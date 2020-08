Test de la Samsung Galaxy Watch 3

La Samsung Galaxy Watch 3 offre l'une des meilleures expériences utilisateur disponibles sur une montre connectée à ce jour. Avec un design éblouissant et des spécifications haut de gamme qui lui permettent de fonctionner à merveille. Elle n'est pas exempte de défaut et ses améliorations par rapport à la Galaxy Watch originale sont limitées. Mais si la durée de vie moyenne de sa batterie ou son prix élevé ne vous décourage pas, cette montre pourrait vous convenir plus qu’idéalement.

La Samsung Galaxy Watch 3 en résumé

La Samsung Galaxy Watch 3 est la suite logique de la meilleure montre connectée 2018. Et elle améliore le modèle original de plusieurs façons. Ce n’est pas la montre intelligente parfaite, mais elle dispose d’un design éblouissant, d’un écran vif et d’une variété de nouvelles fonctions de remise en forme. Ce pour vous aider à suivre vos progrès dans un large éventail de disciplines. Un compagnon parfait pour garder sa motivation !

Samsung a conservé la forme traditionnelle d'un écran circulaire et la bague rotative surélevée qui vous permet de parcourir physiquement les menus sur ledit écran. L’expérience reste pratique et agréable, avec un cliquetis à peine perceptible.

La Galaxy Watch 3 se veut également plus esthétique que l'appareil de première génération : le design est plus fin (et plus léger), ce qui en fait un modèle plus svelte qui pourrait rivaliser avec des montres telles que l'Apple Watch 5 dans un concours de beauté.

Les nouvelles fonctions de remise en forme améliorent le suivi de votre activité physique, ce que vous vous attendez à obtenir par défaut d'une smartwatch en 2020. Samsung introduit en outre une série d’outils inédits à l’instar de l'électrocardiogramme (qui sera activé après une mise à jour imminente) et la détection des chutes qui peut sauver la vie du porteur de la Galaxy Watch 3. L'autonomie de cette nouvelle génération pourrait être meilleure, mais elle n'est pas décevante non plus. La montre peut se recharger en quelques heures pour tenir trois jours en moyenne.

Si vous recherchez la meilleure montre intelligente à associer à votre smartphone Android, c'est peut-être celle-ci. Si vous possédez un iPhone, elle pourrait même remplacer votre Apple Watch classique. A condition que vous recherchiez un appareil circulaire plutôt que le design carré caractéristique de la firme de Cupertino.

(Image credit: TechRadar)

La Samsung Galaxy Watch 3 a été dévoilée aux côtés des Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra lors de l’événement virtuel de la société, Unpacked 2020. Les précommandes ont démarré le 6 août, la montre connectée de Samsung sera disponible à la vente à partir du 21 août.

Le prix de la Samsung Galaxy Watch 3 démarre à 429 € pour le petit modèle de 41 mm. Tandis que la version plus grande de 45 mm est accessible à 479 €. Comptez également un supplément si vous désirez profiter de la connectivité 4G : 479 € pour le modèle 41 mm, 529 € pour celui de 45 mm.

C’est une sacrée augmentation du prix de départ, comparé à la Galaxy Watch de 2018. Cette dernière était commercialisée à 309 € pour sa version 42 mm et à 329 € pour celle de 46 mm. La société sud-coréenne peut cependant affirmer que sa montre est toujours moins chère que l'Apple Watch 5 dans la plupart des gammes de prix. Le fleuron d'Apple étant commercialisé à 449 €, pour le modèle le plus basique.

Design et écran de la Samsung Galaxy Watch 3

Image 1 sur 3 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 3 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 3 (Image credit: TechRadar)

Le design de la Samsung Galaxy Watch 3 est plus raffiné que celui de la Galaxy Watch originale, et l'équipe en charge a conçu ici un nouveau chef-d'œuvre fait montre intelligente. Elle est plus fine, plus légère et plus confortable à porter que le modèle précédent.

