Fitbit Sense 2 vs Fitbit Versa 4 : laquelle de ces nouvelles montres connectées vous convient le mieux ?

Les Fitbit Sense 2 et Versa 4 sont les dernières générations des célèbres montres de la marque. Elles regorgent de fonctions d'exercice, conçues pour encourager les mouvements réguliers, surveiller votre niveau de stress, suivre votre sommeil et enregistrer vos séances d'entraînement.

Elles ne sont pas spécialement bien conçues pour les coureurs et les cyclistes invétérés, qui pourraient se tourner vers d'autres modèles plus spécialisés, mais elles sont parfaites pour les sportifs du dimanche et les débutants en matière d'exercice. Elles représentent une alternative plus simple à la Google Pixel Watch et aux meilleures montres Garmin, et sont idéales pour les sportifs réguliers qui cherchent à tirer un peu plus de leurs séances d'entraînement en 2023.

Le fait de devoir se positionner par rapport à la Pixel Watch a entraîné une dégradation de certaines fonctionnalités des Fitbit, et nous pensons que désormais la Fitbit Versa 4 est un achat plus intéressant que la Fitbit Sense 2, qui est la plus chère.

Fitbit Versa 4 vs Fitbit Sense 2 : Prix et disponibilité

La Fitbit Versa 4 et la Sense 2 ont été lancées en même temps, en septembre 2022. La Sense 2 est la plus chère des deux, son prix de lancement étant de 299,95 euros, contre 229,95 euros pour la Versa 4.

Cependant, quelques mois après leurs sorties, les deux montres bénéficient déjà d'importantes réductions, la Versa 4 étant désormais disponible à partir de 199,95 euros et la Sense 2 à 249,95 euros. Réfléchissez-y à deux fois avant de payer le prix fort pour l'une ou l'autre de ces montres, car il y a de fortes chances que vous trouviez une offre intéressante, surtout en janvier.

(Image credit: Andrew Williams)

Fitbit Versa 4 vs Fitbit Sense 2 : design et écran

La Versa 4 et la Sense 2 sont deux montres à l'apparence très similaire, dotées du châssis en forme de " cercle " caractéristique de Fitbit. Elles ont une forme plus carrée qu'une Apple Watch, et plus arrondie qu'une Garmin Venu Sq. Les différences visibles entre les deux montres sont toutes dues aux capteurs supplémentaires présents sur la Fitbit Sense 2. Lorsque sa face avant est éclairée, vous pouvez voir une bordure légèrement métallique autour de l'écran de la Sense 2. Il y a beaucoup plus de métal à l'arrière du fait des électrodes supplémentaires de la Sense 2, ce qui explique son prix plus élevé.

À ce titre, la Fitbit Versa 4 est selon nous légèrement plus belle que la Sense 2. La qualité de construction est sensiblement la même, cependant. Elles disposent d'une protection d'écran en verre incurvé, d'une bande d'aluminium autour des côtés, et une grande partie de l'arrière est en plastique. Les deux modèles possèdent un bouton physique, qui fonctionne beaucoup mieux que l'écran tactile des modèles des générations précédentes. Les écrans de la Versa 4 et du Sense 2 sont plus ou moins identiques, des panneaux OLED de 1,58 pouce avec une définition de 336 x 336 pixels.

Si l'on regarde de très près, on peut observer un peu de pixellisation, mais ce sont des écrans globalement satisfaisants avec une luminosité suffisante pour résister aux journées ensoleillées.

Fitbit Versa 4 vs Fitbit Sense 2 : caractéristiques et autonomie de la batterie

Venons-en aux véritables disparités de caractéristiques entre ces deux montres. Elles disposent toutes deux d'un moniteur cardiaque et d'un GPS, mais seule la Fitbit Sense 2 est équipée d'un ensemble de petites électrodes métalliques à l'avant et à l'arrière de la montre. Ces électrodes permettent d'activer deux des fonctions les plus remarquables de la Sense, le suivi de l'effort EDA et la lecture de la fréquence cardiaque par ECG. Ces deux fonctions, présentes dans la Fitbit Sense originale, surveillent les changements dans les signaux électriques du corps.

La fonction ECG permet de cartographier le rythme sinusal de votre cœur mieux que le lecteur optique de fréquence cardiaque présent sur ces deux montres. Des résultats inhabituels peuvent être le signe d'une arythmie, une indication pour se faire examiner par un professionnel de la santé. Le capteur EDA de Fitbit examine la conductivité électrique de votre peau, afin d'estimer votre niveau de transpiration. Il s'agit d'un indicateur de stress. Pour que l'un ou l'autre de ces capteurs (ECG et EDA) donne le meilleur de lui-même, vous devez rester assis pendant au moins 30 secondes, la main posée sur l'écran, de sorte que votre peau soit en contact avec les capteurs situés à l'avant.

Le grand changement pour cette génération est que la technologie du capteur de stress peut également fonctionner toute la journée, de manière passive. Cela est probablement dû au fait que la Sense 2 possède deux panneaux de capteurs à l'arrière, alors que la Sense originale n'en avait qu'un seul.

Vous recevrez une alerte lorsque la montre détectera un "événement" d'EDA, et elle vous demandera ce que vous ressentiez à ce moment-là. Bien que nous comprenions l'objectif de la Fitbit, il semble un peu flou par rapport à nos récentes expériences avec les montres Garmin haut de gamme, qui ont émis un message plus direct : "tu es un peu stressé en ce moment".

