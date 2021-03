Test de la Huawei Watch Fit Elegant

La montre connectée Huawei Watch Fit Elegant offre les mêmes caractéristiques que l'édition Watch Fit originale, en lui ajoutant un boîtier en acier inoxydable et un écran plus brillant. Le design plaira sans doute à ceux qui sont passés à côté du premier modèle, les propriétaires de ce dernier n’émettront que peu d’intérêt face à cette mise à jour.

La Huawei Watch Fit Elegant en résumé

La Huawei Watch Fit Elegant, comme son nom l'indique, est présentée comme une version plus élégante de la Watch Fit lancée en 2020. Huawei a depuis rebaptisé l'original Huawei Watch Fit Active.

Elle reprend le même look hybride Fitness Tracker / Smartwatch de l’originale, mais remplace le boîtier en polymère par un boîtier en acier inoxydable. Cela se traduit par un léger gain de poids et un aspect bien plus haut de gamme.

L'écran est toujours aussi fin, il délivre le même environnement net, lumineux et coloré pour vérifier vos statistiques et supporter les multiples thèmes proposés par Huawei. Le verre poli fait également la différence, et rehausse vraiment la conception de la montre connectée abordable.

(Image credit: Michael Sawh)

Conformément à son appellation, elle met à disposition toutes les fonctionnalités relatives à la surveillance de votre condition physique - comme le comptage des pas et le suivi du sommeil -, et elle le fait avec un niveau de précision agréable. A l’exception du monitoring de la fréquence cardiaque, une option quelque peu limitée dans la veine de la Watch Fit original. En revanche, vous profitez toujours de séances d'entraînement animées, polyvalentes et motivantes.

Côté batterie, vous pouvez porter et utiliser votre Watch Fit Elegant toute une semaine, sur une seule charge. Vous obtiendrez même du rab en sacrifiant des extras gourmands comme la surveillance continue en arrière-plan ou le GPS.

(Image credit: Michael Sawh)

La version Elegant, tout comme la Watch Fit de 2020, reste confortable au quotidien. Le métal ajouté est bienvenu et pourrait attirer tout technophile désirant se mettre au sport et recherchant une montre connectée plus accessible que la Samsung Galaxy Watch 3 ou l’Apple Watch 6. A condition qu’il n’est pas craquer l’an dernier pour la Watch Fit, les différences entre les deux modèles s’avérant minimes.

La Huawei Watch Fit Elegant sera prochainement disponible à l'achat, en coloris Frosty White (blanc) et Midnight Black (noir). Son prix de départ est de 129 €, soit celui de la Watch Fit lors de son lancement en septembre 2020.

Aujourd’hui, cette dernière a vu son tarif baisser de 40 €. Vous la trouverez ainsi en rose, noir ou vert à 89 €. Une belle occasion si vous souhaitez faire le plus d’économies possibles sur ce type d’achat.

Design et écran de la Huawei Watch Fit Elegant

Boîtier de 46 mm

Écran AMOLED de 1,64 pouce, résolution 456 x 280 pixels

Étanche jusqu'à 50 m

Le principal attrait de l'édition Fit Elegant est la promesse d'un design plus premium. Huawei espère y parvenir en remplaçant le boîtier en fibre de polymère utilisé sur le premier modèle Fit par un boîtier en acier inoxydable poli. Vous obtenez ainsi une montre à peine plus “lourde”, passant de 21 à 27 grammes (sans la dragonne). Pour autant, ce n'est pas le genre de différence que vous relèverez au quotidien ou en la conservant au poignet pendant la nuit.

Vous retrouvez ici le même look mi montre, mi bracelet connecté, avec un seul bouton sur un côté du boîtier et un écran tactile au centre. L'Elegant est disponible en blanc ou en noir, soit des propositions sobres et plus haut de gamme par rapport à la version Fit de 2020. Certains apprécieront, d’autres moins, personnellement c’est le genre de parti pris que nous aurions apprécié sur la série Fitbit Charge.

(Image credit: Michael Sawh)

Même constat pour le boîtier métallique qui apporte une touche chic, sans rabaisser la première itération de la gamme et son cadre plastique assez soigné.

L’Elegant conserve le même écran AMOLED de 1,64 pouce et la résolution 456 x 280 de la Fit. Huawei modifie uniquement la surface, désormais en verre poli et qui donne à l'écran une brillance ainsi qu’un éclat supplémentaires. La dalle est nette, réactive et offre de bons angles de vision dans l'ensemble.

