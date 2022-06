Test Nubia Red Magic 7

Vous êtes à la recherche d’un smartphone gaming puissant avec un grand écran et des haut-parleurs fantastiques ? Vous l’avez trouvé avec le Nubia Red Magic 7. Au quotidien, certaines aspérités de l'interface et une autonomie moyenne l'empêchent de rivaliser avec les meilleurs modèles du genre, mais il reste une alternative raisonnable pour tous ceux qui désirent avant tout jouer où qu’ils soient.

Le Nubia Red Magic 7 en résumé

Red est une marque chinoise qui conçoit des smartphones gaming depuis des années. Elle fait partie de Nubia, qui appartenait autrefois à ZTE.

Pourquoi cette leçon d'histoire ? Parce que le Red Magic 7 semble traverser une crise d'identité. Ses menus sont mal traduits, l’interface utilisateur mal cadrée et la durée de vie de sa batterie moins généreuses que certains de ses concurrents les plus premium. Pour autant, il s’impose comme une alternative abordable et puissante qui plaira définitivement aux joueurs nomades.



Son design se montre agressif, logique : c’est un smartphone gaming. Le dos en verre apparaît orné de glyphes qui mettent en valeur ses spécifications. Sur la version la plus haut de gamme, une zone transparente révèle un ventilateur rétroéclairé. Beaucoup adoreront.

Le Red Magic 7 se veut également grand et audacieux, avec un cadre métallique froid et austère, des évents proéminents et des bords plats. Il est lourd et épais, difficile à manipuler, que vous le teniez comme un téléphone ou comme une manette.

Avec ses haut-parleurs exigeants et son écran de 6,8 pouces à 165 Hz, le Red Magic 7 permet de visionner des vidéos et lancer des jeux avec une définition admirable. Mieux encore : grâce à la puissance de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, les performances sont au rendez-vous.

L'interface reste le principal point faible du Red Magic 7. Il fonctionne sous Android, donc la prise en charge des applications se révèle excellente. Red a également ajouté un tas de widgets pour vous aider à contrôler simplement son ventilateur et accéder aux fonctions gaming dédiées.

La batterie tient environ une journée avec une utilisation moyenne à légère, mais seulement 8 heures avec un usage plus lourd. Aussi les joueurs qui n'ont pas le temps de le recharger l'après-midi devraient considérer d’autres modèles avec des batteries plus grandes comme le ROG Phone 5.

(Image credit: Basil Kronfli)

À son niveau de prix, il y a peu de smartphones concentrant un tel palier de performances. Cela étant dit, le Poco F4 GT constitue une excellente substitution, avec des gâchettes plus adaptées que les boutons tactiles du Red Magic 7. Son écran plus petit le rend également un peu plus maniable - et il dispose d’une meilleure batterie - mais il n'est pas aussi immersif que celui du Red Magic 7.

Par ailleurs, si vous n'avez pas peur de composer avec une configuration de 2021, les Asus ROG Phone 5 et 5s Pro disposent de batteries massives et prennent en charge d'excellents accessoires grâce à la puissance de leur puce Snapdragon 888.

Prix et disponibilité

A partir de 629 €

Différents leviers de RAM et de stockage

Abordable pour un smartphone Snapdragon 8 Gen 1

(Image credit: Basil Kronfli)

Le prix du Red Magic 7 est bien inférieur à celui de la plupart des smartphones Snapdragon 8 Gen 1. Vous pouvez l'acquérir pour 629 €, avec 12 Go de RAM et 128 Go. Il s'agit de la configuration d'entrée de gamme appelée Obsidian. Le modèle 16 Go de RAM / 256 Go de stockage grimpe à 729 € - l’édition se nomme Pulsar et propose un schéma de couleurs réfléchissantes rose/violet. L'option Supernova présente un ventilateur RVB et une RAM de 18 Go, il coûte 799 €.

Le smartphone a été mis en vente au début du mois de février 2022 et est disponible exclusivement sans carte SIM.

Note : 4/5

Design

Smartphone Android de grande taille

Une conception excentrique

Si l'on considère l'évolution des smartphones gaming depuis le lancement du ROG Phone et du Black Shark original, le Red Magic 7 de Nubia ne pousse pas l’innovation beaucoup plus loin. Il dispose de gâchettes tactiles, mais c'est à peu près tout.

