Les meilleurs plugins WordPress de 2021

WordPress est une plateforme fantastique pour créer votre propre blog, votre portfolio ou votre plateforme e-commerce. Elle regorge d'outils pour vous aider à créer un site web avec un aspect professionnel et pour surveiller ses performances. De plus, vous pouvez l'améliorer encore en installant des plugins WordPress fonctionnels.

Certains de ces plugins WordPress sont gratuits, tandis que d'autres constituent des produits hauts de gamme avec un prix conséquent. Vous pouvez trouver des plugins gratuits en utilisant le répertoire de plugins, accessible depuis votre tableau de bord WordPress. Les plugins payants peuvent être téléchargés via l'option « Ajouter un nouveau plugin » du menu dédié.

Attention : les plugins tiers sont disponibles uniquement si vous hébergez vous-même votre site par le biais du logiciel de WordPress.org. Si votre site est directement hébergé sur WordPress.com, vous n'aurez pas accès au menu plugins.

1. Yoast SEO

Si vous accordez une grande importance à votre trafic et à l'optimisation des recherches sur vos pages web, utilisez Yoast SEO pour atteindre le niveau supérieur.

Yoast SEO est un plugin WordPress qui offre une analyse des pages en temps réel pour vous aider à optimiser le contenu, les images, les titres, les méta-descriptions et les mots-clés de vos pages. Vous pouvez également utiliser le plugin pour indiquer à Google de ne pas indexer une page, ou un ensemble de pages. Et il analyse même la lisibilité de votre texte ; en vérifiant la longueur de vos phrases et paragraphes, si vous utilisez des mots de transition ou des sous-titres, si vous utilisez trop souvent la voix passive, et ainsi de suite.

Vous pouvez également exploiter Yoast SEO pour générer automatiquement des URL (afin de ne pas être pénalisé par Google en cas de contenu dupliqué), créer des sitemaps XML lisibles et obtenir un contrôle plus fin des fils d'Ariane. La version premium de Yoast SEO offre des fonctionnalités plus avancées, mais même le plugin gratuit peut vous aider à faire une réelle différence dans le classement de votre site. Yoast SEO est constamment mis à jour avec de nouvelles versions que vous pouvez consulter ici.

Télécharger le plugin : Yoast SEO

2. WP-Rocket

Vous voulez accélérer l'affichage de vos pages web ? Le plugin de mise en cache WP Rocket pourrait devenir un excellent allié.

WP Rocket commence à 44 euros pour une licence annuelle incluant la prise en charge d'un seul site. Cela peut sembler beaucoup - surtout quand il y a d'autres plugins de mise en cache disponibles gratuitement - mais c'est vraiment un produit haut de gamme et vous en avez pour votre argent.

Il est très facile à mettre en place, il peut être installé et configuré en quelques minutes seulement. Après ce processus, la mise en cache des pages est activée immédiatement et vous devriez obtenir une augmentation immédiate de la vitesse d'affichage de votre site en conséquence. De plus, comme le crawler de ce plugin WordPress simule une visite pour précharger le cache, l'indexation de votre site par les moteurs de recherche est instantanément améliorée.

WP Rocket, qui a été utilisé sur plus de 1 280 000 sites Web WordPress, s'assure également que les images de votre site ne sont chargées que lorsque votre visiteur fait défiler la page vers le bas, et réduit le poids de vos fichiers HTML, JavaScript et CSS grâce à la minification, ce qui devrait encore améliorer vos temps de chargement. Comme il s'agit d'un produit premium, vous bénéficierez de mises à jour régulières et d'un excellent support client.

Télécharger le plugin : WP Rocket

3. Gravity Forms

Si vous avez besoin d'un formulaire de contact pour votre site WordPress, Gravity Forms se veut votre partenaire idéal.

Actuellement utilisé par plus d'un million de sites, Gravity Forms est un plugin WordPress qui vous permet de créer rapidement et facilement des formulaires de contact complexes, sans aucune connaissance technique requise.

Un éditeur facile à utiliser vous invite à sélectionner les champs que vous souhaitez inclure, à configurer vos options, puis à intégrer les formulaires sur votre site WordPress. Si vous le souhaitez, vous pouvez également diviser votre formulaire en plusieurs pages et afficher une barre de progression qui permet aux utilisateurs de savoir où ils en sont dans le processus. Il existe également une intégration complémentaire de HubSpot.

