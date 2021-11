Les meilleurs fournisseurs de messagerie professionnelle en 2021

L'hébergement d'emails ressemble beaucoup aux services d'hébergement Web. Il est facile d'obtenir un compte de messagerie - il suffit de s'inscrire auprès d'un fournisseur d'accès Internet, de s'enregistrer sur Google ou d'acheter un compte d'hébergement Web - mais les formules gratuites et standard n'offrent pas toujours la qualité dont les utilisateurs professionnels ont besoin.

Les abonnements proposés par les hébergeurs mails sont un moyen simple d'obtenir un service plus efficace et plus fiable. Ce qui est inclus dépend du fournisseur, mais vous pouvez bénéficier de la prise en charge de pièces jointes plus volumineuses (jusqu'à 50 Mo), d'un espace de stockage de 50 Go ou plus pour votre boîte de réception, d'un stockage en ligne pour faciliter le partage de fichiers, d'applications groupées comme Microsoft Office en ligne, d'une prise en charge d'Exchange et d'Active Directory pour les utilisateurs professionnels, et sans oublier une assistance 24h/24 et 7j/7 en cas de problème.

Votre messagerie électronique fonctionnera avec un domaine personnalisé (address@yoursite.com), et sa configuration se révèle généralement très basique.

Avec des services de qualité dont le prix est inférieur à 1 euro par mois et par utilisateur, et des possibilités d’essais gratuits, il est facile pour quiconque de découvrir le marché de l'hébergement d’emails. Que vous soyez à la recherche d'un compte individuel ou que vous souhaitiez couvrir l'ensemble de votre entreprise, nous vous proposons des comparatifs détaillés des meilleurs fournisseurs de messagerie professionnelle à votre disposition.

(Image credit: Bluehost)

Si vous êtes une petite entreprise avec un effectif restreint et que vous ne voulez pas dépenser des centaines d'euros sur un service de messagerie, alors il s'agit de la solution parfaite. Bluehost propose aux lecteurs de TechRadar une offre exclusive de messagerie professionnelle qui vous permet de bénéficier d'un nombre illimité de comptes de messagerie et d'espaces de stockage pour seulement 2,38 euros si vous vous abonnez sur trois ans, soit à peine 90 euros pour toute la durée de l'offre. Mais est-ce vraiment illimité ?

Bluehost affirme qu'il n'applique aucune limite officielle. En outre, l'entreprise ajoute que "si la création de comptes de messagerie est illimitée, ceux-ci dépendent du stockage de fichiers disponible sur le compte. Par conséquent, les clients doivent respecter les conditions de service afin de s'assurer que les ressources sont disponibles. Les clients qui opèrent dans le respect des conditions générales d'utilisation n'ont pas encore rencontré de limites techniques pour la messagerie, les domaines ou les sites web".

Quel est le problème alors ? Pour commencer, même si vous bénéficiez de POP3 et IMAP4 et d'une assistance 24/7, il s'agit plutôt d'une solution de base. Vous avez le choix entre trois applications de webmail (l'équivalent d'Outlook.com ou de Gmail.com) : Horde, Roundcube ou Squirrelmail.

(Image credit: Hostinger)

Hostinger propose un hébergement d’emails différent, avec l'interface Flockmail qui facilite grandement l'utilisation, l'envoi et la recherche de vos emails. Cette interface comprend également une application de calendrier pour faciliter l'organisation et la gestion du temps, et l'ensemble de l'interface est adaptée aux téléphones portables.

Est également disponible, l'intégration vidéo pour les conférences, ce qui le rend particulièrement utile pour une utilisation professionnelle.

Deux offres principales sont proposées. Elles comprennent toutes deux jusqu'à 50 alias de messagerie, une vérification antivirus et une prise en charge de plusieurs appareils.

L’offre d’hébergement Business Starter offre 10 Go de stockage, 2 filtres de messagerie pour seulement 0,99 euros par mois. L’offre Business Premium augmente ces limites à 30 Go de stockage et un nombre illimité de filtres de messagerie, pour seulement 2,49 euros par mois.

Dans l'ensemble, l’offre d'hébergement de mail Hostinger propose la simplicité et une interface intuitive à un prix très abordable.

(Image credit: DreamHost)

3. DreamHost Une messagerie fiable qui répond à tous vos critères professionnels.

Dreamhost propose un hébergement de messagerie autonome parmi la gamme des différents forfaits proposés par ce fournisseur de services d'hébergement Web bien établi.