Le bracelet subit lui aussi quelques retouches. Il s'agit d'un bracelet en fluoroélastomère qui remplace le bracelet en silicone de l'édition Active. Malheureusement, il n'est pas amovible. Huawei emploie ce type de bracelet sur ses montres GT 2 pour offrir quelque chose de plus solide et de plus durable, bien qu'il ne se révèle pas vraiment différenciant du bracelet en silicone en termes de confort - du moins, selon notre expérience.

Pour finir, vous disposez d’un indice de résistance à l'eau de 5ATM similaire à celui de la première Fit, ce qui vous permet de nager avec dans le grand bassin de la piscine, à la mer ou de la garder au poignet sous la douche.

Fonctionnalités fitness de la Huawei Watch Fit Elegant

Suivi de l'activité 24/7

Monitoring de la fréquence cardiaque

GPS intégré

Surveillance continue de l’oxygène sanguin (SpO2)

Si l'objectif de l'Elegant est clairement de proposer un design alternatif moins sportif, cette montre a toujours pour but de suivre votre forme physique - et elle apporte beaucoup sur ce plan.

Vous disposez toujours de capteurs de mouvement gyroscopiques et accélérométriques pour le suivi de l'activité quotidienne en plein air comme en intérieur. La surveillance du sommeil bénéficie également de ces derniers. Le cardiofréquencemètre optique TruSeen 4.0 de Huawei est utilisé en temps réel, mais aussi pour optimiser vos exercices, évaluer le niveau de stress ou mesurer la saturation en oxygène dans le sang. 24h/24 et 7j/7.

(Image credit: Michael Sawh)

Le GPS intégré permet de suivre vos parcours en plein air. Vous bénéficiez toujours d'entraînements animés, avec des guides étape par étape pour vous montrer comment effectuer un exercice de la meilleure manière possible. La montre affiche, en outre, des informations additionnelles sur les effets de la dernière session d’entraînement et les temps de récupération nécessaires si vous souhaitez progresser.



Les widgets Fitness de la Watch Fit Elegant s’inspirent grandement de ceux développés par Apple, particulièrement lorsqu’il s’agit du compteur de pas. Nous sommes toutefois plus sur le degré de précision plus approximatif d’une Fitbit Sense. L'application Huawei Health analyse l’ensemble de vos activités et détermine celles qui génèrent le plus d’effort de votre part.

(Image credit: Michael Sawh)

Lorsqu'il est temps de dormir, la montre enregistre la durée du sommeil, ses stades - y compris le sommeil paradoxal -, ainsi que son score. Ce qui vous donnera la possibilité de mieux comprendre pourquoi vous avez passé une bonne ou une mauvaise nuit. Nous sommes ici encore sur une prestation plutôt qualitative proche de celle garantie par Fitbit.

Passez en profil sportif et 96 modes d'entraînement s’ouvriront à vous. Le suivi le plus précis est associé au mode Course à pied, avec une évaluation claire de la distance et de vos statistiques de base telles que l’allure moyenne. Sur la plupart des autres modes, vous souffrirez de quelques inexactitudes.

(Image credit: Michael Sawh)

En ce qui concerne le suivi de la fréquence cardiaque, par exemple, l’Elegant privilégie certaines activités à d’autres. Lorsque le mouvement de la main est limité, comme pour le vélo d’appartement, la montre s'en sort bien par rapport au moniteur d’une ceinture thoracique. Si vous faites de l’aviron, les relevés vont s’affoler bien plus avec des données bien trop élevées pour être fiables. Nous vous déconseillons par ailleurs d’activer ce suivi sur toute une journée, pour ne pas trop vous inquiéter de quelques oscillations curieuses.



Fort heureusement, ces quelques écarts liés au rythme cardiaque n’ont en rien entravé la bonne transmission des informations propres aux sessions d'entraînement et au temps de récupération. Et ce, tout au long de nos tests.

(Image credit: Michael Sawh)

Le vrai bonus, ce sont les séances d'entraînement animées. Vous disposez toujours de 12 séances d'entraînement préchargées, à pratiquer en extérieur, à la maison ou au bureau lors d’une pause. Les animations sont joliment diffusées, avec un décompte précis entre chaque stade. Il ne reste plus à Huawei qu’à augmenter le catalogue d'exercices en cours, pour tirer le meilleur parti de cette fonction extrêmement pratique.

