Test Xiaomi Black Shark 5 Pro

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Pour les joueurs nomades, le Xiaomi Black Shark 5 Pro est une évidence. Il dispose d'un processeur haut de gamme, d'un mode gaming bien pensé et de gâchettes rétractables qui confèrent un avantage considérable à son propriétaire, dans n’importe quelle session multijoueur. Cependant, ses bords rugueux rendent les usages mobiles standards plus complexes. Tandis que son autonomie s’avère décevante… et qu’il surchauffe fréquemment.

Le Xiaomi Black Shark 5 Pro en résumé

Si vous lisez cet avis sur le Xiaomi Black Shark 5 Pro, nous supposons que c'est parce que vous êtes à la recherche d'un smartphone gaming performant. Si tel n’est pas le cas, alors nous vous conseillons de regarder ailleurs.

En effet, le Black Shark, comme beaucoup d'autres smartphones gaming haut de gamme, est idéal pour exécuter des titres mobiles mais souffre de problèmes lorsqu'il est utilisé comme un smartphone classique. Bien qu'il s'agisse d'un compromis auquel nous nous sommes habitués, il est préférable d'éviter ce type d'appareil si le jeu nomade ne rythme pas votre quotidien.

Il s'agit du membre le plus puissant de la cinquième génération Black Shark. Ces smartphones sont conçus indirectement par Xiaomi, bien que le géant chinois et sa filiale minimisent aujourd’hui leur relation.

Il existe également un Black Shark 5 standard, qui offre une caméra principale de plus faible résolution, un chipset un peu plus limité et des configurations de stockage et de mémoire vive inférieures ; oui mais il coûte moins cher en conséquence.

Comme c'est le cas pour la plupart des smartphones gaming, la puissance du Xiaomi Black Shark 5 Pro est son principal argument de vente, puisqu'elle lui permet d'exécuter des jeux AAA avec les paramètres graphiques les plus élevés sans la moindre faille. Au cœur de l'appareil se trouve une puce Snapdragon 8 Gen 1, soutenue par jusqu'à 12 Go de RAM - une combinaison qui, dans notre expérience, a déjà fourni des performances gaming exceptionnelles.

La présence de gâchettes pop-up, le long du bord droit, viennent magnifier cette proposition. Il est possible de personnaliser leur fonction pour chaque jeu, afin de transformer votre smartphone en une manette de jeu exceptionnelle - et qui vous offre un avantage certain dans toute partie multijoueur.

Le Black Shark 4 Pro a légué ces gâchettes rétractables, pas sa prise jack 3,5 mm pour l'audio filaire. C'est dommage, car les casques et les microphones filaires peuvent délivrer une meilleure latence et une meilleure qualité audio que leurs équivalents sans fil. Cependant, achetez un adaptateur USB-C et vous serez toujours en mesure de brancher un casque-micro décent via le seul port restant.

Si vous ne souffrirez d’aucun lag ici, le Black Shark 5 Pro devient incroyablement chaud lorsque vous jouez longtemps. Clairement, le système de refroidissement intégré n'est pas suffisant pour faire face aux exigences d’un jeu AAA. De plus, la batterie est fortement sollicitée par le chipset haut de gamme.

La durée de vie de la batterie du Black Shark 5 Pro ne se montre pas à la hauteur, mais il y a une fonctionnalité - un autre report de la version précédente - qui compense en partie. Il s'agit de la charge rapide de 120W, qui permet de réalimenter complètement le smartphone en seulement 15 minutes. Bluffant.



Comme nous y avons fait allusion dans ce résumé, le Black Shark 5 Pro demeure similaire à son prédécesseur à bien des égards, mais il est livré avec quelques changements mineurs que nous aurions tort d'ignorer.

Le nouveau modèle arbore un design plus sobre, moins "gaming", ainsi qu'un meilleur appareil photo principal, une caméra macro améliorée et une interface plus propre.



Si vous possédez déjà le précédent appareil Black Shark, le 5 Pro concède une mise à niveau limitée - et si vous pouvez trouver le modèle précédent à un prix décent, il vaut certainement la peine de le privilégier. Mais pour tous les autres qui sont à la recherche d'une console de poche, le Black Shark 5 Pro apparaît très tentant.

Prix et disponibilité

(Image credit: Future)

Le Xiaomi Black Shark 5 Pro a été lancé mondialement le 8 juin, avec une date de mise en vente le jour d’après.

L'appareil est proposé à partir de 799 € - pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il existe deux autres configurations : 12 Go / 256 Go, à 899 €, et 16 Go / 256 Go, pour 999 €. Nous avons testé l'option medium.

