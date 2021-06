Apple Fitness Plus reçoit une grosse mise à jour, Lady Gaga devient votre coach sportif personnelle

Apple Fitness Plus a reçu une mise à jour majeure, avec de nouvelles séances d'entraînement axées sur des playlists d'artistes de renom, ainsi qu'un nouveau lot de récits motivationnels animés par des célébrités.

Les services d'entraînement sportif à la demande ne manquent pas, mais Apple a toujours su se démarquer grâce à ses partenariats premium incluant les plus grandes maisons de disques dans son programme. Il faut dire que la firme de Cupertino n’a qu’à ajouter un alinéa dans le contrat iTunes / Apple Music pour étendre ces associations de qualité au sein de Fitness+ - et vous fournir par la même occasion des heures et des heures de playlists pour éliminer les calories en musique.

Artist Spotlight, un nouveau focus dorénavant inclus dans l’application, vous offre des commentaires VIP et des playlists spécifiques pour minimiser la torture de vos sessions d’entraînement. La première série ajoutée est ainsi animée par Lady Gaga, Alicia Keys, Keith Urban et Jennifer Lopez.

Si aucun de ces artistes ne vous plaît, nous espérons que de nombreuses autres personnalités viendront rapidement compléter le catalogue d’Artist Spotlight au cours des prochains mois.

Ne marchez plus tout seul

Time to Walk, lancé au début de l'année, est un second service qui vous encourage à prendre le temps de vous promener, tout en écoutant les histoires personnelles de célébrités. L'idée est de vous fournir un compagnon de marche, afin que vous puissiez sortir de chez vous et vous dégourdir les jambes sans vous sentir seul. L’application peut être téléchargée sur votre Apple Watch, à condition d’avoir préalablement souscrit un abonnement Fitness Plus.

Aujourd’hui, Time to Walk s’enrichit de chapitres inédits narrés par le boxeur et médaillé d'or olympique Anthony Joshua, le mannequin Naomi Campbell, l'actrice-chanteuse-compositrice Cynthia Erivo, la gagnante du tout premier marathon olympique féminin Joan Benoit Samuelson, le comédien et écrivain Stephen Fry et par bien d'autres encore.

Vous pouvez télécharger ces nouvelles histoires sur votre Apple Watch via l'application Fitness de votre iPhone, et les consulter avec les meilleurs écouteurs sans fil True Wireless du moment. Par exemple.