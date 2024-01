Test du Nubia Red Magic 9 Pro : La pleine puissance à prix réduit

Le Nubia Red Magic 9 Pro offre des performances de jeu et une autonomie exceptionnelles pour un prix à peine croyable. C'est un outil de spécialiste, certes, et tout le monde n'aimera pas son esthétique ou son interface utilisateur. Mais pour tous les joueurs mobiles passionnés qui cherchent à optimiser leur rapport qualité-prix, il n'y a rien de mieux sur le marché à l'heure actuelle.

Nubia Red Magic 9 Pro : Revue en deux minutes

Asus a peut-être fabriqué le meilleur téléphone de jeu de 2023 avec le ROG Phone 7 Ultimate, mais le Nubia Red Magic 8S Pro était le champion grand public. Il offrait des performances comparables et des commandes adaptées aux joueurs dans un emballage raisonnablement soigné, le tout pour moins de la moitié du prix.

Aujourd'hui, le Nubia Red Magic 9 Pro est là, avec des composants internes mis à jour et un design légèrement rationalisé, pour le même prix. Oui, il s'agit d'une nouvelle mise à jour itérative de la part de Nubia, mais c'est en quelque sorte ce qu'il faut faire si vous avez l'intention de rester à la pointe des performances des jeux mobiles avec un budget strict.

Le design est similaire à celui des modèles précédents, avec des surfaces plates et des boutons capacitifs adaptés aux jeux, mais avec un module caméra plus élégant et aplati. Par ailleurs, l'immense écran sans encoche est plus lumineux et plus éclatant qu'auparavant.

Si nous parlons de caractéristiques de premier plan, le Red Magic 9 Pro fait vraiment mouche avec ses performances. Non seulement le Snapdragon 8 Gen 3 bat la plupart des concurrents, mais il peut le faire sur une période prolongée grâce à un système de refroidissement multicouche étendu.

(Image credit: Future | Jon Mundy)

L'élément clé du Red Magic 9 Pro réside dans sa batterie, plus imposante que jamais avec une capacité de 6 500mAh. Elle assure une autonomie remarquable, tenant aisément deux jours en usage normal sur une seule charge. Même les sessions intensives de jeux vidéo ne diminueront pas significativement sa durée de vie quotidienne. De plus, le chargeur rapide de 80W inclus permet de recharger l'appareil rapidement et efficacement.

Bien que peu de téléphones dédiés au gaming se distinguent par la qualité de leurs photos, le Red Magic 9 Pro ne fait pas exception à la règle. Son capteur principal de 50MP, produit par Samsung, offre des performances acceptables, d'autant plus qu'il est maintenant équipé d'un OIS. Toutefois, le nouveau capteur ultra-large de 50MP déçoit quelque peu, et la caméra selfie sous l'écran est plutôt médiocre.

Concernant le logiciel, Nubia a considérablement amélioré son offre depuis ses débuts quelque peu chaotiques. Aujourd'hui, son interface est relativement agréable à utiliser. Bien qu'elle ne soit pas parfaite, le mode Game Space a été spécifiquement optimisé pour répondre aux besoins des gamers.

Le Red Magic 9 Pro n'est peut-être pas le meilleur téléphone purement gaming sur le marché, malgré ses performances impressionnantes, mais il offre sans aucun doute le meilleur rapport qualité-prix. Pour 649 €, il est difficile de trouver ailleurs un appareil offrant un tel niveau de performance soutenue.

Test du Nubia Red Magic 9 Pro : prix et disponibilité

À partir de 649 €

Pré-commande à partir du 27 décembre 2023

En vente à partir du 3 janvier 2024

La version internationale du Nubia Red Magic 9 Pro est disponible en précommande depuis le 27 décembre 2023 sur le site web de Red Magic, et les ventes ont débuté le 3 janvier 2024.

Le modèle d'entrée de gamme Sleet - qui est livré avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage - coûte 649 €. Les modèles Cyclone et Snowfall - tous deux dotés de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage - coûtent 799 €.

Swipe to scroll horizontally Prix du Nubia Red Magic 9 Pro RAM / Stockage Prix 12GB / 256GB 649 € 16GB / 512GB 799 €

Cette décision place Nubia dans une position unique, maintenant le prix de son dernier téléphone de jeu au même niveau que celui du 8S Pro. Cette année, l'option de prix intermédiaire a également été supprimée, ce qui signifie concrètement que vous avez le choix de la couleur si vous optez pour la version avec la plus grande capacité de stockage et de RAM."