L'hébergement de messagerie de Dreamhost offre 25 Go de stockage par défaut, avec la possibilité de synchroniser les emails entre les appareils mobiles et de bureau. De plus, une plateforme logicielle de messagerie Web sans publicité est incluse.

Une autre caractéristique clé est un filtre anti-spam intelligent, qui assure le filtrage des messages de spam, mais aussi des virus, des logiciels malveillants et des attaques de phishing. Le filtre s'adapte aux menaces émergentes, ce qui vous permet de rester protégé.

Le fait de disposer de votre propre compte de messagerie hébergé présente quelques avantages majeurs. Le premier est qu'il est similaire au nom de domaine de votre entreprise, ce qui donne un aspect beaucoup plus professionnel qu'un compte de messagerie gratuit.

En outre, cela signifie également que vous avez un contrôle total sur vos propres données, et que vos emails ne seront pas automatiquement scannés pour vous fournir de la publicité, ce que les fournisseurs d'emails gratuits font trop souvent.

Le prix est vraiment très bas et dépendra de votre choix entre un paiement mensuel et un paiement annuel. Les abonnements mensuels ne coûtent que 1,99 $ (ou 1,72 €) par mois, tandis qu'un engagement annuel réduit ce prix à l'équivalent de 1,67 $ (1,44 €) par mois.

(Image credit: Zoho Mail)

Zoho Mail est un service de messagerie hébergé avec une suite bureautique en ligne et une foule d'autres fonctionnalités. Zoho Mail a introduit de nouvelles fonctionnalités dont le mode hors ligne, l'annulation de messages, le rappel de messages, la prise en charge des pièces jointes volumineuses (jusqu'à 250 Mo), les appels audio/vidéo. Zoho Mail dispose également d'un client IMAP, ce qui vous permet de configurer, synchroniser et gérer vos autres comptes de messagerie via IMAP.

L’offre gratuite vous donne cinq boîtes aux lettres avec un maximum de 5 Go par utilisateur, une limite de pièces jointes de 25 Mo et un accès au webmail. Un programme de parrainage vous permet de bénéficier d'une assistance pour 25 boîtes aux lettres supplémentaires (au moment de la rédaction du présent document, le programme de parrainage n'était pas disponible pour cause de remodelage).

Si cela vous semble trop basique, l’abonnement Standard vous permet de bénéficier d'une prise en charge IMAP et POP, de 500 Mo de pièces jointes, de 30 Go de stockage, de 5 Go d'espace de stockage de fichiers et de la possibilité de travailler avec plusieurs domaines. Cette offre est plus performante que celle de certains concurrents premium et comprend les mêmes outils de productivité que la suite gratuite, mais elle ne coûte que 3 euros par utilisateur et par mois, avec une facturation annuelle.

L’abonnement professionnel de Zoho vous offre 100 Go de stockage (par utilisateur), 1 Go de pièces jointes, la prise en charge des groupes Active Directory, etc. Il est proposé pour 3,60 euros par utilisateur et par mois (facturation annuelle), ce qui n'est pas mal du tout pour l'espace de stockage et les fonctionnalités dont vous bénéficiez. Une offre Lite est également disponible avec moins de fonctionnalités, mais elle ne coûte que 90 centimes par utilisateur par mois, facturé annuellement.

Les 10 impératifs d'un bon fournisseur de messagerie

Si vous souhaitez héberger des comptes de messagerie en même temps que votre site Web, vous devez examiner ces fonctionnalités de messagerie avant de vous inscrire.

La plupart des sociétés d'hébergement offrent la possibilité d'héberger votre propre messagerie (quelque chose comme email@votredomaine.com). Votre forfait comprendra un certain nombre de comptes de messagerie - généralement entre 1 et 10 pour un hébergement de base.

Vous aurez accès à votre propre panneau de contrôle de messagerie pour configurer vos comptes. L'utilisation de la messagerie électronique nécessite deux éléments : un serveur de messagerie et une application de messagerie, qui peut être un client de messagerie tel qu'Outlook ou un accès à une messagerie Web telle que Gmail ou Yahoo.

Le serveur de messagerie est logiciel installé sur le serveur est constamment connecté à Internet traite tout courrier aussi bien entrant que sortant.

Le client de messagerie est une application qui fonctionne sur votre PC, votre téléphone ou votre tablette et qui vous permet d'envoyer, de recevoir et d'organiser vos emails, par exemple Microsoft Outlook. Le client vérifie la présence de messages sur le serveur de messagerie et les télécharge pour les consulter. Il s'agit d'un panneau de contrôle pour la lecture et l'écriture des messages.