Vous avez le choix entre deux tailles, la 41 mm étant la plus petite, et un modèle de 45 mm pour ceux qui préfèrent une montre plus grande au poignet. Pour les besoins de ce test, nous avons évalué la version de 45 mm. Il faut savoir que certains éléments liés à l'expérience utilisateur peuvent différer légèrement d’une variante à l’autre. Toutefois, les caractéristiques de base restent les mêmes pour les deux modèles.

Vous obtenez d’abord une dalle circulaire Super AMOLED de 41 mm ou de 45 mm, avec un affichage toujours en couleur. La résolution de 360 x 360 pixels est parfaite pour consulter des statistiques et naviguer entre les menus. L'appareil est protégé par la technologie Corning Gorilla Glass DX ; pour une raison quelconque, il n'est pas DX+ comme sur la montre originale, et nous ne savons pas pourquoi, ni ce que cela signifie - nous avons contacté Samsung pour obtenir une explication.

L'écran est lumineux et facile à lire sous tous types de lumière, vous ne devriez donc pas avoir de mal à déchiffrer ce qui s’affiche, même lorsque vous faites de l'exercice en plein air.

Image 1 sur 2 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 2 (Image credit: TechRadar)

La Galaxy Watch 3 est 14% plus mince que la Galaxy Watch originale, tout en conservant la même forme et la même taille d'écran circulaire attrayante. La bague rotative ornée, qui sert également à naviguer entre les menus à l'écran, est également conservée. Sur la Watch 3, elle se révèle moins volumineuse.

Les deux variantes de la montre sont en acier inoxydable, la 45 mm pesant 53,8 g et la 41 mm 48,2 g. Il existe également un nouveau modèle extra-léger en titane, qui n'est disponible que dans la taille 45 mm et qui pèse 43 g. Ce modèle n'est pas encore en vente, mais nous prévoyons qu'il coûtera plus cher.

La Galaxy Watch 3 est clairement bien plus confortable à porter, aussi bien à la maison que pendant les entraînements - elle ne sera pas aussi fine qu'un bracelet fitness, mais si vous cherchez une montre intelligente, c’est un choix plus qu’évident.

Quelles couleurs préférerez-vous porter au poignet ? Vous pouvez obtenir la finition Mystic Black (noire) mise en avant tout au long de cette revue. La montre Watch 3 45 mm est également disponible dans une version Mystic Silver (argent) légèrement plus claire. Les deux modèles sont livrés avec des bracelets en cuir noir.

Si vous optez pour le plus petit écran de 41 mm, vous aurez le choix entre les couleurs Mystic Silver ou Mystic Bronze (cuivre). Ces deux modèles sont également équipés de lanières en cuir. Quelle que soit la combinaison de taille et de couleur que vous choisirez, vous devrez dépenser plus pour une autre lanière si vous souhaitez un matériau en silicone plus adapté à votre morphologie.

Bon à savoir : le 45 mm est compatible avec toutes les sangles de 22 mm, et le 41 mm est conçu pour être utilisé avec des sangles de 20 mm.

Performances et interface de la Samsung Galaxy Watch 3

La Galaxy Watch 3 fonctionne avec le même chipset que la Galaxy Watch originale de Samsung, ce qui peut en décevoir certains. Même si nous n'avons pas trouvé que cela posait un problème lors de l'utilisation générale de la smartwatch.

Les applications se sont chargées aussi rapidement que nous l'espérions, et cela est dû en partie au 1 Go de RAM inclus ici, une quantité de mémoire vive amplement suffisante. La puissance de traitement ne constitue pas un élément majeur sur une smartwatch - il y a moins à faire tourner ici que sur un téléphone classique - et nous avons constaté que la Galaxy Watch 3 fonctionnait admirablement pendant toute la durée de nos tests.

Toutes les versions de l'appareil disposent de 8 Go de stockage. Nous avons constaté que le système d'exploitation et les applications préchargées utilisaient déjà 3,59 Go de cet espace, donc si vous voulez remplir votre montre avec des applications et de la musique, il ne vous restera que 4 Go environ à utiliser.