L'avant du smartphone englobe un grand écran plat sans encoche ; les côtés sont composés de métal plat et austère avec des grilles ; et le dos se présente en verre incurvé. Chaque configuration est disponible dans une couleur différente. Nous avons testé l'option Supernova. Ce qui distingue le Supernova du reste de la série Red Magic 7, c'est la fenêtre d’aération qui se trouve à côté du module photo. Vous pouvez jeter un coup d'œil au ventilateur, éclairé par des lumières LED pendant vos parties.

Le smartphone mesure 170,6 x 78,3 x 9,5 mm et pèse 215 g, ce qui en fait l'une des options les plus musclées du moment, mais il reste nettement plus léger qu'un iPhone 13 Pro Max (238 g).

Un curseur en métal rouge sur le flanc droit vous catapulte dans une interface gaming qui centralise vos parties. (Image credit: Basil Kronfli)

Le bouton d'alimentation se trouve sur le flanc droit, la bascule de volume sur la gauche, et le port USB-C sur la base. Il n'y a pas de second port USB-C sur le Red Magic 7, ce qui aurait rendu vos sessions gaming plus confortables, mais il reste une prise casque de 3,5 mm pour que vous puissiez brancher vos écouteurs.

A l’arrière, un panneau de verre incurvé expose la fiche technique de l’appareil. Il est rempli de glyphes et de spécifications, et chaque information - du chipset au taux de rafraîchissement de l'écran en passant par la vitesse de rotation du ventilateur - est fièrement gravée sur le verre. Le Magic 7 veut clairement que tout le monde sache qu'il est brillant.

Étant donné les évents exposés et le ventilateur visible, vous ne devriez pas être surpris que le Nubia Red Magic 7 ne soit résistant ni à l'eau, ni à la poussière. Cela dit, il dispose d’une protection d'écran préinstallée, et d’une coque incluse.

Sur le côté droit, on trouve des gâchettes réactives, qui offrent un taux d'échantillonnage tactile de 500 Hz, et d'une simple pression sur le curseur de gauche, vous pouvez lancer l'espace de jeu Red Magic.

Note : 3,5/5

Ecran

Grande dalle de 6,8 pouces

Résolution FHD+, taux de rafraîchissement de 165 Hz

Taux d'échantillonnage tactile de 720 Hz

(Image credit: Basil Kronfli)

L'écran du Nubia Red Magic 7 est grand, audacieux et incroyablement lisse. Doté d'un taux de rafraîchissement de 165 Hz, il se révèle plus fluide que n'importe quel autre flagship grand public. Et avec un taux d'échantillonnage tactile de 720 Hz, il paraît également très réactif pour chaque jeu lancé.

Au cœur de l'écran du Magic 7 se trouve une dalle de 6,8 pouces avec une résolution FHD+ et la technologie AMOLED. Avec une luminosité maximale de 700 nits, l'écran n'est pas aussi lumineux que celui de certains concurrents, mais lors d'une comparaison côte à côte, il ne s'est pas trop mal comporté par rapport à la plupart des meilleurs flagships actuels.

Toute la gamme Red Magic 7 renonce aux caméras selfie à trou et aux encoches, ce qui signifie que vous bénéficiez d'un plein écran appréciable - avec une saturation percutante et des couleurs très vives par défaut. Dans les paramètres, vous pouvez réduire la vivacité pour obtenir un aspect plus naturel.

Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'un écran 165 Hz en permanence, vous pouvez donc facilement basculer entre les modes 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz et 165 Hz par le biais du menu rapide dans la zone de notifications (ou d'un widget que vous pouvez déployer sur votre écran d'accueil). Cela dit, il n'y a pas de mode automatique, ce qui n'est pas de bon augure pour l'autonomie de votre unité.

Note : 4/5

Caméras

Trois capteurs arrières : 64 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx

Nombreux modes photo/vidéo Samsung

Caméra selfie de 8 Mpx

Tout comme de nombreux autres smartphones gaming, y compris le Lenovo Legion Phone Duel, Nubia ne donne pas la priorité à sa configuration photo.

À la barre, on trouve un capteur haute résolution, de petite taille, qui offre une résolution de 64 Mpx et fait environ un demi-pouce. En revanche, son objectif est doté d'une grande ouverture de f/1.8. Il y a également un ultra grand angle de 8 Mpx, avec une longueur focale de 13 mm et un capteur de 1/4 de pouce. Enfin, l'appareil photo principal comprend une caméra macro à focale fixe de 2 Mpx avec une ouverture de f/2,4.

Les caméras frontales sont sans doute plus importantes pour les smartphones gaming, mais le capteur de 8 Mpx de la caméra selfie semble disposer des mêmes spécifications que l’ultra grand angle. Sans véritable promesse, donc.

(Image credit: Basil Kronfli)

Malgré les performances moyennes du Red Magic 7 dans ce segment, vous pouvez tout de même obtenir des photos très décentes ici. En particulier dans des scènes lumineuses et uniformément éclairées. Grâce au traitement d'image intégré au Snapdragon 8 Gen 1, Nubia a réussi à obtenir une gamme dynamique décente et des couleurs vives sur les photos prises en plein jour par le Red Magic 7.

Le contraste des photos peut s’avérer quelque peu élevé, de sorte que les détails dans les ombres devront peut-être être retirés lors d'un montage ultérieur. Dans l'ensemble, les photos prises en plein jour par la caméra principale ont dépassé nos attentes. Quant à l'ultra grand angle, il permet d'ajouter une polyvalence supplémentaire. Cependant, la qualité n'est pas à la hauteur des photos du capteur principal, et l'appareil macro est le pire du lot.

Lorsque les lumières faiblissent, les détails suivent. Les photos ne sont pas trop granuleuses, ce qui reste une bonne chose, mais le Red Magic 7 n'arrive pas à transformer une scène sombre en une image lumineuse comme le font les meilleurs photophones. Le mode nuit permet d'y remédier et d'améliorer la gamme dynamique dans les scènes de faible luminosité.

(Image credit: Basil Kronfli)

L'un des domaines dans lesquels l'appareil photo du Nubia Red Magic 7 s'efforce d'impressionner est celui des modes logiciels. Il y en a beaucoup. En plus des modes standards, le smartphone propose : Traînées d'étoiles, Ciel étoilé, Ouverture électronique, Trace lumineuse, Multi-exposition, Ralenti, Time-lapse, Clone, Trajectoire, Macro, 3D, Photo d'identité, Panorama, Zoom bleu, Arrêt sur image, Phantom, VLOG, Hitchcock et Caméra artistique.

Ces modes sont rudimentaires, mais beaucoup restent amusants. Si vous avez envie de faire preuve de créativité, il y a de quoi vous satisfaire. La qualité de l'enregistrement vidéo est également meilleure que ce que nous pensions. Avec une résolution allant jusqu'à 8K, et 60 images par seconde en 4K ou moins, les séquences sont bien stabilisées et la netteté répond au rendez-vous.

Note : 3/5

Quelques photos prises avec le Nubia Red Magic 7

Image 1 of 7 (Image credit: Basil Kronfli ) Image 1 of 7 (Image credit: Basil Kronfli ) Image 1 of 7 (Image credit: Basil Kronfli ) Image 1 of 7 (Image credit: Basil Kronfli ) Image 1 of 7 (Image credit: Basil Kronfli ) Image 1 of 7 (Image credit: Basil Kronfli ) Image 1 of 7 (Image credit: Basil Kronfli ) Image 1 of 7

Performances

Puissance absolue de la puce Snapdragon 8 Gen 1

12-18 Go de RAM

128-256 Go de stockage

La puissance pure du Nubia Red Magic 7 lui permet de briller au firmament du marché. Avec sa puce Snapdragon 8 Gen 1, il est capable de gérer tous les jeux modernes, et le modèle que nous avons testé, admirablement ventilé, est resté frais même sous pression.

Lorsque nous avons soumis le smartphone au benchmark Geekbench 5, il a obtenu un score multicœur de 3 600 points, ce qui le place au-dessus de modèles premium comme le Xiaomi Mi 11 Ultra et le ROG Phone 5 ; il a même dépassé certains autres appareils Snapdragon 8 Gen 1 comme le Vivo X80 Pro. Les scores 3D Mark s’avèrent également solides, avec un score de référence Wildlife de 9 960 points, dépassant légèrement le Poco F4 GT, qui a obtenu 9 930 points pour sa part.

La réactivité du Red Magic 7 n'est pas seulement le résultat de sa puissance - les taux de rafraîchissement très élevés aident aussi. Le seul problème que nous avons rencontré avec le ventilateur, c'est qu'il s'est déclenché lors de l'exécution des benchmarks, même si nous l'avons désactivé manuellement. Sinon, il s'est très bien comporté.