La détection du stress et des anomalies cardiaques s'améliore dans les wearables, et cela signifie que le matériel supplémentaire de la Sense 2 n'a pas le même impact que la première fois. Toutes les autres caractéristiques sont les mêmes pour les deux montres : la Versa 4 peut être utilisée pour les paiements sans fil, elle peut se connecter à Alexa avec un succès modéré et elle dispose d'un haut-parleur intégré (très faible) pour les réponses. Les deux montres offrent un bon suivi du sommeil.

(Image credit: Fitbit )

Cependant, ces deux modèles sont un peu moins performants que certains modèles Fitbit plus anciens sur quelques points essentiels. Les gammes Fitbit Versa et Sense ne prennent plus en charge les applications tierces. Bien que la scène des applications Fitbit n'ait jamais été très dynamique, nous avions au moins une application incontournable, Spotify. Elle n'existe plus. Il n'y a pas non plus de prise en charge de la musique : pas de lecture sur la montre, ni même de contrôle des morceaux en cours de lecture sur votre téléphone. C'est un problème pour les deux montres, mais nous sommes moins indignés par la Versa 4 vu qu'elle est moins chère. À noter que la Venu Sq 2 de Garmin n'offre pas non plus un bon support musical à ce niveau de prix.

Google, qui est aujourd'hui propriétaire de Fitbit, prévoit d'ajouter la navigation Google Maps à ses montres à un moment donné. Mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, cette fonctionnalité n'est toujours pas disponible.

Il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire sur l'autonomie de ces montres. Fitbit évalue les deux montres à six jours par charge, ce qui est faisable sauf si on utilise le mode d'écran "toujours allumé", qui réduit l'autonomie à environ 2,5 ou 3 jours.

Fitbit Versa 4 vs Fitbit Sense 2 : suivi du fitness

Les Fitbit Sense 2 et Versa 4 contiennent la même technologie de fitness. Seul le côté "santé" change de manière significative.

Mais sont-elles identiques ? Lorsque nous avons initialement examiné ces deux montres, nous avons constaté qu'elles étaient dotées d'un GPS de catégorie B et d'un moniteur de fréquence cardiaque de catégorie C. Mais leurs défauts n'étaient pas exactement les mêmes.

La Versa 4 avait tendance à dépasser la fréquence cardiaque lors des pics d'effort, tandis que les résultats de la Sense 2 étaient plutôt corrects pendant les premières minutes d'une séance d'entraînement.

Avec les deux appareils à portée de main pour cette comparaison, nous les avons emmenés faire une course d'environ 7,5 km pour voir si leurs résultats seraient identiques. Voici les statistiques récapitulatives que nous avons constatées à la fin de la course.

Fitbit Versa 4 vs Fitbit Sense 2 : statistiques comparatives

87 vs 87 points de zone d'activité/minutes

7 vs 7 Brûlage des graisses

80 vs 80 Cardio et pic

7,59 km contre 7,47 km

Fréquence cardiaque moyenne : 143bpm vs 141bpm

164bpm vs 162bpm HR maximum

583 calories vs 575 calories

7073 pas vs 7029 pas

(Image credit: Fitbit)

Une disparité de deux bpm dans les lectures cardiaques moyennes et maximales est décevante étant donné que ces montres ont le même matériel RH. En creusant dans le graphique des résultats, cependant, la Versa 4 semble être revenue au type de performance que nous avons également vu dans notre examen initial de la Sense 2.

Les premières minutes, la Versa 4 est très irrégulière, avec des hauts et des bas, avant de se stabiliser et d'obtenir des résultats beaucoup plus cohérents. La précision de la fréquence cardiaque n'est pas aussi élevée qu'avec une montre Apple ou Garmin, cependant, c'est assez bon pour le suivi des courses et des séances de gym au quotidien.

Le temps de verrouillage du GPS a été pratiquement identique chez les deux modèles, mais s'est montré bien plus lent que celui de la Garmin Enduro utilisée pour notre dernier test.

Les deux montres comptent également les escaliers montés chaque jour, car elles sont toutes deux équipées d'un altimètre. Si vous souhaitez connaître les évolutions à long terme de votre santé et de votre condition physique, vous devrez vous abonner à Fitbit Premium. Il s'agit d'un service payant qui propose également des séances d'entraînement guidées et des conseils nutritionnels.

Fitbit Versa 4 vs Fitbit Sense 2 : Verdict

Les Fitbit Sense 2 et Versa 4 sont des montres assez similaires. Elles sont plutôt belles et assurent principalement des fonctions de suivi de la forme physique et de la santé, avec quelques fonctions intelligentes ajoutées pour donner l'illusion qu'elles offrent l'équivalent d'une Apple Watch avec une autonomie d'une semaine et non d'une journée.

En réalité, c'est loin d'être le cas, en raison de l'éradication totale de l'écosystème d'applications Fitbit et de la perte de toute fonction musicale. Ces modifications font de la Fitbit Versa 4 un meilleur achat que la Sense 2 qui devient trop chère de ce fait par rapport à la concurrence.

Notre préférence ira donc à la Versa 4, notamment parce que nous sommes plus intéressés par la forme physique que par la santé cardiaque.