Score de sa valeur : 5 / 5

Test du Nubia Red Magic 9 Pro : caractéristiques

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 1 Dimensions : 164 x 76.4 x 8.9mm Poids : 229g Affichage : 6,8 pouces Full HD+ (1116 x 2480) jusqu'à 120Hz BOE Q9+ AMOLED Puce (Chipset) : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM (Mémoire vive) : 12GB / 16GB (LPDDR5X) Stockage : 256GB / 512GB (UFS 4.0) OS (au lancement) : Android 14 Appareil photo principal : Capteur Samsung ISOCELL GN5 1/1,58 pouces 50MP avec OIS Appareil photo ultra-large : Capteur Samsung ISOCELL JN1 1/2,76 pouces 50MP Appareil photo macro : 2MP Caméra frontale : 12MP, f/2.0, 1.12μm, 2ème génération sous l'écran Batterie : 6,500mAh Chargement : 80W avec fil Couleurs : Givre, Cyclone, Chute de neige

Test du Nubia Red Magic 9 Pro : design

(Image credit: Future | Jon Mundy)

Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière, cadre en aluminium

Design encore plus plat qu'auparavant

Touches capacitives de 520 Hz

Commutateur dédié au mode jeu

En matière de téléphones dédiés au gaming, le Red Magic 9 Pro se distingue par son esthétique soignée, bien qu'il ne soit pas le plus confortable à tenir lors de sessions de jeu prolongées. Ne vous y trompez pas, c'est un téléphone plutôt imposant, avec une épaisseur de 8.9 mm – légèrement inférieure de demi-millimètre à celle du 8S Pro – et un poids similaire de 229 grammes.

Ces dimensions se situent à la limite supérieure de ce qui est acceptable pour un utilisateur de téléphone classique, mais elles restent assez raisonnables dans le cadre d'un téléphone gaming. Contrairement à la série ROG Phone 7 et ses courbes, le Red Magic 9 Pro pourrait sembler un peu plus lourd après une longue session de jeu. Le design du Red Magic 9 Pro, avec ses surfaces plates et anguleuses, a été accentué cette année par un dos presque entièrement plat. Le module de la caméra a été déplacé sur le côté et intégré sous le couvercle arrière transparent, ce qui pourrait être le premier cas d'utilisation pratique d'un tel choix esthétique. L'effet est agréablement épuré, bien qu'un peu gâché par le flash qui transparaît.

Notre modèle est dans la variante de couleur Snowfall (Chute de neige), qui est essentiellement un blanc cassé avec un dos semi-transparent révélant certains composants internes. La variante Cyclone utilise le même concept mais avec un fond noir, tandis que Sleet est le modèle d'entrée de gamme noir uni, au nom peu flatteur.

Bien sûr, il y a un éclairage RGB, autour du ventilateur, sous le décalque '09', et maintenant aussi sous les commandes des boutons d'épaule capacitifs situés le long du bord droit. Ces capteurs semblent inchangés depuis le 8S Pro, à part l'éclairage. Ils offrent toujours une réponse rapide de 520 Hz et sont compatibles avec l'interface de jeu de Nubia, permettant de mapper des commandes de jeu sur ces boutons. Ils s'avèrent particulièrement utiles dans des jeux de tir comme CoD Mobile ou PUBG Mobile, où ils peuvent être configurés pour viser et tirer.

Ces boutons tactiles enrichissent l'expérience de jeu, offrant une réactivité et une précision accrues, un avantage non négligeable pour les gamers exigeants. La combinaison de ces fonctionnalités avec la robustesse générale du téléphone confirme le Red Magic 9 Pro comme un choix solide pour les amateurs de jeux mobiles, cherchant un appareil performant qui ne lésine pas sur les spécificités techniques adaptées à leurs besoins.

Image 1 of 4 (Image credit: Future | Jon Mundy) (Image credit: Future | Jon Mundy) (Image credit: Future | Jon Mundy) (Image credit: Future | Jon Mundy)

Sur le bord droit, plutôt surchargé, vous trouverez également les boutons de volume et d'alimentation - ce dernier étant agréablement circulaire - ainsi qu'un commutateur Game Boost personnalisé. En actionnant ce dernier, vous passez en mode Game Space, où vous pouvez lancer des jeux et modifier les performances et les éléments d'interface, afin d'optimiser votre expérience de jeu.

