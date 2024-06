Samsung fixe la date de sortie de la Galaxy Ring au mois d'août si aucun brevet d'Oura ne vient l'entraver

Samsung a révélé que, si tout se passe comme prévu, la Samsung Galaxy Ring sera lancée « aux alentours du mois d'août ». Mais il s'agit peut-être d'un grand « si ».

En effet, cette date de lancement approximative a été révélée dans un document juridique soumis au tribunal de district de Californie. Samsung demande une décision selon laquelle la Galaxy Ring n'enfreint pas les brevets détenus par Oura Health, tout en indiquant cinq brevets qu'elle semble utiliser pour accuser Oura d'être un « patent troll ».

En tant que fabricant de longue date de bagues intelligentes - avec des trackers de fitness impressionnants comme l'appareil Oura (génération 3) - il est logique qu'Oura dispose de plusieurs brevets protégeant certains aspects de ses conceptions. Toutefois, Samsung soutient que ces cinq brevets, qui incluent un brevet sur la présence d'une batterie dans la bague et sur le fait que la bague donne aux utilisateurs un score de fitness, ne sont pas des caractéristiques uniques aux bagues d'Oura, mais plutôt des « caractéristiques communes à pratiquement toutes les bagues intelligentes » et qu'ils n'auraient donc pas dû être accordés.

Une nouvelle décennie, une nouvelle bataille de brevets pour Samsung

Samsung n'en est pas à son premier rodéo en matière de lutte contre les brevets. Entre le début et le milieu des années 2010, elle a affronté Apple dans diverses batailles juridiques dans différentes parties du monde. Aux États-Unis, une bataille s'est soldée par une défaite de 120 millions de dollars pour Samsung, mais la société a remporté des victoires mineures en cours de route et a gagné certains procès dans d'autres pays.

Samsung a eu un énorme différend avec Apple

Oura n'en serait pas à son premier combat non plus. Comme l'a souligné Samsung dans sa requête auprès du tribunal de district de Californie, Oura a poursuivi plusieurs fabricants de bagues intelligentes au fil des ans, notamment RingConn et Ultrahuman, au motif qu'ils avaient enfreint ses brevets.

Samsung a ajouté qu'elle s'attendait à ce qu'Oura la poursuive également pour le design de la bague Galaxy Ring, notant combien Oura a parlé de la force de son portefeuille de propriété intellectuelle depuis que la bague Galaxy Ring a été révélée. L'un de ces exemples est une déclaration spontanée qu'Oura a envoyée à des sites d'information technologique tels que TechRadar après l'annonce du Galaxy Ring, soulignant qu'elle détenait « 100 brevets accordés, 270 demandes de brevet en cours et plus de 130 marques déposées ».

Oura a également ajouté qu'elle trouvait que « l'arrivée de nouveaux acteurs dans l'espace est une validation pour la catégorie », suggérant qu'elle accueillait favorablement la concurrence que la Galaxy Ring de Samsung pourrait apporter.

Oura peut-elle résister à Samsung ? (Image credit: Oura)

Pour l'instant, on ne sait pas exactement comment les choses vont se dérouler.

Si Samsung réussit, la voie est libre pour un lancement de la Galaxy Ring en août - qui sera probablement lié à un événement Unpacked d'été. En revanche, une défaite pourrait obliger le géant de la technologie à retarder le lancement de la Galaxy Ring ou à l'assortir de certaines caractéristiques essentielles. Ni l'un ni l'autre ne serait préférable.

Ce n'est certainement pas la dernière fois que nous parlons de ce litige. Quel que soit le verdict, nous prévoyons que la partie perdante fera appel de la décision.

Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation.