacé le populaire GPT-4o, certains utilisateurs estimant alors que le nouveau modèle paraissait plus robotique et analytique que son prédécesseur jugé plus humain.

Un premier temps d’essai du modèle 3.1 ne met pas en évidence de problèmes d’empathie flagrants à ce stade, et il reste sans doute trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur ce point.

À mesure que l’utilisation de Gemini 3.1 Pro s’inscrira dans la durée, les nuances du modèle apparaîtront plus clairement. Google insiste cependant sur le fait qu’il s’agit uniquement d’une version preview, alors que l’entreprise « poursuit ses avancées dans des domaines tels que des workflows agentiques plus ambitieux ».