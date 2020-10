Soldes d'été Amazon : toutes les meilleures offres tech disponibles

Les soldes d'été savent se faire attendre. Alors que le festival des prix les plus bas aurait dû commencer le 24 juin, la période a finalement été reportée par le Ministère de l’Economie et des Finances… du 15 juillet au 11 août prochains. Ça vous a paru une éternité ? Amazon récompense votre patience en multipliant les bonnes affaires au rayon high-tech.

Pour vous aider à tirer parti des meilleures remises possibles, nous avons sélectionné par catégorie les produits les plus intéressants, actuellement en promotion. Vous trouverez ci-dessous des réductions immanquables sur des tablettes, enceintes, casques, écouteurs, montres et bracelets connectés ainsi que des accessoires domotiques de choix.

Meilleures offres Amazon sur les smartphones et tablettes

Apple iPhone 11 Pro 64 Go | 1059 € (au lieu de 1159 €)

L'iPhone 11 Pro est à ce jour le smartphone le plus puissant d'Apple, avec une prise en main des plus agréables. Il sublime tous vos clichés et films vidéo grâce à un appareil photo à triple objectif, une variété de perspectives et un nouveau mode nuit pour améliorer vos prises de vue en basse luminosité. Nous pourrions mentionner ses nombreuses prouesses supplémentaires, à l’image de la durée de vie de sa batterie qui passe jusqu’à une journée et demie sans recharge. Ou encore les performances inégalées de son processeur A13 Bionic. Mais nous préférons vous inviter à lire son test complet.Voir l'offre

Samsung Galaxy S20 128 Go | 649,90€ (au lieu de 909€)

Le Samsung Galaxy S20 est le successeur direct de notre smartphone préféré de 2019, le S10. Il a pour lui des améliorations notables telles que la qualité de l’affichage et le taux de rafraîchissement de l’écran, ou encore un appareil photo haute résolution. La batterie se distingue comme plus volumineuse, nous comptons un tout nouveau chipset qui fera foi pour les smartphones Samsung à venir, la compatibilité 5G qui va se généraliser cette année. Et n’oublions pas de la RAM… à outrance.Voir l'offre

Huawei P30 Pro 128 Go | 525€ (au lieu de 999€)

Le P30 Pro définit la photographie comme le standard prioritaire de Huawei. À l'arrière de l’appareil, vous trouverez un ensemble de quatre caméras dont un capteur principal de 40 Mpx. Vous disposez également d’un des processeurs les plus puissants du marché, d'un capteur d'empreintes digitales intégré et du chargement sans fil inversé. C'est surtout le dernier grand Huawei P accueillant l'interface et les services Google, et en cela il conserve notre préférence par rapport au P40 Pro plus récent.Voir l'offre

Xiaomi Mi Note 10 128 Go | 378,99€ (au lieu de 549€)

Le nouveau smartphone Mi Note de Xiaomi embarque des composants impressionnants, à commencer par l’appareil photo constitué de cinq objectifs à l’arrière (dont un de 108 Mpx). Ajoutez à cela un écran OLED de 6,47 pouces, une batterie surpuissante de 5260 mAh et vous tenez sans doute un challenger en devenir. Un véritable bijou de sophistication, vous garantissant des photos inratables.Voir l'offre

Huawei M5 Lite - 64 Go | 269,99€ (au lieu de 329€)

Pour moins de 300€, cette tablette vous offre un processeur octacœur performant, 64 Go de stockage, 4 enceintes Harman Kardon et une batterie longue durée. Un très bon lecteur multimédia pour regarder vos séries Netflix préférées en vacances.

Meilleures offres Amazon sur les ordinateurs portables

Apple MacBook Pro 16’’ | 2449 € (au lieu de 2699 €)

A ce jour, l’ordinateur portable le plus puissant jamais conçu par Apple. La firme de Cupertino a ajouté certains des composants les plus rapides au monde, notamment les processeurs Intel à 6 et 8 cœurs. Le clavier problématique de la version précédente - de par sa sensibilité élevée aux miettes et à la poussière - a été revu et corrigé. Le tout est bien entendu sublimé par le châssis emblématique du MacBook Pro. Il est encore plus rapide et réactif pour traiter les tâches du quotidien. Mais aussi des charges logicielles plus complexes comme la lecture ou l’édition de vidéos haute définition.Voir l'offre

Meilleures offres Amazon sur les enceintes, casques et écouteurs

Ultimate Ears BOOM 2 Lite | 79,99€ (au lieu de 199€)

L’enceinte Bluetooth BOOM 2 Lite est de nouveau distribuée par Amazon, à un prix très avantageux. L’occasion d’acquérir un appareil audio et résistant aux chocs que vous conserverez des années, avec un son puissant pour moins cher.

Sony WH-1000XM3 | 291€ (au lieu de 380€)

Le Sony WH-1000XM3 est le meilleur casque audio anti-bruit au monde depuis 2018. Etonnant pour un produit high-tech qui n’est pas une innovation mais une mise à niveau du déjà excellent WH-1000XM2. Le WH-1000XM3 apporte de subtiles modifications, telles que l’utilisation de l’USB-C pour une recharge rapide et l’ajout de rembourrage dans le but d’augmenter l’isolation acoustique. Pour les mélomanes, il intègre de nombreux codecs audio premium, comme aptX HD et LDAC. Deux des meilleurs moyens d’écouter de la musique haute résolution à partir de votre téléphone mobile.Voir l'offre

Apple AirPods 2 avec boîtier de charge | 139€ (au lieu de 179€)

Les Airpods 2 bénéficient d’une nouvelle option de recharge sans fil et d’un appairage plus fluide. Si vous souhaitez passer des casques ou écouteurs Bluetooth à la technologie True Wireless, alors la mise à jour de 2019 est un achat intéressant.

Meilleures offres Amazon sur les montres et les bracelets connectés

Fitbit Charge 3 | 111,09€ (au lieu de 149,95€)

Le Fitbit Charge 3 offre une variété de suivis, de la surveillance de votre sommeil et de votre fréquence cardiaque à l’évaluation de votre progression sportive. Plus raffiné et léger que ses prédécesseurs, il arbore également un écran plus grand et étanche.Voir l'offre

Fitbit Versa | 175,44€ (au lieu de 229,95€)

Ce modèle possède de multiples avantages : un écran lumineux blindé d’informations, un moniteur de fréquence cardiaque amélioré, des notifications intelligentes, la possibilité de payer sans contact chez le commerçant du coin ou d’écouter vos playlists musicales favorites. Et de multiples supports de coaching pour les sportifs.

Meilleures offres Amazon sur l'équipement domotique

Amazon Echo Show 5 | 69,99€ (au lieu de 89,99€)

Voici le plus petit des écrans connectés Amazon (5 pouces). Mais ne sous-estimez pas la puissance de l’Echo 5 qui vous garantit des appels vidéo de haute qualité. Il rappelle également vos rendez-vous importants, vous aide à cuisiner et vous assiste sur toutes vos tâches quotidiennes grâce à Alexa.

