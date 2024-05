La Galaxy Ring de Samsung pourrait offrir une plus grande batterie aux doigts les plus larges

Une liste de la FCC (Federal Communications Commission) a été découverte pour la très attendue Galaxy Ring de Samsung, fournissant de nouvelles informations sur le dispositif portable. Les documents révèlent que neuf modèles différents seront disponibles au lancement, et non huit comme indiqué précédemment.

La série comprend les modèles SM-Q500 à SM-Q509, bien que le modèle SM-Q504 ne soit pas pris en compte si l'on en croit le listing. Les largeurs d'anneau vont de la taille 5 à 13. Le modèle SM-Q505 semble être le plus petit de la famille Galaxy Ring (taille 5) et le modèle SM-Q502 est le plus grand modèle connu à ce jour (taille 12).

Le modèle SM-Q503 ne figure pas dans le rapport de test de Samsung, on ne sait donc pas quelle sera sa taille. La logique veut que le modèle soit de taille 13, mais rien n'a été confirmé. À un moment donné, des images du SM-Q503 figuraient dans la liste de la FCC, mais elles ont depuis été retirées du site web.

Le site d'information Droid Life les a conservées dans sa couverture, et la Galaxy Ring photographiée semble un peu différente du prototype argenté vu en février. L'extérieur semble avoir un revêtement noir mat, tandis que l'intérieur est brillant. On peut même voir certains des capteurs qui dépassent.

Tous ces détails sur le SM-Q503 correspondent à ce que l'analyste Avi Greengart a déclaré en janvier. Il a indiqué que la taille des bagues augmenterait de 13 et qu'elles seraient disponibles en « trois finitions ».

(Image credit: Droid Life)

L'importance d'avoir plusieurs tailles pour la Samsung Galaxy Ring

L'information la plus intéressante de la liste de la FCC est que la taille de la batterie pourrait correspondre à la taille de l'anneau connecté.

Les modèles SM-Q505 à SM-Q507 auront la plus petite batterie (17 mAh), tandis que les modèles SM-Q508, Q509, Q500 et Q501 auront la batterie de milieu de gamme (18,5 mAh). Enfin, les SM-Q502 et SM-Q503 auraient la plus grande batterie, avec 22 mAh.

Cela signifie-t-il que les utilisateurs aux doigts plus épais pourront posséder une Galaxy Ring dotée d'une batterie plus longue que les autres ? C'est possible.

Début mars 2024, le Dr Hon Pak, responsable de l'équipe de santé numérique de Samsung, a affirmé que la Galaxy Ring pouvait durer « entre cinq et neuf jours » avec une seule charge, selon l'utilisation que l'on en fait. Le Q503 pourrait être l'appareil qui durera plus d'une semaine, bien qu'il soit difficile de l'affirmer avec certitude car le listing ne mentionne pas la longévité de la batterie ou les vitesses de chargement.

En revanche, les dessins de ce qui semble être la station d'accueil pour le chargement du vêtement sont bien visibles. Le numéro de modèle de l'anneau Galaxy correspondant est gravé sur chacun d'entre eux, mais on ne sait pas si sa taille sera différente de celle de l'appareil qui l'accompagne. De plus, la station d'accueil est carrée et dispose d'un port USB sur le côté - probablement pour un câble USB-C.

C'est à peu près tout ce que l'on trouve dans le listing de la FCC. Vous pouvez lire l'ensemble ici, mais sachez qu'il s'agit pour l'essentiel d'une paperasse ennuyeuse, à l'exception du document d'étiquetage et de deux rapports.