Image 1 sur 2 The Tizen app store (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 2 The Tizen app store (Image credit: TechRadar)

La Galaxy Watch 3 utilise le système d’exploitation Tizen développé par Samsung, et facteur déterminant de ses montres intelligentes les plus récentes, depuis que la société s'est éloignée de la plateforme Android Wear de Google.

La dernière mise à jour Tizen OS 5.5 est proposée ici, et si vous avez déjà possédé une montre Samsung ces dernières années, vous saurez ce que vous obtenez. Il s'agit d'un logiciel abouti, bien que l'écosystème de Samsung ne dispose pas d'autant d'applications tierces que watchOS (sur l'Apple Watch) ou que Wear OS.

Vous utiliserez plutôt un grand nombre de fonctionnalités déjà présentes sur la smartwatch, ou téléchargerez des services tiers sur la boutique Tizen. Certaines applications de renom comme Google Maps ne sont pas présentes ici, mais Samsung a inclus de nombreuses alternatives qui font que l'expérience globale est toujours satisfaisante.

La navigation d’une application à l’autre reste simplissime, et grâce à la bague rotative, le défilement des menus se révèle un véritable plaisir. Vous pouvez tapoter et faire glisser votre doigt sur l'écran si vous le souhaitez, mais nous pensons que vous utiliserez plutôt cette option bien plus ludique (et moins salissante).

En termes de compatibilité, la Galaxy Watch 3 fonctionne à la fois avec les appareils Android et les iPhone. Certaines fonctionnalités sont optimisées pour les téléphones Samsung et, de même, l’usage de certains éléments s’avère plus fluide sur les appareils Android que sur les iPhone. Mais en règle générale, les montres Samsung s’appairent convenablement avec les appareils iOS.

Cela dit, elle ne s'intégrera pas aussi bien qu'une Apple Watch. Vous ne pourrez pas répondre aux iMessages, par exemple, bien que les notifications soient visibles sur la face de la montre. Et des fonctions comme « Trouver mon téléphone » restent inutiles sur un iPhone.

De plus, la Galaxy Watch 3 est compatible uniquement avec les iPhone 5 et versions ultérieures équipées au moins d’iOS 9. Si vous êtes sous Android, vous devez disposer d'un appareil sous Android 5 et plus, avec 1,5 Go de RAM minimum.

Si vous recherchez une montre intelligente qui vous permette de laisser votre téléphone à la maison, il existe également une version 4G LTE. Vous pourrez insérer votre carte SIM et disposer d'une connexion internet, ce qui vous permettra de prendre des appels et d'utiliser des fonctions en ligne pendant que vous êtes en déplacement.

La Samsung Galaxy Watch 3, une montre fitness ?

La forme physique est un élément clé de la Galaxy Watch 3, et bien qu’elle ne constitue pas une mise à jour de la Galaxy Watch Active 2, elle apporte de nouvelles fonctionnalités axées sur les activités fitness et sportives.

Sept disciplines sont corrélées automatiquement au suivi de la Galaxy Watch 3. Et ce que vous l’activiez ou non, ce qui est très pratique. Ces disciplines sont la course à pied, la marche, la natation, le cyclisme, l'aviron, la musculation et l’aérobic. Nous avons testé ledit suivi pour la course, la marche et le vélo et nous avons constaté qu'il fonctionnait à chaque fois. Vous aurez donc l'esprit tranquille en sachant que votre montre vous « surveille », même si vous oubliez de paramétrer une séance d'entraînement. La Galaxy Watch 3 est également assez intelligente pour repérer la fin d’une session sportive, là où l’Apple Watch a du mal à déterminer une pause sans que vous ne la préveniez manuellement.