Vous pouvez également programmer l'apparition et la disparition des formulaires à certaines heures, créer des formulaires de commande avec des champs de tarification, et même créer un formulaire qui crée des articles WordPress générés par les utilisateurs sur votre site. Dans l'ensemble, cela vaut bien le prix de 59 $ US (environ 51 euros ).

Télécharger le plugin : Gravity Forms

4. Google Analytics Dashboard for WP

Adoptez ce plugin pour savoir combien de personnes visitent votre site, d'où elles viennent et combien de temps elles restent sur chaque page.

Ce puissant plugin WordPress gratuit vous permet de suivre les visiteurs de votre site à l'aide du code de suivi de Google Analytics, et de visualiser les statistiques clés dans votre installation WordPress. Vous pouvez utiliser Google Analytics Dashboard for WP pour générer un ensemble de rapports de performance sur les performances du site dans son ensemble, ainsi que sur celles des pages et des articles individuels, et les informations que vous récupérez sont entièrement personnalisables.

Ce plugin WordPress est entièrement compatible avec les installations du réseau multisite, s'intègre à Google AdWords pour que vous puissiez suivre la conversion de vos annonces et prend en charge AdSense, ce qui vous permet de savoir quels articles ou pages génèrent le plus de revenus. Notez que vous devez ouvrir un compte (gratuit) Google Analytics avant de pouvoir utiliser ce plugin.

Télécharger le plugin : Google Analytics Dashboard for WP

5. WooCommerce

Un plugin WordPress gratuit qui est le plus populaire au monde pour les sites e-commerce .

Le plugin WordPress WooCommerce alimente actuellement plus de 30% des boutiques en ligne. Lancé pour la première fois en 2011, il a été acquis par Automattic (la société derrière WordPress.com) en 2015, de sorte que son développement futur est clairement entre de bonnes mains.

La version standard et gratuite de WooCommerce peut calculer les coûts d'expédition et les taxes et offre la possibilité d'accepter les principales cartes de crédit, PayPal, les virements bancaires et le paiement en espèces à la livraison. Il existe également des outils de gestion des stocks très performants pour vous aider à suivre votre inventaire.

La version premium de WooCommerce est dotée d'outils plus avancés, tels qu'une caisse à page unique et un module complémentaire pour les e-mails d'abandon de panier. Il existe également des centaines de modules complémentaires et de thèmes pour étendre les fonctionnalités de WooCommerce.

Télécharger le plugin : WooCommerce

6. Adobe Fonts (anciennement TypeKit Fonts pour WordPress)

Intégrez des milliers de polices de qualité supérieure pour votre site WordPress.

Si vous voulez que votre site WordPress soit magnifique, vous devez aller au-delà des polices de caractères standard et commencer à étudier un éventail plus large de typographies. Adobe Fonts (anciennement TypeKit ) est un service d'Adobe qui vous donne accès à des polices personnalisées de haute qualité.

Les polices sont appliquées à votre site web à l'aide de la norme font-face, ce qui vous garantit qu'elles sont conformes aux normes web, entièrement sous licence et accessibles. Des milliers de polices sont disponibles mais vous aurez besoin d'un compte/abonnement Creative Cloud pour commencer.

Télécharger le plugin : Adobe Fonts

7. SearchWP

Aidez vos lecteurs à trouver le contenu qu'ils veulent avec un plugin qui est une amélioration considérable de l'outil de recherche intégré de WordPress.

Malheureusement, la fonctionnalité de recherche fournie par WordPress n'est pas optimale. Si vous souhaitez offrir à vos propres visiteurs une expérience de recherche décente sur le site (et avouons-le, qui ne le souhaite pas), il existe un excellent plugin WordPress gratuit qui peut vous aider.

SearchWP offre une liste de fonctionnalités de recherche avancées, y compris l'indexation des titres des articles, des descriptions et des mots-clés, ainsi que le contenu des documents PDF, Office et texte. Vous pouvez également créer plusieurs moteurs de recherche, chacun avec ses propres paramètres ; vous pouvez donc, par exemple, créer une boîte de recherche uniquement pour les recherches de produits.