Le cadre latéral plat est en aluminium, tandis que l'écran est à nouveau recouvert de verre Gorilla Glass 5. Ce n'est pas le matériau le plus récent ou le plus résistant de sa catégorie, mais il a fallu faire des compromis pour atteindre ce niveau de prix. Un autre de ces compromis est l'absence d'un indice IP de résistance à l'eau et à la poussière.

Vous n'avez qu'un seul port USB-C en bas du téléphone, contrairement à la gamme Asus ROG Phone, mais vous avez toujours une prise casque de 3,5 mm sur le bord supérieur.

L'avant du téléphone est impressionnant d'un point de vue visuel, avec des bordures minimales et une caméra selfie sous l'écran, ce qui permet une expérience presque tout écran. Ce n'est cependant pas une touche particulièrement conviviale pour les joueurs, avec moins d'espace pour tenir le téléphone et de nombreuses possibilités de fausses pressions.

Cela signifie également que les grilles de haut-parleurs ont été reléguées sur les bords supérieur et inférieur, ce qui n'est pas idéal pour les jeux en format paysage.

Score du design : 3.5 / 5

Test du Nubia Red Magic 9 Pro : affichage

(Image credit: Future | Jon Mundy)

Grand écran de 6,8 pouces

Résolution FHD+, taux de rafraîchissement de 120 Hz

Nouveau matériau pour une image plus lumineuse et plus audacieuse

Caméra selfie sous l'écran

Comme son prédécesseur, le Red Magic 9 Pro est doté d'un grand écran OLED de 6,8 pouces avec une résolution de 2480 x 1116 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette dernière caractéristique n'est pas la plus rapide sur le marché des téléphones de jeu, mais étant donné que très peu de jeux prennent en charge des taux de rafraîchissement supérieurs à 120 Hz, ce n'est pas un gros problème.

Ce n'est pas exactement la même chose que l'écran du Red Magic 8S Pro, cependant. Nubia a choisi d'utiliser le matériau luminescent Q9+ de BOE, ce qui donne plus de punch à l'écran. Il a fallu baisser le mode de couleur jusqu'à "Soft", loin du réglage par défaut "Colorful" et au-delà du réglage moyen "Standard", pour obtenir un rendu un peu plus naturel.

Ce nouveau matériau semble également conférer au Red Magic 9 Pro un peu plus de luminosité. Nubia annonce une luminosité maximale de 1 600 nits, soit 300 nits de plus que le 8S Pro. Avec la luminosité automatique désactivée, nous avons enregistré une luminosité de 445 nits, soit environ 100 nits de plus que son prédécesseur.

Même s'il ne s'agit pas de l'écran le plus net ou le plus nuancé du marché, l'écran du Red Magic 9 Pro constitue une excellente toile de jeu. Il est grand, plat, suffisamment lumineux et ne comporte pas d'encoche gênante pour l'action.

Score d'affichage : 4 / 5

Test du Nubia Red Magic 9 Pro : appareil photo

(Image credit: Future | Jon Mundy)

50MP principal avec OIS cette fois

50MP ultra-large amélioré, 2MP macro

Caméra selfie 16MP intégrée à l'écran, toujours aussi mauvaise

Jusqu'à 8K en vidéo

Lorsqu'un fabricant doit libérer de l'espace et de l'argent pour faire quelque chose d'un peu différent avec un téléphone, c'est invariablement l'appareil photo qui en pâtit. Comme pour les téléphones pliables, il en va de même pour les téléphones de jeu.

Le Red Magic 8S Pro de l'année dernière ne prenait pas de très bonnes photos, et le Red Magic 9 Pro ne fait pas beaucoup mieux. Il marque toutefois une légère amélioration.

Bien qu'il embarque exactement le même capteur d'image principal Samsung GN5 de 50MP que précédemment, il est cette fois-ci accompagné d'une stabilisation optique de l'image (OIS). On considère ce composant comme acquis dans un smartphone à 700 €, mais il s'agit d'un ajout bienvenu dans ce téléphone de jeu.

La combinaison d'un capteur phare vieillissant (il était dans le Samsung Galaxy S22) avec une stabilisation adéquate, un objectif 7P (qui signifie sept éléments [en plastique]), et le traitement d'image amélioré de la puce Snapdragon 8 Gen 3, produit des photos décentes dans de bonnes conditions d'éclairage. Les résultats en basse lumière sont un peu plus nets qu'avec le 8S Pro, bien que le mode Nuit de Nubia éclaircisse encore les images à un degré légèrement erroné.

