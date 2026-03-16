Il a été constaté que depuis la sortie des nouveaux ChatGPT-5.3 Instant et GPT-5.4 Thinking, ChatGPT termine désormais chacune de ses réponses par ce qui ressemble fortement à du « clickbait » destiné à inciter à poursuivre la conversation. Explication.

Récemment, une question a été posée à ChatGPT sur ce qu’est une opération de remplacement d’une valve cardiaque. La réponse était parfaite, accompagnée d’images utiles. Toutes les informations nécessaires étaient présentes. Cependant, à la fin de sa réponse, ChatGPT a ajouté :

« Si vous le souhaitez, je peux également expliquer :

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Ce que l’on ressent réellement lors de l’intervention (expérience patient)

À quel point c’est risqué aujourd’hui

Quels sont les taux de survie

Quelles personnalités ont subi une chirurgie valvulaire (elles sont assez nombreuses). »

Il s’agit d’une tendance observée avec les nouveaux modèles GPT : une forme similaire de relance apparaît après presque chaque réponse. L’impression qui s’en dégage est que l’objectif n’est pas tant d’être utile que de prolonger la conversation le plus longtemps possible.

Il aurait été tout à fait possible d’en rester là et de passer à autre chose, mais cette mention a suscité une curiosité sur les personnalités ayant subi une chirurgie des valves cardiaques… notamment à cause de ce très tentant « elles sont assez nombreuses », manifestement conçu pour inciter à poser la question suivante.

Avant même de s’en rendre compte, une demi-heure pouvait être perdue à lire des articles sur des célébrités au lieu de faire quelque chose d’utile (il s’agit notamment d’Arnold Schwarzenegger, Mick Jagger et Bill Clinton, entre autres), simplement à cause de cette accroche.

Avant de s’engager à son tour dans ce « terrier du lapin » consacré aux célébrités et à leurs valves cardiaques, il peut être utile d’apprendre comment empêcher ChatGPT de terminer chaque réponse par une liste de suggestions destinées à entraîner vers la suite de la conversation.

Cela reste supportable, mais à la longue, cela peut devenir agaçant.

Conclure les sujets proprement

Heureusement, il est relativement simple de faire cesser ce comportement.

Sur mobile, il suffit d’ouvrir les Settings, puis de faire défiler jusqu’à trouver le curseur intitulé Follow-up suggestions, et de le désactiver.

En revanche, sur l’interface web de ChatGPT, où se déroule la majorité des échanges, aucun curseur de ce type n’existe. Il faut alors se rendre dans la section Custom instructions. Aller dans Personalization, puis faire défiler vers le bas.

Il est alors possible d’indiquer à ChatGPT le comportement souhaité. Le texte suivant a été saisi :

« Après avoir fourni une réponse, ne suggérez pas de sujets connexes, d’approfondissements, d’exemples ou d’éléments supplémentaires sauf si cela est explicitement demandé dans le message de l’utilisateur. Terminez les réponses proprement après avoir livré l’information principale. »

Il est possible de copier et coller cette formulation ou d’en créer une version adaptée à ses besoins spécifiques.

Après l’ajout de cette instruction, les suggestions de suivi n’ont pas totalement disparu, mais leur fréquence a suffisamment diminué pour que la conversation redevienne une véritable conversation, et non ce qui ressemble au piège d’engagement le plus poli au monde. Désormais, lorsqu’un complément est souhaité, il suffit de le demander.