(Image credit: TechRadar)

En outre, si vous courez ou marchez et que vous vous arrêtez pour prendre une photo panoramique, le système de la Watch 3 met automatiquement le suivi en pause. Au total, il est possible de suivre 40 séances d'entraînement, du yoga aux exercices de musculation, en passant par le pilates. Vous devrez configurer ceux que nous n'avons pas énumérés ci-dessus, car ils ne sont pas automatiquement suivis, ce que vous pouvez faire à même l'application compagnon ou via l'assistant vocal de Bixby. Ce dernier peut être utilisé pour lancer le départ des séances d'entraînement, mais il ne fonctionne pas toujours du premier coup. Vous pouvez donc utiliser les applications dédiées par le biais de la bague rotative ou sur l'écran tactile pour ne pas perdre de temps.

Samsung a aussi équipé la Watch 3 d'un système de suivi du stress, prenant en compte les pics de fréquence cardiaque et suggérant également des exercices de respiration. La détection des chutes, que nous avons vu sur Apple Watch 4 et Apple Watch 5, et les mesures de saturation en oxygène (VO2 Max) sont une nouveauté fort appréciée. Celles-ci calculent la quantité maximale d'oxygène que votre corps peut absorber pendant l'exercice, et c'est quelque chose qui s'est répandu récemment des bracelets fitness haut de gamme aux smartwatches grand public.

Notez cependant que cette fonction n'est pas disponible partout, au moment du lancement. Cette fonction et le moniteur SpO2 - un outil qui vous aide à détecter l'apnée du sommeil - sont actuellement en cours de déploiement aux États-Unis, mais on ne sait pas encore quand ils seront disponibles sur d'autres marchés. Nous n'avons pas encore utilisé ces fonctionnalités sur la Galaxy Watch 3, car leur déploiement vient juste de commencer, mais nous ne manquerons pas de mettre à jour cette revue lorsque nous aurons eu l'occasion de les évaluer.

La montre comporte également un électrocardiogramme (ECG) et une surveillance de la pression sanguine, mais ces outils restent encore une spécificité propre à la Corée. Ils devraient être déployés partout dans un avenir proche, bien que nous ne disposions pas encore de fenêtre de lancement précise.

Autre point limitant : nous n'avons pas encore testé la Galaxy Watch 3 dans une piscine en raison des restrictions sanitaires imposées par la pandémie mondiale de coronavirus. Mais nous l'avons immergé dans un évier et elle a survécu. Avec une conception étanche IP68, vous devriez pouvoir nager avec l'appareil dans une piscine ordinaire - cependant, elle n'est pas conçue pour supporter l'eau salée, alors gardez-la hors de l'océan.

Samsung ne fournit qu'un bracelet en cuir avec la Galaxy Watch 3, donc si vous voulez vous entraîner avec l'appareil, vous souhaiterez probablement opter pour un bracelet en silicone distribué par Samsung ou par un fournisseur tiers.

La Galaxy Watch 3 permet en parallèle de suivre votre sommeil. Elle offre des informations plus approfondies sur les cycles du sommeil paradoxal, au cours desquels nous rêvons le plus. La montre suit automatiquement vos cycles de sommeil et vous accueille chaque matin avec des rapports sur la qualité du sommeil et des conseils sur la façon d'obtenir une meilleure dose de repos. Vous recevrez même un « Score de sommeil » pour vous montrer à quel point votre nuit a été bonne. Ce dernier décompose les données en sommeil léger, profond et paradoxal, ainsi qu'une analyse de vos habitudes de sommeil.

La Watch 3 comporte de même une section consacrée à la santé féminine, qui permet de suivre les cycles menstruels et leurs effets sur la forme physique. Il existe enfin un suivi du stress, avec un contrôle de votre niveau de stress toutes les 10 minutes par défaut (vous pouvez l'éteindre ou l’activer en continu). Votre montre vous avertit lorsque vous êtes trop stressé et vous propose des exercices de respiration pour essayer de réduire votre anxiété.

Autonomie de la Samsung Galaxy Watch 3

De manière controversée, Samsung a choisi de diminuer la capacité de la batterie de la Galaxy Watch 3 par rapport à l'appareil d'origine. C'est probablement l'un des principaux moyens par lesquels la société a réussi à amincir et à alléger le nouveau modèle.

