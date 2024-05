La batterie du Samsung Galaxy Z Flip 6 n'est pas assez performante selon les rumeurs

Plusieurs fuites ont suggéré que le Samsung Galaxy Z Flip 6 aurait une batterie de 4 000 mAh, contre 3 700 mAh pour le Samsung Galaxy Z Flip 5, et nous avons maintenant la preuve la plus crédible de cette augmentation, puisqu'une certification a apparemment révélé la capacité exacte.

Un nouveau listing de la FCC (Federal Communications Commission) repéré par MySmartPrice détaille un téléphone portant le numéro de modèle SM-F741U, qui est le numéro de modèle que nous attendons pour le Z Flip 6, puisque son prédécesseur est le SM-F731U.

Pris isolément, ce listing ne nous apprend pas grand-chose, mais il mentionne deux batteries : l'une d'une capacité de 1 097 mAh, et l'autre d'une capacité de 2 790 mAh ; les deux combinées pour une capacité nominale de 3 887 mAh.

En raison de leur conception à double écran, les téléphones pliables utilisent généralement deux batteries, et le Samsung Galaxy Z Flip 5 ne fait pas exception à la règle, puisqu'il offre une capacité nominale de 3 591 mAh.

La capacité nominale est la capacité minimale vérifiée de la batterie d'un téléphone, mais les entreprises - y compris Samsung - ont tendance à annoncer la capacité « typique », un chiffre plus élevé faisant référence à la capacité moyenne de la batterie (souvent arrondie vers le haut ou vers le bas à un chiffre rond). Le Galaxy Z Flip 5 a une capacité typique de 3 700 mAh, et si le Samsung Galaxy Z Flip 6 a une capacité nominale de 3 887 mAh, il est probable qu'il ait une capacité typique de 4 000 mAh, comme le veut la rumeur. Jusqu'à présent, tout va bien.

Batterie du Samsung Galaxy Z Flip 6 : plus grande qu'avant, mais pas plus rapide à charger

La batterie du Galaxy Z Flip 5 est décevante par sa petite taille (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

A priori, toute augmentation de la capacité de la batterie est une bonne chose. Mais dans le cas du Galaxy Z Flip 6, ce n'est pas aussi bien que nous le souhaiterions, puisqu'une batterie de 4 000 mAh ne correspondrait qu'à celle du Samsung Galaxy S24, qui a un écran de 6,2 pouces, alors que le Samsung Galaxy Z Flip 6 devrait avoir un écran beaucoup plus grand (et donc plus gourmand en énergie) d'environ 6,7 pouces.

Il est probable que le facteur de forme pliable limite l'espace pour des batteries plus grandes, puisqu'une partie de cet espace sera occupée par des parties de la charnière du téléphone. Cette petite augmentation de taille n'est donc pas surprenante, mais elle est regrettable.

Malheureusement, il ne semble pas que Samsung atténuera le problème avec une charge rapide, car une certification UL Demko danoise (également vue par MySmartPrice) montre une puissance de charge de 25W pour le Galaxy Z Flip 6. C'est la même puissance de charge que l'année dernière, et cela signifie que le Galaxy Z Flip 6 offre une charge beaucoup plus lente que certains téléphones concurrents - même le Samsung Galaxy S24 Ultra offre une charge de 45W.

Bien sûr, comme pour toutes les fuites, nous prenons ces spécifications avec des pincettes, mais comme elles ont été répertoriées par des agences de certification nationales, elles ont toutes les chances d'être exactes.

Nous devrions en avoir le cœur net en juillet, car c'est à cette date que le Samsung Galaxy Z Flip 6 arrivera probablement sur le marché. Les fuites suggèrent que le prochain appareil pliable sera lancé le 10 juillet lors du Galaxy Unpacked, aux côtés du Samsung Galaxy Z Fold 6, de la Samsung Galaxy Watch 7, de la Samsung Galaxy Ring, et peut-être de la Samsung Galaxy Tab S10.