Samsung Galaxy Ring : une fuite pourrait avoir révélé son prix - et un abonnement premium

La Samsung Galaxy Ring est officiellement sur le point d'arriver, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas à son sujet - comme, par exemple, le prix qu'elle va coûter. Avant la présentation complète de l'anneau intelligent, une nouvelle fuite nous donne un autre indice sur son prix potentiel.

Yogesh Brar et Android Authority ont fait des recherches auprès de leurs sources et estiment le prix de la Galaxy Ring aux États-Unis à 300-350 dollars, soit environ 280-320 €, bien que Samsung n'utilise pas de conversion monétaire directe.

C'est peut-être délibérément le même prix que celui d'un Oura Ring de troisième génération : cet anneau intelligent, qui est actuellement le principal concurrent de l'appareil de Samsung, est proposé à partir de 399 €.

L'Oura Ring propose également une option d'abonnement pour accéder à des fonctionnalités plus avancées - au prix de 5,99 € par mois. Cette option permet d'obtenir des informations et des analyses plus détaillées, la détection de l'oxygène dans le sang et bien d'autres choses encore. Selon Brar, Samsung prévoit un abonnement similaire.

Il n'est peut-être pas surprenant que Samsung cherche à ajouter un abonnement optionnel à son Galaxy Ring - c'est quelque chose qu'Apple fait et que Google fait aussi (via Fitbit). Les entreprises technologiques savent que les abonnements récurrents sont la source de revenus.

Selon M. Brar, le coût mensuel serait inférieur à 10 dollars, ce qui n'a rien d'étonnant si l'on considère ce que les gens paient déjà chaque mois pour leurs abonnements numériques. Toutefois, il n'est pas certain qu'une formule d'abonnement soit lancée.

Pour l'instant, aucun abonnement supplémentaire n'est nécessaire pour utiliser les fonctions de santé et de fitness de la Samsung Galaxy Watch 6, mais cela pourrait changer une fois que la Samsung Galaxy Watch 7 sera présentée - comme la Galaxy Ring, elle devrait être dévoilée le 10 juillet.

Nous avons déjà eu l'occasion de tester un prototype de la Galaxy Ring, mais c'est la première rumeur que nous entendons concernant le prix. Samsung sait que sa bague intelligente doit être vendue à un prix compétitif - et nous devrions bientôt connaître le prix officiel de cet appareil.