Note : 4,5/5

Interface

Android 12 pris en charge

L'interface utilisateur du Red Magic est relativement classique

Menus mal traduits et rognés

Image 1 of 2 (Image credit: Basil Kronfli ) Image 1 of 2 (Image credit: Basil Kronfli ) Image 1 of 2

Dans l'image ci-dessus, vous pouvez voir le clavier, et en dessous, le plateau d'applications. Nous sommes presque sûrs que Nubia n'avait pas l'intention de faire flotter le clavier comme ça, et si c'est le cas, c'est un choix étonnant. L'image suivante est une alerte de batterie faible originale.

Malgré des résultats conceptuels qui semblent inachevés, le Nubia Red Magic 7 supporte parfaitement Android 12, tout comme les applications compatibles du Google Play Store. Nubia bloque certaines des fioritures visuelles du système d'exploitation Android - Material You, par exemple, est absent ici.

La marque charge également un tas de widgets pour vous aider à accéder rapidement aux fonctions du Red Magic 7 axées sur le jeu, de sorte que vous pouvez modifier la vitesse du ventilateur, voir votre temps passé sur l’ensemble des titres lancés, et ajuster le taux de rafraîchissement de votre écran à la volée.

Grâce à son logiciel dédié - accessible lorsque vous exécutez un jeu - vous pouvez accéder au contrôle du ventilateur, limiter les notifications en arrière-plan, enregistrer des captures d’écran et ajouter des vibrations "4D" - de sorte que lorsque le volume est élevé, le téléphone gronde. C'est également là que vous pouvez régler la sensibilité des gâchettes ou des manettes ajoutées. Malheureusement, le mappage des boutons pour les jeux ne prend en charge que des accessoires estampillés Red. Par conséquent, vous ne pouvez pas brancher une manette PS4, à moins qu'il ne soit pris en charge de manière native.

Note : 3/5

Autonomie

La batterie de 4 500 mAh est limitée pour un smartphone gaming

Elle permet rarement de tenir une journée complète

Chargement rapide de 65W

(Image credit: Basil Kronfli)

Le Red Magic 7 possède une batterie de 4 500 mAh, ce qui est peu pour un smartphone gaming. Il y a également une connectivité 5G gourmande à bord, en plus de la puce déjà énergivore.

Avec moins de huit heures et demie d'autonomie affichée, le Red Magic 7 n'a rien à envier à ses concurrents, le ROG Phone 5 Pro offrant plus de 15 heures d'autonomie avec sa batterie de 6 000 mAh. A luminosité égale.

Toutefois, le Red Magic 7 se recharge rapidement : le chargeur 65W fourni permet d'atteindre 45% d’autonomie en 10 minutes et de recharger complètement l’appareil en une demi-heure environ.

Note : 2/5

Faut-il acheter le Nubia Magic 7 ?

(Image credit: Basil Kronfli)

Achetez-le si...

Vous courez après un rapport performances-prix inégalable

Le Red Magic 7 coûte moins cher que presque tous les autres smartphones gaming incluant une puce Snapdragon 8 Gen 1. Son seul véritable concurrent dans cette gamme tarifaire est le Poco F4 GT, qui ne prend pas en charge autant d'accessoires, n'offre pas un taux de rafraîchissement aussi élevé et ne bénéficie pas d'un écran aussi grand.

Vous regardez des tas de films et de vidéos

Avec son grand écran étendu et son son stéréo, le Red Magic 7 lit les films et les séries avec brio. Il dispose également d'une capacité de stockage suffisante pour la lecture hors ligne.

Vous aimez les smartphones rétroéclairés

Avec ses lumières RVB (version Supernova) et ses glyphes tape-à-l'œil sur le dos, le Red Magic 7 s’impose comme un vrai ordinateur gaming. Vous ne donnerez pas dans le subtil ici.

Ne l'achetez pas si…

Il vous faut un zoom décent

Le pire défaut du Red Magic 7 est probablement l'absence d'un bon zoom. Les photos manquent de détails sous un bon éclairage, et sont tout simplement mauvaises lorsque la lumière faiblit.

Vous ne rechargez pas souvent vos appareils

Le Red Magic 7 aura du mal à tenir toute une journée avec son grand écran, ses composants internes puissants et sa petite batterie. Bien qu'il se recharge rapidement, les joueurs mobiles qui ont besoin d'une excellente autonomie devraient se tourner vers des alternatives comme les ROG Phone 5 ou 5s.

Vous désirez une interface utilisateur soignée

Si les performances du Red Magic 7 en épateront plus d’un, il faut aussi compter sur une interface utilisateur non finalisée qui enchaîne les erreurs de traduction. Les joueurs soucieux du détail n'apprécieront pas.