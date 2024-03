La Galaxy Ring offre jusqu'à neuf jours d'autonomie, selon Samsung

La Galaxy Ring de Samsung est en quelque sorte en attente de lancement pour le moment, puisqu'elle existe officiellement, que nous avons pu l'essayer brièvement, mais qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur l'appareil - comme la durée d'autonomie entre deux recharges de batterie.

S'adressant à FNNews (via 9to5Google), Hon Pak de Samsung a déclaré que l'autonomie de la batterie se situait entre cinq et neuf jours, en fonction de la manière dont vous l'utilisez - bien qu'il faille garder à l'esprit que le dispositif portable n'est pas encore tout à fait au point.

Cette autonomie semble comparable à celle de la bague intelligente Oura, l'un des principaux concurrents de Samsung dans cette catégorie de produits. Vous n'aurez pas à la recharger tous les soirs, ce qui est pratique pour les fonctions de suivi du sommeil.

Samsung nous en dit de plus en plus sur sa Galaxy Ring. Il y a quelques jours, par exemple, nous avons appris que l'entreprise travaillait à rendre l'appareil compatible avec une large gamme de téléphones Android - mais qu'il ne fonctionnerait pas avec l'iPhone dès le départ.

Le sommeil et l'intelligence artificielle

La bague avec laquelle nous avons pu passer un peu de temps au MWC 2024 en début de semaine était un prototype non fonctionnel, ce qui vous donne une idée de l'état d'avancement du développement chez Samsung. Nous avons au moins une bonne idée de ce à quoi elle ressemble.

Ce que Samsung nous a dit, c'est un peu ce que la Galaxy Ring est conçue pour faire : suivre votre sommeil d'une manière plus intelligente et moins gênante qu'une smartwatch, par exemple, et compiler des statistiques pour évaluer votre état de préparation physique et mentale.

Une grande partie du travail sera effectuée par l'IA, et bien que la Galaxy Ring n'ait évidemment pas d'écran propre, tout est synchronisé avec l'application Samsung Health sur votre téléphone (en supposant que vous ayez un téléphone Android, bien sûr).

Sur la base de tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent, nous pensons que la Galaxy Ring sera lancée en juillet lors d'un événement Unpacked, aux côtés de la Samsung Galaxy Z Fold 6, de la Samsung Galaxy Z Flip 6 et de la Samsung Galaxy Watch 7.