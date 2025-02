Android 16 : 5 innovations à venir sur votre téléphone – dont une qui crée déjà l’engouement

Android 16 Beta 2 est déployé sur certains appareils Pixel

La nouvelle bêta révèle des fonctions d'appareil photo, un nouveau raccourci pour Google Wallet, et plus encore

Il n'y a toujours pas de date de sortie pour Android 16, bien qu'il soit probable qu'il soit lancé plus tard dans l'année

Bien que la sortie d'Android 15 sur les appareils de différents fabricants semble encore récente, Google avance déjà sur Android 16 – la deuxième version bêta est actuellement en cours de déploiement sur certains smartphones Pixel (Google Pixel 6 et modèles plus récents).

Des indices et des versions de démonstration de nouvelles fonctionnalités laissent déjà penser qu'Android 16 sera une mise à jour majeure pour le système d'exploitation mobile le plus populaire au monde, avec de nouveaux outils pour l'appareil photo, des notifications en direct et une fonctionnalité pratique pour Google Wallet.

Le blog des développeurs Android de Google a publié deux articles sur les premières et deuxièmes versions bêta, présentant de nouvelles fonctionnalités destinées aux utilisateurs ainsi que des outils pensés pour les développeurs.

Le nom de code interne d'Android 16 est Baklava, un choix logique tant cette mise à jour semble déjà pleine de couches de nouvelles fonctionnalités à explorer. Voici un aperçu des cinq meilleures nouveautés révélées jusqu'à présent.

Nouveaux outils photographiques

(Image credit: Google / Future)

Android 16 introduit une variété de nouveaux outils pour l'appareil photo, dont beaucoup sont conçus pour les professionnels.

Un nouveau mode d'exposition automatique hybride permet désormais de contrôler manuellement l'ISO et le temps d'exposition, tandis que le téléphone ajuste l'exposition, offrant ainsi un compromis entre les modes automatique et manuel complet actuels.

Quelques mises à jour mineures sont également ajoutées à l'application appareil photo d'Android 16 : la prise en charge des images Ultra HDR fait son apparition, ainsi qu'une nouvelle API permettant aux applications tierces de détecter automatiquement quand le mode nuit est nécessaire et de l'activer directement dans l'application.

La prise en charge du codec vidéo professionnel avancé est également intégrée, tout comme un contrôle précis de la température et de la teinte pour l'enregistrement vidéo.

Nouveau raccourci pour Google Wallet

(Image credit: Future / James Ide)

Avec Android 16 Beta 2, Google propose un raccourci pratique pour Google Wallet, conçu pour gagner du temps lors des paiements via smartphone.

L'application Google Wallet peut désormais s'ouvrir en appuyant deux fois sur le bouton d'alimentation, une action qui ouvre généralement l'appareil photo par défaut sur la plupart des appareils Android.

Si cette nouvelle fonction implique de renoncer à un raccourci apprécié de longue date, elle offre néanmoins une option intéressante.

L'attente dans une file d'attente ou la recherche de l'application Google Wallet sur l'écran d'accueil peut être frustrante lors d'un paiement avec le téléphone : cette fonctionnalité devrait donc séduire de nombreux utilisateurs.

Meilleur redimensionnement des applications

(Image credit: Peter Hoffmann)

Les amateurs de téléphones pliables seront ravis de voir Google simplifier le redimensionnement des applications sur les grands écrans.

Android 16 supprime la possibilité pour les applications de limiter leur taille et leur orientation sur les grands écrans, comme ceux des tablettes ou des écrans internes de téléphones pliables. Cette évolution devrait permettre aux applications de mieux exploiter ces grands écrans et d'offrir une expérience améliorée aux utilisateurs de ces appareils.

Il appartiendra toujours aux développeurs d'applications de garantir une compatibilité optimale sur différentes tailles d'écran, mais cette initiative de Google contribue à faire des tablettes et appareils pliables une véritable vitrine de l'expérience Android.

Mises à jour en temps réel

(Image credit: Philip Berne / Future)

Une nouvelle catégorie de notifications arrive avec Android 16 : les mises à jour en direct permettront aux utilisateurs de suivre des événements en temps réel grâce à une notification prioritaire affichée sur l'écran de verrouillage.

Cette fonction est similaire – voire identique – aux Activités en direct d'Apple, à la différence près que la version Android ne repose pas sur une fonction telle que l'Île Dynamique ou son équivalent, le Dynamic Cloud, que l'on retrouve sur les téléphones OnePlus récents.

Comme l'a souligné Android Authority, Google envisage d'utiliser les mises à jour en direct pour le covoiturage, la livraison de repas ou encore la navigation, entre autres usages. Cette fonction prend en charge des barres de progression et des rappels textuels, par exemple pour indiquer un prochain changement de direction lors de l'utilisation d'applications de navigation.

Extensions Gemini

(Image credit: Shutterstock/Poetra.RH)

Cette dernière nouveauté reste plus mystérieuse, Google ayant donné peu de détails, mais il semble que les extensions Gemini, lancées avec la série Samsung Galaxy S25, seront bientôt disponibles sur davantage de téléphones Android.

Le blog des développeurs Android mentionne simplement que Google « travaille à rendre cette fonctionnalité accessible sur encore plus de formats ».

Les extensions Gemini, présentes sur les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra, permettent à l'assistant intelligent de Google d'accéder à d'autres applications du téléphone et de les utiliser.En théorie, cette fonction permettrait à Gemini de réaliser des tâches complexes, comme créer une liste de courses et l'enregistrer dans Samsung Notes.

Voici donc un aperçu des cinq meilleures fonctionnalités à venir sur les meilleurs smartphones Android grâce à Android 16.