Étant donné que le Black Shark 5 commence à seulement 549 € pour 8 Go / 128 Go, et son option maximale de 12 Go / 256 Go atteint 649 €, nous ne pouvons pas nous empêcher de préférer celui-ci, moyennant quelques compromis.

Le Black Shark 4 Pro est également une alternative intéressante puisqu’il avoisine désormais les 500 €, alors que le Nubia Red Magic 7 vous revient à 629 €.

Note : 3/5

Design

A chaque nouvelle génération, la ligne Black Shark devient moins voyante, seuls persistent un design anguleux et des motifs LED pour accentuer tout de même le segment gaming de ce smartphone.

Au-delà, le Black Shark 5 Pro ressemble à un smartphone Android standard de milieu de gamme, avec une bosse rectangulaire surélevée à l'arrière, une bascule de volume à gauche, un bouton d'alimentation et un capteur d'empreintes digitales à droite, et un port USB-C exactement au même endroit que sur tous les autres téléphones modernes.

Nous ferons bien évidemment exception pour les deux curseurs qui courent le long du bord droit de l'appareil, l'un en haut et l'autre en bas. D’une pichenette, vous pourrez faire surgir de petites gâchettes, prêtes à être brandies dans une partie multijoueur.

(Image credit: Future)

Ces gâchettes physiques saillantes et rétractables sont probablement les meilleures itérations que nous ayons testées sur un smartphone gaming. Certains appareils récents optent pour des points haptiques que l'on touche avec le doigt, d'autres avec des écrans à bords incurvés qui abritent des points de déclenchement à la place. Mais Xiaomi a adopté un élément plus naturel et familier pour les joueurs, avec des résultats beaucoup plus fiables en cours de partie.

L'absence d'une prise casque de 3,5 mm ne dérangera pas tout le monde, puisque les casques sans fil (ou les adaptateurs USB-C) sont maintenant devenus monnaie courante. Cependant, ils manqueront aux joueurs sensibles à leur environnement sonore - qui aiment utiliser des écouteurs et des microphones filaires, pour subir une latence plus faible et bénéficier d’un son plus immersif.

Le Black Shark 5 Pro est un téléphone lourd, avec un poids de 220 g, et ses dimensions de 163,9 x 76,5 x 9,5 mm font ressortir son épaisseur par rapport à de nombreux modèles contemporains. Mais compte tenu de la conception des smartphones gaming en général, l'appareil semble relativement léger.

Note : 3,5/5

Écran

L'écran du Black Shark 5 Pro marque un recul surprenant par rapport à l'appareil non Pro et aux modèles de 4e génération. En effet, il s'agit "seulement" d'une dalle OLED, et non du Super AMOLED du Black Shark 4 ou de l’AMOLED qui équipe le Black Shark 5 standard.

(Image credit: Future)

À l'usage, les couleurs affichent un peu moins de punch, et le contraste se révèle plus limité - même si, il faut bien l'admettre, la différence reste mineure. Vous ne la remarquerez vraiment que si vous comparez les trois smartphones côte à côte, et nous avons trouvé que l'écran du 5 Pro convenait parfaitement à son usage.

À 6,67 pouces, la taille de l'écran se montre assez classique pour un smartphone gaming. Cependant, étant donné que vos doigts se trouveront ici au-dessus des gâchettes, l'écran du Black Shark Pro 5 offre un peu plus d'espace visible. Notez que cet espace est interrompu par une découpe relativement petite pour la caméra frontale.

L'écran adopte une résolution de 1080 x 2400 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz un peu plus élevé qu’ailleurs. Ainsi, vous constaterez un gameplay plus fluide pour les titres prenant en charge une telle fonctionnalité. Il en va de même lorsque vous naviguez au cœur d’une application ou sur Internet.

Note : 4/5

Caméras

Il est peu probable que vous achetiez un smartphone gaming pour sa configuration photo. Mais de nos jours, il est important pour tout smartphone de s’équiper d'un ensemble décent de caméras. Dans le passé, nous avons été positivement surpris par l'expérience photographique offerte par certains modèles Black Shark.

Le Black Shark 5 Pro est doté d'un capteur principal f/1.8 de 108 mégapixels, d'un ultra grand angle f/2.4 de 13 mégapixels et d'une caméra télémacro f/2.5 de 5 mégapixels. Cette dernière utilise un type d'objectif que seul Xiaomi a embrassé jusqu'à présent - elle vous permet de prendre des photos macro (gros plan) à distance, et nous sommes de grands fans de cette proposition.

