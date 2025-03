WH-1000XM6 de Sony : une fuite laisse présager un lancement imminent et un choix de 3 couleurs

Une nouvelle fuite du WH-1000XM6 de Sony est apparue

Des documents d'importation suggèrent que le lancement est proche

Les trois couleurs pourraient correspondre au modèle existant

Notre test du Sony WH-1000XM5 vous dira que nous avons été très impressionnés par les écouteurs supra-auriculaires phares de Sony depuis leur lancement en mai 2022 - mais c'était il y a près de trois ans. Aujourd'hui, il semble qu'une nouvelle paire soit enfin sur le point d'être lancée.

L'équipe de The Walkman Blog (via Notebookcheck) a repéré ce qui semble être des dossiers d'importateurs, listant quelques pays dans lesquels les écouteurs Sony WH-1000XM6 tant attendus devraient apparaître : L'Inde et le Vietnam.

En outre, il est fait référence à trois couleurs, que l'on suppose être le noir, l'argent platine et le bleu nuit. Le modèle actuel WH-1000XM5 de Sony est disponible dans ces trois couleurs, plus le rose fumé, qui a été ajouté plus tard et n'est pas mentionné ici.

Aucune autre information ne ressort de cette fuite, mais elle vient s'ajouter aux preuves de plus en plus nombreuses que les écouteurs Sony WH-1000XM6 vont apparaître très bientôt, peut-être même avant la moitié de l'année.

Le meilleur casque audio de 2025 ?

Le casque Sony WH-1000XM5 en noir (Image credit: Future)

Alors qu'il y a généralement deux ans d'écart entre les lancements des casques Sony, on peut penser que l'entreprise a attendu plus longtemps cette fois-ci pour synchroniser cette série avec ses écouteurs - Sony WF-1000XM5.

Quelle que soit la raison de ce retard, ce casque est maintenant en retard, ce qui rend un lancement en 2025 très probable à ce stade. Une fois le nouveau modèle dévoilé, nul doute qu'il se disputera une place dans notre guide des meilleurs casques.

Il ne s'agit pas de la première fuite concernant le WH-1000XM6 de Sony. Le mois dernier, nous avons vu des documents réglementaires relatifs à l'appareil, ce qui est toujours un signe certain qu'un nouveau matériel est sur le point d'être mis à la disposition des consommateurs.

Il semble que ce casque pourrait bénéficier d'une mise à jour de la technologie Bluetooth, tandis que l'on parle également d'une modification du design. Nous vous tiendrons au courant dès qu'une information officielle sera disponible.