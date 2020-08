Test de la Garmin Forerunner 45

La Garmin Forerunner 45 est l'une des montres de course les plus impressionnantes qui existent actuellement. Il vous sera difficile de trouver un appareil plus complet à ce prix. Bien sûr, elle a quelques lacunes et fait quelques compromis, mais elle offre toutes les fonctions que l’on peut attendre d’une montre d’entrée de gamme dédiée à la course à pied, et même un peu plus. Un très bon choix dans cette fourchette de prix.

Le Garmin Forerunner 45 pourrait être le bon choix si vous êtes à la recherche d'une montre GPS d'entrée de gamme,

Le Garmin Forerunner 45 qui est une évolution de la Forerunner 35, en reprend les principales caractéristiques. Mais elle est désormais dotée de certaines des fonctions d'entraînement et de bien-être que nous avions l'habitude de voir sur des modèles situés bien plus haut dans la gamme des Forerunner.

En plus du GPS intégré, elle intègre un capteur de fréquence cardiaque optique, des plans d'entraînement adaptatifs, la VO2 max, le suivi de l'activité et du sommeil, la surveillance de votre niveau d'énergie, le suivi du stress, le pilotage de sa musique, les notifications intelligentes et quelques fonctions de sécurité très soignées telles que le suivi en direct et la détection des incidents.

Il y a beaucoup de choses à faire pour le prix, alors même les coureurs sérieux pourraient-ils économiser de l'argent en optant pour cette option moins chère ? Nous avons passé les dernières semaines à mettre la Forerunner 45 à l'épreuve pour le découvrir.

Prix et disponibilité de la Garmin Forerunner 45

Elle est disponible sur le site de Garmin pour 199 euros mais on la trouve déjà sur certains sites marchands pour 165 euros environ.

Les couleurs proposées varient selon les tailles :

- Noir et Rouge volcan pour la version 42 mm

- Blanc, Iris et Noir pour la version 39 mm

La Forerunner 45 a été lancée en avril 2019, nous pourrions donc voir une Forerunner 55 en 2021, mais il n'y a pas encore d'information sur un tel lancement.

Design et écran de la Garmin Forerunner 45

Conception très simple, mais agréable

Plus légère et plus plastique que les montres haut de gamme

Une navigation et des contrôles intuitifs

Il existe en fait deux versions de la Forerunner 45 : la 45 standard, qui a un boîtier de 42 mm, et la 45S avec un boîtier légèrement plus petit de 39 mm, qui convient aux personnes ayant des poignets plus petits. Signalons que le boîtier de 42 mm est beaucoup plus petit que la plupart des autres montres de sport.

Les deux traqueurs de fitness disposent d'un écran couleur de 1,04 pouce (208 x 208 pixels). Il est évident que vous n'obtiendrez pas la résolution d'une Apple Watch à ce prix, mais l'écran est clair et lumineux, et les couleurs, bien que limitées, contribuent à faciliter la lecture de vos statistiques et à rendre l'ensemble un peu plus gai.

Le système de commande à cinq boutons de Garmin, reconnaissable entre tous, est présent avec des boutons pour : start/stop, retour, monter, descendre et un rétro-éclairage. Tous ceux qui ont utilisé une Garmin ces dernières années trouveront cela bien familier, et c'est l'une des structures de menu et de navigation les plus intuitives que l'on puisse trouver sur une montre de sport.

La Forerunner 45 est incroyablement légère, entre 32 et 36 g, selon la taille que vous choisissez. Cela est dû principalement au cadre et aux boutons en plastique, et au bracelet en silicone souple que certains trouveront un peu bon marché.

Mais l'avantage, c'est qu'il s'agit d'une montre assez confortable à porter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si nous avions un seul bémol, c'est que le curseur du bracelet coulisse, laissant l'extrémité du bracelet pendre de temps en temps.

La Forerunner 45 est étanche à 50 mètres, vous pouvez donc nager avec, bien qu'il n'y ait pas de fonction de natation ici.

Dans la boîte, vous trouverez également le câble de chargement USB à quatre broches de Garmin, que nous espérons désormais standard. C'est une petite chose, mais cela signifie que vous pouvez maintenant utiliser la plupart des câbles de charge des autres montres Garmin. C'est très pratique.