(Image credit: Future)

Les photos prises avec le Xiaomi Black Shark 5 Pro sont - roulement de tambour, s'il vous plaît - appréciables. Elles ne sont pas incroyables, le Samsung Galaxy S22 Ultra demeure le photophone Android le plus impressionnant actuellement. Cependant, le 5 Pro vous permet de capturer des clichés partageables sans honte sur les réseaux sociaux.

Nous avons eu un peu de mal avec l'autofocus, en particulier avec le mode macro - qui, à l'occasion, semblait ne pas vouloir faire la mise au point sur les sujets ; mais une réinitialisation de la prise de vue a généralement réglé le problème.

La caméra frontale délivre une résolution de 32 mégapixels. Là encore, les performances sont décentes, mais nous avons trouvé les selfies pris moins détaillés à notre goût. Le mode portrait offre une solution convenable dans une certaine mesure, bien que le flou artificiel de l'arrière-plan déborde quelque peu.

L'enregistrement vidéo peut aller jusqu'à une résolution 4K à 60 images par seconde - il n'y a pas de capture 8K, même si le chipset la prend en charge. Le Black Shark 5 Pro offre une fonction ralenti, qui va jusqu'à 960 fps - ce qui est comparable à la majorité des modes de ralenti sous Android.

L’application Caméra délivre quelques modes supplémentaires tels que Nuit, Time-lapse et le mode vidéo Vlog de Xiaomi ; mais vous n'obtenez pas autant d'outils logiciels que sur les derniers Samsung Galaxy ou Google Pixel. Encore une fois, le Black Shark est un smartphone conçu spécifiquement pour les joueurs, et il serait peu probable qu'il soit proposé à un prix aussi bas s'il devait ajouter un module photo haut de gamme.

Note : 3/5

Quelques photos prises avec le Xiaomi Black Shark 5 Pro

Image 1 of 4 Une image standard comme celle-ci semble un peu terne, ce qui est surprenant pour un plat coloré. (Image credit: Future ) Image 1 of 4 Les clichés télémacro sont un peu plus éclatants. (Image credit: Future ) Image 1 of 4 Les selfies sont bien détaillés, mais ils auraient pu être aussi plus lumineux. (Image credit: Future ) Image 1 of 4 Le zoom maximum est de 5x, ce qui est un peu limité. (Image credit: Future ) Image 1 of 4

Performances

L'une des principales attentes pour qui recherche un smartphone gaming est la puissance supportée par cette mini-console de jeux. Le Xiaomi Black Shark 5 Pro répond à cette attente, grâce à l'inclusion du chipset haut de gamme Snapdragon 8 Gen 1, associé à 8 Go ou 12 Go de RAM (nous avons testé la version 12 Go).

En soumettant l'appareil au benchmark Geekbench 5, il a obtenu un score multicœur de 3 531 points. Il s'agit de l'un des smartphones les plus puissants équipés de cette puce, battant le Samsung Galaxy S22 Plus d'environ 100 points, creusant davantage le fossé face aux Xiaomi 12, OnePlus 10 Pro et Oppo Find X5 Pro.

Le léger problème rencontré par les puces Snapdragon haut de gamme est qu’elles peuvent devenir très chaudes à l'usage - la 8 Gen 1 ne fait pas exception. Une seule partie d'Apex Legends Mobile, un court moment branché sur un chargeur ou 10 minutes gaspillées sur des applications sociales créent une surchauffe désagréable.

Certains smartphones gaming compensent cette anomalie en intégrant des systèmes de refroidissement, mais le Xiaomi Black Shark 5 Pro ne semble pas offrir grand-chose à cet égard. Peut-être la société espère-t-elle que vous achèterez son kit clipsable pour y remédier.

(Image credit: Future)

Néanmoins, si vous ne tenez pas compte de la chaleur de votre appareil, le Black Shark 5 Pro est un vrai titan. Son processeur vous permet de charger les paramètres graphiques les plus élevés ; l'écran 144Hz vous octroie un gameplay fluide ; les gâchettes vous donnent un avantage significatif dans les sessions compétitives ; et les haut-parleurs génèrent un son audible et cristallin.

Note : 4.5/5

Interface

Si la marque Black Shark a tendance à garder ses distances avec la maison-mère Xiaomi, sa surcouche d'Android 12 - JoyUI - exploitée sur le 5 Pro s’avère un parfait sosie de l’interface MIUI intégrée sur les smartphones Xiaomi.

En tant que tel, vous trouverez de nombreuses options de paramètres similaires. Il y a la même séparation entre la zone de notification et les menus rapides (la plupart des skins Android les regroupent) - et, le plus ennuyeux, le penchant de MIUI pour les bugs.