Vous disposez ici d'une cellule de 340 mAh - l'appareil d'origine avait une capacité de 472 mAh - mais malgré la capacité réduite, nous avons trouvé qu'elle fonctionnait étonnamment bien, bien qu'elle ne vous donne pas une autonomie aussi longue de quatre à cinq jours. Au lieu de cela, vous devriez vous attendre à environ deux à trois jours d'utilisation de la part de la Galaxy Watch 3.

(Image credit: TechRadar)

Si vous faites beaucoup d'exercice - et donc si vous utilisez encore plus le GPS et l’ECG - vous devrez compter sur une autonomie réduite de près d'un jour et demi. En rechargeant votre smartwatch pendant la nuit, cette régression ne sera presque pas perceptible. Car, en moyenne, la Galaxy Watch 3 se recharge intégralement en à peine deux heures et demie.

Bien sûr, vous obtiendrez des usages plus endurants de la part de modèles conçus par Garmin ou Fitbit qui peuvent tenir une semaine entière sur une seule charge. La durée de vie de la batterie Samsung est plutôt comparable à celle que vous attendez sur une Apple Watch.

Nous n'avons pas encore testé la variante 41 mm de la Galaxy Watch 3, nous ne pouvons donc pas nous prononcer sur l'autonomie de la batterie de ce modèle. Il y a une cellule plus petite de 247 mAh à l'intérieur de cet appareil, ce qui suggère que la durée de vie de la batterie est plus faible. Bien que l’écran soit relativement moins gourmand en ressources. Nous espérons tester cet appareil, et mettre à jour cette revue prochainement.

Pour recharger la Galaxy Watch 3, vous recevez un chargeur inclus. La montre est également compatible avec les chargeurs sans fil Qi, que vous pouvez laisser à votre domicile ou au travail pour plus de confort. Pour une performance de charge optimale, nous vous recommandons d'utiliser le chargeur disponible dans la boîte, mais les Qi Pads fonctionneront aussi parfaitement.

Il est possible de recharger la Watch 3 à partir de certains smartphones Samsung récents, en utilisant la fonction PowerShare sans fil. Il suffit de coller votre montre intelligente à l'arrière d'un téléphone compatible pour qu'elle se recharge lentement lorsque vous êtes en difficulté. Nous l'avons utilisée sur le Galaxy Note 20 Ultra, ça fonctionne… mais cela s’avère nettement moins rapide que via un chargeur Qi.

Faut-il acheter la Samsung Galaxy Watch 3 ?

(Image credit: TechRadar)

Achetez-la si...

Vous aimez la bague rotative Samsung

Aucun autre fabricant de montres connectées n'offre une fonction aussi originale. C'est une façon fantastique d'interagir avec l'écran pendant que vous parcourez les menus. Si vous aimez ce concept et le design circulaire des Samsung Watch, c'est la montre qu'il vous faut.

Vous courez après une belle montre intelligente

La Galaxy Watch 3 est une superbe montre intelligente, avec un écran net et vif qui peut rivaliser avec tous les modèles haut de gamme concurrents. Si vous achetez une montre intelligente pour son look, pensez à la Galaxy Watch 3.

Vous recherchez un coach santé solide

En plus d'être une excellente montre d'usage général, la Galaxy Watch 3 est pleine de fonctions santé et forme fantastiques, comme le suivi automatique des séances d'entraînement. Qui plus est, elle prend en charge une grande variété d'exercices.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez besoin d'une batterie longue durée

L'autonomie de la Samsung Galaxy Watch 3 est acceptable compte tenu des autres appareils avec lesquels elle entre en concurrence. Mais elle ne durera pas aussi longtemps que certaines options comme celles proposées par Fitbit ou Garmin.

Vous préféreriez une montre connectée à prix abordable

Ce n'est pas la smartwatch la moins chère du marché, et elle est loin d'être la plus accessible. En fait, si vous voulez un appareil similaire à un prix inférieur, vous pouvez toujours acheter la Galaxy Watch originale.