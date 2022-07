Le Xiaomi Poco X4 GT 5G est aujourd'hui disponible à -20%

Xiaomi a étendu son empire mobile avec sa nouvelle sous-marque Poco, qui propose néanmoins des smartphones vraiment très performants pour des prix contenus. Avec les modèles F1, F3 et X3 Pro, Xiaomi a su commercialiser des smartphones de bonne qualité, se résumant à l’essentiel et à prix imbattable. Avec le X4 GT 5G, le fabricant chinois remet le couvert et embarque la connectivité 5G ainsi qu'un ensemble de fonctionnalités appréciées par les gamers.

L’un des points forts est sa dalle IPS de 6,67 pouces exposée à une résolution Full HD+. Le contraste se veut limité, mais avec une luminosité maximale qui vous permet de lire vos contenus - y compris en plein soleil. La calibration des couleurs se révèle tout aussi fantastique , du moment que vous prenez la peine d’opter pour le mode d’affichage "couleur originale". La plage colorimétrique large permise par l’IPS affiche des couleurs nuancées et fidèles. De plus, l’écran dispose d'un taux de rafraichissement de 144 Hz. La navigation sur les réseaux sociaux ou sur le web apparaissent plus qu'agréables.

Du côté de la batterie, le smartphone est endurant, notamment si vous abaissez le taux de rafraichissement à 60 Hz. Il adopte par ailleurs une charge rapide de 67 W.



Le smartphone est taillé pour le gaming. Avec sa dalle IPS (très rares sur les smartphones, on voit plutôt ce genre de dalle sur les moniteurs), son taux de rafraichissement de 144Hz et son SoC ultra performant Mediatek Dimensity 8100 Max, tous les jeux du Play Store tourneront sans souci et sans aucune concession graphique. Les jeux compatibles 120 fps seront exploités au maximum. Fortnite, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile et World of Tanks Blitz s’afficheront avec des graphismes très détaillés.