Citons, entre autres, la bascule de volume qui modifie ce dernier sans vous indiquer l’intensité sonore à l’écran ; la notification qui vous prévient de l’activation des gâchettes alors qu’elles sont rétractées ; les applications en arrière-plan qui se désactivent aléatoirement… ce qui inclut notamment vos services de streaming musical favoris.

(Image credit: Future)

Certes, JoyUI présente aussi des points positifs. Comme Shark Space, une application préinstallée qui affiche un carrousel de tous les jeux installés sur votre appareil. Le fait de lancer chaque jeu via cette application offre de multiples avantages. Vous pouvez choisir de couper ou de limiter les notifications et les appels, de régler l'équilibre entre puissance de traitement et économie d’énergie, et surtout de mapper les gâchettes.

Cela peut vous aider à améliorer votre expérience de jeu dans une certaine mesure - mais cela ne compense pas tout à fait les problèmes de surchauffe.

Note : 4/5

Autonomie

Malheureusement, l'autonomie du Xiaomi Black Shark 5 Pro vient souvent gâcher la fête. L'unité de 4 650 mAh incluse ici n'est pas géniale, la majorité des smartphones gaming privilégiant une cellule de 5 000 mAh.

En lançant des jeux gourmands, le smartphone brûlait le pourcentage de la batterie, bien plus rapidement que beaucoup d'autres combinés que nous avons essayés ; le problème de surchauffe n'aide probablement pas ici. Mais même dans le cadre d'une utilisation standard régulière, nous avons été déçus par la rapidité avec laquelle la batterie du Black Shark 5 Pro se déchargeait - vous achèverez une journée complète avant de devoir le recharger, si vous avez de la chance. Jouez à quelques parties de Call of Duty Mobile à l'heure du déjeuner et vous pourrez dire adieu à cette probabilité.

(Image credit: Future)

La combinaison d'un écran lumineux, d'un processeur puissant, d'une connectivité 5G et d'un taux de rafraîchissement élevé pèse lourdement sur la batterie du 5 Pro. En réduisant la fréquence de rafraîchissement ou la luminosité de l'écran depuis les paramètres, vous pourrez peut-être récupérer quelques heures supplémentaires, mais ce n'est pas la solution idéale.

Sur une note plus positive, si la batterie se vide rapidement, elle se recharge encore plus vite : le Xiaomi Black Shark 5 Pro, comme son prédécesseur, opte pour un chargement max de 120W. Cela signifie que si vous êtes à sec, il ne vous faudra que 15 minutes pour réalimenter complètement le Black Shark 5 Pro.

On ne saurait trop insister sur l'utilité de cette fonction pour certains utilisateurs. Si vous branchez l'appareil pendant que vous prenez votre douche matinale, il sera suffisamment chargé pour vous permettre de tenir toute la journée. Si vous êtes à court de jus dans la soirée, cinq minutes sur prise murale suffiront pour le rebooster.

Note : 2,5/5

Faut-il acheter le Xiaomi Black Shark 5 Pro ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous êtes un compétiteur né

Avec ses gâchettes rétractables et ses performances de pointe, le Black Shark Pro donne vraiment un avantage dans les jeux en ligne compétitifs.

Vous êtes allergique à la ligne esthétique des smartphones gaming

Certains smartphones gaming possèdent un design plutôt criard, mais heureusement, le Black Shark 5 dispose d’un look sobre (bien qu'il soit équipé d'un écran LED). Pour définitivement éviter de vous faire remarquer.

Vous privilégiez le chargement rapide

Si vous oubliez souvent de charger votre téléphone, la charge fantastique de 120 W du Black Shark 5 Pro vous sauvera la vie plus d’une fois.

Ne l'achetez pas si...

Vous jouez sur de longues périodes

Si le Black Shark est idéal pour de courtes sessions de jeu, ceux qui veulent prolonger le plaisir pendant plusieurs heures risquent d'être gênés par la surchauffe de l'appareil… et les problèmes de décharge intensive de la batterie.

Vous utilisez un casque audio filaire

Le Black Shark Pro ayant supprimé la prise jack, vous ne pouvez brancher qu'un seul appareil - qu'il s'agisse d'un casque ou d'un microphone - à moins d'acheter un adaptateur ou d'utiliser un système audio dédié.

Vous possédez déjà le Black Shark 4 Pro

Xiaomi n'apporte pas beaucoup d'améliorations au Black Shark 5 Pro, par rapport à son prédécesseur. Les joueurs nomades hésitant quant à l’achat de leur nouvelle console de poche le préféreront peut-être, du fait de son prix en baisse aujourd’hui.