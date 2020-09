Test de la Huawei Watch Fit

La Watch Fit est une montre fitness offrant un choix de fonctionnalités variées et qui plaira à tous ceux qui veulent démarrer ou maintenir un style de vie actif. Néanmoins, les athlètes sérieux voudront chercher ailleurs un assistant / coach plus professionnel pour optimiser leurs sessions d’entraînement.

Tandis qu’Honor a fait sensation au cours de l’IFA 2020 en présentant de nouveaux modèles de montres prometteurs - la Watch GS Pro et la Watch ES -, sa maison-mère mise cette année sur la Huawei Watch Fit. Cette dernière se situe entre deux gammes distinctes : les montres fitness économiques et les montres running.

Au début de l'année, nous avions déjà eu affaire à la Watch GT 2 et à la Watch GT 2e de Huawei, toutes deux dotées d'un solide système de suivi de condition physique. Hélas pour elles, ces montres sont aussi freinées par quelques limitations logicielles.

La Watch Fit n'améliore rien sur le plan logiciel, mais elle propose un rapport qualité-prix bien plus attrayant. Elle délivre ainsi la plupart des fonctions de remise en forme et de suivi de votre santé, incluses dans la Watch GT 2e, de même qu’un design léger, une interface facile à utiliser et - surtout – un tarif abordable.

Avec la Watch Fit, Huawei s'attaque clairement à des produits tels que Fitbit Charge 4 et Garmin Vivosport. Face à celles-ci, elle avance certains avantages majeurs à l’instar de son écran AMOLED et de son autonomie de 10 jours.

La Huawei Watch Fit est finalement une montre de remise en forme à prix abordable qui s'adresse à tous ceux qui veulent faire un peu d’exercice ou essayer ce type de produit avant de monter en gamme. Elle met à disposition une galerie pratique d’exercices guidés, suit une grande variété d'activités sportives et dispose d'un ensemble bien équilibré de surveillance de la santé et du bien-être. Le tout pour vous permettre d’atteindre une certaine plénitude physique comme mentale.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité de la Huawei Watch Fit

La montre connectée Huawei Watch Fit est vendue au prix de 399 dirhams aux Emirats Arabes Unis où elle est mise en vente depuis le 4 septembre 2020. En France, nous pourrons nous la procurer à partir du 16 septembre. Il vous en coûtera exactement 129 euros.

La Watch Fit se décline en trois couleurs : Sakura Pink (rose), Graphite Black (noire) et Mint Green (verte). Elle dispose d'un écran AMOLED, d'un GPS intégré, d'un moniteur de fréquence cardiaque, d'un espace de stockage et d'une vaste gamme de modes d'entraînement.

Design et écran de la Huawei Watch Fit

La Huawei Watch Fit possède un design fin et soigné, lui donnant des faux airs d’Apple Watch compressée. Le cadran métallique, lisse, est perturbé uniquement par un bouton plat sur le côté droit. Sa surface est recouverte de verre incurvé 2,5D, donnant à la montre un aspect poli de première qualité.

Avec une épaisseur de 10,7 mm seulement, et un poids de 21 g (sans les bracelets), vous la sentirez à peine sur votre poignet, ce qui la rend incroyablement confortable à porter toute la journée. Les capteurs de la montre sont logés sous le châssis. Grâce à sa finition en plastique mate et lisse, celui-ci s’avère facile à nettoyer et résistant à l'accumulation de sueur. La Watch Fit est également étanche à 5 ATM, ce qui signifie qu'elle peut survivre à des profondeurs allant jusqu'à 50 m.

(Image credit: Future)

Celui-ci est réactif lorsque vous tapez et glissez sur l'interface. Il est également lumineux et lisible en plein soleil, avec une clarté qui fait ressortir les thèmes proposés par Huawei.

Vous ne pouvez pas échanger les bracelets de la Watch Fit, ce qui est dommage. Un autre point sensible est la bosse en relief du châssis qui a tendance à s'enfoncer dans votre peau, si vous attachez la montre de façon trop serrée. Qui plus est, il a tendance à devenir collant après quelques minutes d'entraînement. À part cela, la Watch Fit est l'une des montres fitness les plus agréables que nous ayons testées. Tant que vous ne forcez pas trop sur les bracelets, vous n'aurez aucun problème à la porter toute la journée, voire toute la nuit.

Sur le devant, vous trouverez un écran AMOLED de 1,64 pouce avec une résolution nette de 280 x 456 pixels. C'est un affichage que l'on s'attend à trouver sur les montres fitness plus chères. Le rapport hauteur/largeur est admirablement conçu et permet de conserver cette impression de finesse, tout en affichant une bonne quantité d'informations sur l’écran.

(Image credit: Abbas Jaffar Ali)

Caractéristiques et fonctions fitness de la Huawei Watch Fit

Le principal argument de vente de la Watch Fit est sa vaste et polyvalente suite de fonctions santé et fitness. Elle peut monitorer tout ce que vous voulez, des disciplines conventionnelles comme la marche, la course à pied, le vélo et la natation à certaines activités étonnantes telles que la danse du ventre, le lancer de fléchettes, les arts martiaux et plus encore.