Caractéristiques, application et utilisation de la Garmin Forerunner 45

Des plans de formation personnalisés utiles pour les débutants

Plans de formation adaptés, VO2 max

Sommeil, stress et suivi des batteries à bord

La Garmin Forerunner 45 offre beaucoup de fonctionnalités pour moins de 200 euros. Si vous courez pour entretenir votre forme physique et que vous voulez les indicateurs de base, la Forerunner vous en donne plus qu’assez.

Si vous avez des ambitions sportives plus élevées et que vous êtes un pro de l'entraînement et de la course, vous voudrez probablement aller plus loin pour obtenir plus de données et d'informations.

L'accent est mis ici sur la course à pied - il s'agit essentiellement d'une montre de course - mais il existe 12 activités, dont la course à pied, le tapis roulant, la piste intérieure, le vélo, le cardio et la marche.

Elles sont personnalisables via l'application Garmin Connect, mais il est un peu frustrant de ne pouvoir en afficher que six à la fois. Vous devez choisir lesquelles dans l'application.

La montre peut stocker jusqu’à 200 heures de données d'entraînement, mais elle se synchronise automatiquement avec Garmin Connect via votre smartphone, il est donc peu probable que vous atteigniez un jour cette limite.

L'une des fonctions les plus remarquables, surtout si l'on tient compte du fait que cette montre est destinée en grande partie aux coureurs débutants, est le Garmin Coach. Il propose des plans d'entraînement adaptés, établis par des entraîneurs experts, pour le 5 km, le 10 km et le semi-marathon.

Vous pouvez choisir votre objectif, qu'il s'agisse d'atteindre un temps donné ou de le terminer, et vous pouvez y ajouter des informations telles que vos jours de course préférés et votre kilométrage/allure.

Les plans d'entraînement sont merveilleusement faciles à mettre en place dans Garmin Connect. Cela ne prend que quelques minutes et nous avons apprécié le fait que les entraînements que vous faites sont tous basés sur vos performances récentes. La première session est donc une course de référence qui dicte ensuite le plan complet.

Dans nos tests, nous avons trouvé que les programmes proposés étaient généralement pertinents, faciles à suivre avec les sessions envoyées à votre montre, et qu'ils évoluaient réellement en fonction de ce que nous réussissions à faire pendant la semaine. Par exemple, si vous faites une course plus courte que prévu ou que vous n'atteigniez pas tout à fait les objectifs, les séances d'entraînement ultérieures seront modifiées en conséquence.

Il est peu probable que vous souhaitiez utiliser cette fonction si vous êtes au niveau compétition, mais si vous vous entraînez pour vos premières courses, c'est vraiment une fonction très pratique.

Si vous courez simplement pour améliorer votre condition physique, la Forerunner 45 vous propose désormais une estimation de la VO2 max, que vous pouvez utiliser pour suivre vos progrès.

Lorsqu'il s'agit d’analyser sa course, en plus de l'allure, de la distance et du temps écoulé, vous obtenez également la cadence, probablement la mesure la plus importante pour les coureurs débutants ou intermédiaires qui cherchent à s'améliorer.

Comme pour la plupart des montres de course de nos jours, vous disposez d'un suivi de l'activité et d'un décompte des pas 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La fonction Move IQ permet de savoir si vous courez, faites du vélo ou nagez et signale cette activité dans vos rapports pour définir votre temps d'activité.

Vous pouvez également fixer des objectifs en termes de nombre de minutes d'intensité et de pas quotidiens.

De nouvelles fonctionnalités, Body Battery et suivi du stress, sont également intégrées dans la Garmin Forerunner 45. Body Battery utilise une combinaison de statistiques telles que le rythme cardiaque, le sommeil et l'activité pour vous montrer - sur un score de 100 - la quantité d'énergie dont vous disposez à tout moment de la journée. Body Battery est faible ? Asseyez-vous tranquillement pendant 15 minutes et vous retrouverez un peu d'énergie.

De même, le suivi du stress prend en compte les relevés de la fréquence cardiaque et indique votre niveau de stress à un moment donné. Lorsque la date de rendu pour cet article s’approchait, la nôtre a augmenté et nous avons également constaté qu'elle enregistrait des niveaux plus élevés lorsque nous devions par exemple effectuer une importante présentation professionnelle. C'est donc un outil utile pour repérer les déclencheurs de stress.