La bonne nouvelle est que la plupart des clients de messagerie peuvent se connecter à la plupart des serveurs de messagerie, vous pouvez même connecter plusieurs serveurs de messagerie pour travailler avec plusieurs comptes de messagerie.



Ainsi, vous pouvez accéder à vos emails professionnels et personnels à partir du même client de messagerie. Les clients de messagerie les plus populaires, tels qu'Outlook, offrent davantage de fonctionnalités (calendriers, tâches, etc.) que le webmail.

Le webmail est une interface de courrier électronique basée sur le Web et accessible dans un navigateur Web. Il est souvent plus rapide et plus pratique car il accède plus directement aux données stockées sans que l'utilisateur ait à télécharger de logiciel localement.

Les emails peuvent être consultés depuis n'importe quel appareil ayant accès à l'Internet. Les protocoles de messagerie sont un ensemble de règles qui aident le client à envoyer les informations vers ou depuis le serveur de messagerie. Deux des protocoles de messagerie les plus courants sont POP et IMAP :

1. POP (Post office protocol) Les applications comme Outlook utilisent POP pour télécharger les emails du serveur vers votre ordinateur, puis les supprimer sur le serveur.

2. IMAP (Internet message access protocol) L'IMAP est plus avancé que le POP. Avec l'IMAP, les courriels sont stockés sur le serveur de messagerie et peuvent être consultés par n'importe quel client, où qu'il soit, s'il utilise l'IMAP.

Les données du courrier sont conservées sur le serveur ainsi que sur votre ordinateur, jusqu'à ce que vous supprimiez le courrier. Lorsque vous comparez les formules d'hébergement, assurez-vous d'en choisir une qui offre un support IMAP complet.

Exchange est le protocole de courrier électronique de référence - l'option la plus chère des trois, mais pour une bonne raison. Il s'agit d'un protocole Microsoft qui vous permet de synchroniser les tâches comme le fait IMAP, mais avec la possibilité supplémentaire de partager les contacts et les calendriers entre les employés.

Si vous pouvez vous permettre de payer le coût supplémentaire (environ 10 € par mois et par boîte aux lettres), vous récolterez les avantages de ses fonctionnalités et outils avancés qui peuvent être utilisés même lorsque vous êtes en déplacement.

Qu'est-ce que le DKIM ?

Par : Peter Goldstein, directeur de la technologie et cofondateur de Valimail

Le DomainKeys Identified Mail, également connu sous l'acronyme DKIM, est un protocole d'authentification des emails qui décrit comment les organisations peuvent utiliser la cryptographie à clé publique pour signer les messages en toute sécurité et permettre aux destinataires de confirmer que les messages proviennent des expéditeurs prévus et n'ont pas été modifiés en cours de route.

La cryptographie à clé publique est basée sur une technique de chiffrement qui implique une paire de clés - l'une, privée, est gardée par le propriétaire des clés et l'autre, publique, est visible par tous. Dans le cadre de la cryptographie à clé publique, il est courant que le propriétaire de la clé privée signe numériquement un message et que n'importe qui puisse vérifier cette signature à l'aide de la clé publique du signataire. Le DKIM s'appuie sur cette technique de signature.

Avantages du DKIM

Le principal avantage du DKIM par rapport au Sender Policy Framework (SPF) - son prédécesseur dans l'espace d'authentification des emails - est qu'il est conçu pour préserver l'authentification par le transfert.

Le SPF étant basé sur l'IP, tout message transitant par un intermédiaire est susceptible d'échouer aux vérifications SPF puisque le domaine d'origine n'a probablement pas inclus l'adresse IP de l'intermédiaire dans son enregistrement SPF.

Grâce aux signatures cryptographiques du DKIM, les destinataires sont également assurés que les transitaires n'ont pas modifié le message en transit. Cela permet d'éviter les comportements malveillants de la part de transitaires qui ne sont pas forcément connus du système d'envoi initial ou du système de réception.

Le DKIM seul n'est pas suffisant

La combinaison du DKIM et du DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) permet d'atteindre un niveau de protection bien supérieur. En effet, le DMARC exige un alignement, c'est-à-dire que ce qui est validé par le DKIM doit également correspondre à ce qui apparaît dans le champ "From" du courriel. Avec le DMARC, le DKIM est un élément important d'une solution anti-spam et anti-phishing à part entière.