Il peut également surveiller votre fréquence cardiaque en temps réel et paramètre des seuils limites pendant chaque exercice, pour vous motiver à rester dans la plage idéale. Le GPS intégré, quant à lui, cartographie vos itinéraires de courses en extérieur. Léger bémol : la Watch Fit n’embarque aucun altimètre pour mesurer l'altitude.

(Image credit: Future)

En plus des 90 modes d'entraînement proposés via son interface, vous trouverez 12 cours de remise en forme, accompagnés d'animations pour vous guider à travers chaque étape de l’entraînement. Les cours de fitness comprennent des étirements, des sessions rapides pour brûler les graisses, ainsi que des exercices basiques ciblés sur une partie du corps. C'est un ajout intéressant que tout utilisateur devrait être curieux de découvrir, un peu comme les exercices de respiration rapide.

Comme la série Watch GT, la Watch Fit vous permet de surveiller la saturation en oxygène (SpO2), une fonction que nous n'avons jamais vue auparavant sur un appareil de fitness à ce prix. Ce qui s’avère dommage car elle alerte sur la plupart des problèmes sous-jacents liés à votre condition physique - et vous invite à les corriger.

La Watch Fit mesure la saturation en oxygène à différents intervalles de la journée et aussi pendant les séances d'entraînement. En plus de la SpO2, la montre peut utiliser les données GPS et les informations sur la fréquence cardiaque pour estimer les premiers effets de l'entraînement, le temps de récupération nécessaire, votre fréquence cardiaque moyenne pendant l'échauffement. De quoi rendre vos sessions d'entraînement toujours plus efficaces et performantes.

(Image credit: Future)

La Watch Fit ne comporte pas de fonctions premium ni d'analyses détaillées. Les coureurs sérieux souhaiteront donc opter ou continuer à utiliser les options plus complètes de Garmin et d'autres marques. Cependant, compte tenu du prix de la Watch Fit, elle reste une alternative tout à fait viable aux montres fitness plus coûteuses et un excellent compagnon de remise en forme pour les utilisateurs débutants dans ce domaine.

En revanche, oubliez l’usage d’applications spécifiques. Tout au plus, pourrez-vous récupérer et lire les notifications poussées par votre smartphone, ainsi que les prévisions météo. Vous avez également la possibilité de stocker quelques playlists musicales pour sortir sans votre téléphone.

Autonomie de la Huawei Watch Fit

(Image credit: Future)

La durée de vie de la batterie est un point fort pour la Watch Fit. Les 10 jours d'autonomie annoncés par Huawei peuvent se vérifier sans encombre. Avec une utilisation légère impliquant quelques entraînements et la surveillance continue de la fréquence cardiaque activée, vous pouvez tenir environ 9 à 10 jours avec une charge unique.

Lorsque vous activez le GPS, écoutez de la musique ou élaborez des entraînements plus longs, la durée de vie de la batterie passe à 5-6 jours. Ce qui se veut toujours bien plus endurant que bon nombre d'autres trackers fitness. La Watch Fit utilise un dock magnétique à deux broches exclusif qui charge la batterie de 180 mAh en une heure et demie environ.

Faut-il acheter la Huawei Watch Fit ?

Achetez-la si...

Vous disposez d'un budget limité

Pour moins de 130 €, vous obtenez ici une montre avec une excellente autonomie, un GPS intégré, un écran AMOLED, une solide gamme de capteurs et toutes les fonctions fitness adéquates pour vous remettre en forme.

Vous recherchez un tracker fitness mince et léger

La Watch Fit est conçue pour être portée toute la journée et vous la trouverez rarement inconfortable au contact de votre peau. Ses bords légers et arrondis garantissent une tenue sans heurt, de jour comme de nuit.

Vous vous mettez au sport progressivement

La Watch Fit est idéale pour les débutants qui souhaitent accéder rapidement aux statistiques de base et à des conseils personnalisés pour améliorer leur activité sportive. Il n'y a pas de menus ou d'analyses trop complexes, dans lesquels se perdre. Lite OS est intuitif et vous n'aurez aucun problème à accéder à votre mode d'entraînement préféré ou à consulter vos stats ultérieurement via l'application Huawei Health.

Ne l'achetez pas si...

Vous rêvez d'une smartwatch premium

Bien que la Watch Fit couvre une grande variété de disciplines sportives (et fitness), elle reste basique. Vous pouvez écouter de la musique et recevoir quelques notifications, mais votre usage quotidien s'arrête là. Impossible de vous balader sur vos applications favorites ou de payer sans contact grâce au NFC, pour profiter de ses fonctions avancées, il vous faudra investir davantage.

Vous êtes un sportif aguerri

La Watch Fit peut cartographier vos courses et garder un œil sur votre fréquence cardiaque, mais c'est à peu près tout. Si vous avez besoin de statistiques et d'analyses plus poussées, vous devriez aller faire un tour du côté des montres Garmin.