SearchWP vous permet de donner de meilleurs résultats aux utilisateurs en utilisant des mots clés au lieu des termes exacts. Ainsi, par exemple, le terme de recherche "gaming" renverra des mots connexes tels que "gamer". Vous pouvez même personnaliser le classement des résultats à l'aide du système de pondération de SearchWP. Les prix commencent à 99 $ (environ 87 euros) pour un site, sur une durée d’un an.

Téléchargez le plugin : SearchWP

8. TablePress

Créez et gérez des tableaux sur votre site, et importez-les même depuis Excel.

Si vous avez besoin de présenter beaucoup de données sous forme de tableau, cela peut être assez pénible de tout coder à la main. TablePress est un plugin Wordpress qui permet de créer et de gérer facilement des tableaux sur votre site sans aucune connaissance du langage HTML. Et le meilleur de tous, c'est qu'il est totalement gratuit.

Avec TablePress, vos tableaux peuvent contenir n'importe quel type de données, même des formules, et une bibliothèque JavaScript supplémentaire peut être utilisée pour ajouter des fonctionnalités telles que le tri, la pagination et le filtrage pour aider vos visiteurs à donner un sens à toutes ces informations.

Vous pouvez inclure des tableaux dans des articles, des pages et des widgets de texte, et les tableaux peuvent être importés depuis des fichiers Excel (XLS et XLSX), CSV et HTML, ainsi qu'exportés.

Télécharger le plugin : TablePress

9. BackUpWordPress / UpdraftPlus WordPress Backup

Les catastrophes et les failles de sécurité existent, alors soyez prudent et protégez votre site avec ce plugin efficace.

Dans la jungle Internet, rien n'est éternel et on ne sait jamais quand une catastrophe peut survenir. Il s'avère donc important de faire des sauvegardes régulières de tout ce que vous mettez en ligne.

BackUpWordPress vous permet de sauvegarder l'intégralité de votre site WordPress, y compris votre base de données et tous vos fichiers, selon le calendrier et les délais qui vous conviennent.

Ce plugin WordPress, qui compte plus de 200 000 utilisateurs actifs, fonctionne dans des environnements d'hôte partagé à faible mémoire, vous permet de gérer plusieurs calendriers et vous offre la possibilité de recevoir chaque fichier de sauvegarde par e-mail.

Vous pouvez envoyer vos sauvegardes vers une grande variété de destinations, notamment des serveurs FTP distants, Google Drive, DropBox, Amazon S3, Dreamhost DreamObjects, Rackspace Cloud et Microsoft Azure. Le téléchargement est gratuit sur le site Web de WordPress, mais en raison du changement de propriétaire, les sauvegardes vers Dropbox, Google Drive et autres ne seront plus prises en charge. Vous pouvez également consulter UpdraftPlus Wordpress Backup.

Télécharger le plugin : BackUpWordPress

10. Akismet

Un moyen rapide et facile de gérer et d'éliminer les commentaires indésirables.

Si vous autorisez les commentaires sur votre site WordPress, vous savez quel mal de tête le spam de commentaires peut causer. Une façon d'y faire face est d'activer la modération des commentaires, mais une fois que le volume de spam atteint un certain niveau, il n'y a souvent pas assez d'heures dans la journée pour s’en occuper.

Créé par Automattic, la société à l'origine de WordPress.com, Akismet est un plugin WordPress qui vérifie automatiquement tous les commentaires et filtre ceux qui ressemblent à du spam pour vous. Il fonctionne en arrière-plan et il n'y a aucun paramètre à configurer, il est donc extrêmement facile à prendre en main et à utiliser.

Bien sûr, vous ne pouvez pas compter sur Akismet pour capturer tous les spams, et il y a aussi la possibilité de faux positifs. Mais en lui indiquant quand il a manqué du spam ou identifié des faux positifs, il peut apprendre et s'améliorer au fil du temps.

Le téléchargement d'Akismet est gratuit, mais vous aurez besoin d'une clé API Akismet.com pour l'utiliser. Les clés sont gratuites pour les blogs personnels ; des abonnements payants sont disponibles pour les entreprises et les sites commerciaux.

Télécharger le plugin : Akismet