D'autres options méritent d'être soulignées, comme les exercices de respiration guidés, qui visent à fonctionner en tandem avec la surveillance du stress, et la possibilité de monitorer l’oxygène sanguin en continu. Un apport considérable par rapport à l’édition Fit d’origine.

Les autres caractéristiques de la Huawei Watch Fit Elegant

Fonctionne avec Android et iOS

Contrôle de la musique et des notifications

L'édition Fit Elegant est une montre compatible avec les smartphones Android aussi bien qu’avec les iPhones. Basiquement, elle affiche vos notifications mobiles ou les prévisions météo, vous permet de contrôler votre application de streaming musical, et vous laisse un large choix de thèmes pour habiller l’écran.

(Image credit: Michael Sawh)

Ce qu’il vous manque a contrario : la possibilité de payer sans contact, de télécharger des applications, de passer des appels téléphoniques, ainsi qu’un assistant intelligent et un lecteur audio intégré. Certaines de ces fonctionnalités sont présentes sur les montres de la série Huawei Watch GT 2.

La réception et la lecture des notifications s’avèrent remarquablement optimisées pour un écran si mince. Cependant, vous ne pouvez pas répondre aux messages ou visionner les e-mails au-delà de la ligne d'objet - vous devrez donc sortir votre téléphone pour approfondir certains des messages entrants.

(Image credit: Michael Sawh)

Autonomie de la Huawei Watch Fit Elegant

Jusqu'à 10 jours d'autonomie

7 jours en usage intensif

12 heures en mode GPS

La Huawei Watch Fit Elegant est équipée de la même batterie de 180 mAh que la Fit Active, ce qui devrait vous permettre de bénéficier d'une autonomie de sept à dix jours selon vos usages.

Vous obtiendrez des jours d'autonomie à deux chiffres si vous utilisez les fonctions de base comme le suivi du sommeil, si vous activez le suivi continu de la fréquence cardiaque et si vos sessions sportives n’excèdent pas 30 minutes par semaine. Cette durée sera plus proche de sept jours si vous activez les fonctions plus riches, avec un monitoring 24/7 de votre rythme cardiaque ou des exercices intensifs dépassant la barre de 60 minutes par semaine.

Sur la base de notre utilisation intensive avec un suivi continu de la fréquence cardiaque et quatre à cinq sessions d’entraînement par semaine, tout en diminuant légèrement la luminosité de l’écran, nous avons tenu cinq jours sans besoin de recharger la montre connectée. A raison d’une baisse d’énergie de 15 à 20% par jour.

(Image credit: Michael Sawh)

Nous n'avons pas pu utiliser la surveillance continue de l’oxygène sanguin, il nous est donc impossible de déterminer si cette fonction vide la batterie de la même manière que sur les montres Garmin qui peuvent monitorer en permanence le niveau d'oxygène dans le sang.

La durée de vie de la batterie du GPS semble également correcte, avec des courses en plein air de 30 à 40 minutes qui ont diminué le niveau d’autonomie de 5 à 6% à chaque activation.

Pour ce qui est du chargement, il existe un petit support de charge magnétique qui s'insère dans les deux broches situées à l'arrière de l’Elegant. C’est une installation quelque peu complexe, aussi il convient de vérifier cette dernière avant de vous endormir, si vous choisissez de recharger votre montre pendant la nuit.

Achetez-la si...

Vous appréciez autant les montres que les bracelets connectés

Si vous n'êtes pas tout à fait convaincu par une smartwatch de taille normale, l'Elegant offre un bon compromis entre la montre et le Fitness Tracker - du plus bel effet sur votre poignet.

Vous consultez régulièrement votre écran

Huawei propose un superbe écran avec la version Elegant, avec une finition en verre poli qui le mettra en valeur, tout en garantissant une netteté appréciable à chaque fois que vous consulterez vos statistiques et notifications.

Vous modifiez à tout va les thèmes d’écran

Huawei s'efforce de tirer le meilleur parti de ce grand écran en proposant une belle collection de thèmes. Libre à vous d’en changer quotidiennement.

Ne l'achetez pas si...

Il vous faut une montre de sport ultra-précise

Comme pour la Watch Fit, le suivi du rythme cardiaque de l'Elegant n’est pas assez fiable pour vous permettre de progresser sur l’ensemble des modes sportifs que comprend ce modèle.

Vous recherchez l’expérience smartwatch ultime

Comme pour l'édition Active, vous ne trouverez pas de fonctionnalités telles que la prise en charge des paiements sans contact ou un lecteur de musique intégré. Le B-A-BA des meilleures montres connectées haut de gamme.