Nubia Red Magic 9 Pro : échantillons de l'appareil photo

Image 1 of 15 (Image credit: Future | Jon Mundy) (Image credit: Future | Jon Mundy) (Image credit: Future | Jon Mundy) (Image credit: Future | Jon Mundy) (Image credit: Future | Jon Mundy) (Image credit: Future | Jon Mundy) (Image credit: Future | Jon Mundy) (Image credit: Future | Jon Mundy) (Image credit: Future | Jon Mundy) (Image credit: Future | Jon Mundy) (Image credit: Future | Jon Mundy) (Image credit: Future | Jon Mundy) (Image credit: Future | Jon Mundy) (Image credit: Future | Jon Mundy) (Image credit: Future | Jon Mundy)

Nubia a également amélioré l'appareil photo ultra-large, en remplaçant le capteur 8MP du 8S Pro par un Samsung JN1 de 50MP. Bien qu'il s'agisse d'un composant adéquat sous un bon éclairage, il y a une différence marquée avec le capteur principal en termes de tonalité et de plage dynamique.

La nouvelle fonction OIS améliore également les capacités vidéo du 9 Pro. Il filme toujours en 8K/30 images/seconde, 4K/60 images/seconde ou 1080p/240 images/seconde, mais les séquences que nous avons capturées semblaient bénéficier de la nouvelle technologie de stabilisation.

Une chose qui n'a certainement pas changé est la caméra selfie de 16MP sous l'écran du Red Magic 9 Pro. Elle libère peut-être de l'espace sur l'écran, mais une fois de plus, les prises de vue en selfie sont vraiment terribles - un désordre flou, maculé, à la limite de l'impressionnisme.

Score de l'appareil photo : 3 / 5

Test du Nubia Red Magic 9 Pro : performance

(Image credit: Future | Jon Mundy)

L'un des premiers téléphones du marché équipé d'une puce Snapdragon 8 Gen 3

12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X

256 ou 512 Go de stockage UFS 4.0

Tout compromis réalisé dans la conception et l'appareil photo du Red Magic 9 Pro a été fait dans un but précis : offrir la puissance de jeu maximale possible à un prix accessible pour le marché moyen. Sur ce point, le Red Magic 9 Pro est un succès incontestable. Nubia a opté pour le dernier cri en matière de processeur, le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, disponible avec 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X.

Ce processeur est le même que celui utilisé par la majorité des téléphones haut de gamme de 2024, et sa rapidité est à la hauteur des attentes. Les tests de performance habituels pour le CPU et le GPU montrent une augmentation claire, bien que modérée, de la performance par rapport au Snapdragon 8 Gen 2 de 2023.

Il est intéressant de noter que le Red Magic 9 Pro, vendu à 649 €, se mesure étroitement avec l'iPhone 15 Pro et son processeur A17 Pro. Le dernier chip d'Apple semble avoir un avantage net en termes de performance de CPU monocœur, mais le Red Magic 9 Pro avec son Snapdragon 8 Gen 3 remporte plusieurs rounds en GPU.

La puissance de traitement brute est certes importante, mais cela ne représente que la moitié de l'équation pour un téléphone de jeu tel que celui-ci. Là où le Red Magic 9 Pro impressionne vraiment, c'est par son niveau de performance soutenu.

(Image credit: Future | Jon Mundy)

En effectuant quelques tests 3DMark Extreme, qui consistent en 20 tests graphiques intensifs successifs d'une durée d'une minute, la Red Magic 9 Pro a atteint une stabilité presque parfaite. En d'autres termes, son score moyen en boucle est resté remarquablement constant. Les téléphones non destinés aux jeux n'obtiennent généralement qu'un score de 70 à 80 % en termes de stabilité, car ils ont l'habitude de ralentir le processeur de manière significative après la première boucle.

La différence se situe au niveau du refroidissement. Nubia a équipé le Red Magic 9 Pro d'un système de refroidissement ICE 13.0 à dix couches, qui comprend un ventilateur physique qui se met en marche lorsque vous démarrez un jeu. C'est un peu bruyant, mais cela vous permet de faire tourner des jeux comme Genshin Impact ou Diablo Immortal avec les paramètres les plus élevés à 60 images par seconde, sans qu'il y ait de perte d'images au cours de votre session.

Score de performance : 5 / 5

Test du Nubia Red Magic 9 Pro : logiciel

Image 1 of 2 (Image credit: Future | Jon Mundy) (Image credit: Future | Jon Mundy)

Red Magic OS 9.0 sur Android 14

Interface utilisateur laide mais fonctionnelle

Puissante interface dédiée aux jeux Game Space

Nubia a considérablement amélioré l'expérience utilisateur de son Red Magic OS au cours des dernières années. Ce qui était autrefois un mélange peu pratique de widgets envahissants l'écran, de textes en mandarin occasionnellement non traduits, et de nombreux bugs, est devenu un environnement Android 14 personnalisé assez typique.

Bien qu'il reste une personnalisation assez moyenne, avec des fonds d'écran sans charme, une application de navigateur et de flux de nouvelles superflue, et l'application Booking.com préinstallée (pourquoi est-ce toujours Booking.com ?), Red Magic OS 9.0 est désormais globalement fonctionnel. L'utilisation du téléphone comme appareil principal pendant environ une semaine (et par intermittence par la suite) s'est faite sans problèmes majeurs.

En évoquant les points positifs, il est intéressant de noter la présence de Google Keep préinstallé. Peu de fabricants choisissent l'application de prise de notes épurée de Google par défaut, ce qui est appréciable.

Des petits soucis ont été observés au début, notamment un certain ralentissement de l'écran d'accueil malgré toute la puissance disponible et le réglage forcé de l'écran à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cependant, après quelques mises à jour du firmware, tout semble fonctionner de manière fluide.

Il a également été nécessaire d'ajuster manuellement la synchronisation de Gmail. Il est probable que les mises à jour mentionnées aient résolu ce problème, mais il est difficile d'en être certain sans réinitialisation d'usine.

L'Espace jeux est rempli d'outils utiles pour les joueurs. (Image credit: Future | Jon Mundy)

Le logiciel le plus important, compte tenu du public visé, est l'interface utilisateur Game Space de Nubia. En appuyant sur ce bouton rouge, vous accédez à une interface qui vous permet d'accéder à vos jeux et de contrôler les paramètres du ventilateur, du processeur et du processeur graphique.

Lorsque vous êtes dans un jeu, vous pouvez faire glisser le curseur depuis le bord supérieur gauche de l'écran pour faire apparaître une interface simplifiée. C'est à partir de là que vous pouvez également assigner ces commandes capacitives aux boutons virtuels du jeu à l'écran.

L'interface Game Space de Nubia vous permet également de gérer tous les accessoires que vous choisissez d'acheter, ainsi que de lancer une projection sur grand écran, de gérer les captures d'écran et les vidéos capturées dans le jeu, de régler l'éclairage RVB, et bien d'autres choses encore.

C'est bien plus que ce que l'utilisateur de téléphone moyen voudra ou aura besoin, mais le Red Magic 9 Pro n'est pas destiné aux utilisateurs de téléphone moyens.

Score logiciel : 3 / 5

Test du Nubia Red Magic 9 Pro : batterie

(Image credit: Future | Jon Mundy)

Batterie étendue de 6 500 mAh

Permet de tenir toute une journée d'utilisation intensive en toute simplicité

Chargement filaire rapide de 80 W

Bien que le Red Magic 9 Pro ait un poids similaire à celui du 8S Pro et soit même un peu plus fin, il est remarquable que Nubia ait réussi à augmenter la taille de sa batterie.

Cette dernière atteint désormais une impressionnante configuration à double cellule de 6 500 mAh. Nubia affirme qu'elle peut durer jusqu'à 56 heures, ce qui est difficile à comparer à une utilisation réelle. Il a été observé que, lors d'une utilisation modérée, le téléphone peut tenir une journée entière avec environ quatre heures d'écran allumé, et conserver encore aux alentours de 65 % de charge.

Cela représente un excellent résultat, non seulement en améliorant les performances du Red Magic 8S Pro, mais aussi en offrant la possibilité pratique d'une utilisation sur deux jours.

Bien entendu, toute cette capacité supplémentaire n'est pas uniquement destinée à cet usage. Les gamers découvriront qu'ils peuvent profiter de plusieurs sessions de jeu intensives dans la journée, sans se soucier de devoir recharger l'appareil avant d'aller dormir.

L'offre de chargement a également été améliorée, avec un chargeur de 80 W inclus, contre 65 W pour le 8S Pro. Cependant, en raison de la capacité accrue de la batterie, les vitesses de charge sont à peu près les mêmes, avec un chargement complet à partir de zéro en environ 40 minutes.

Encore une fois, il n'y a pas de chargement sans fil, une caractéristique souvent omise dans les téléphones de jeu - même dans le ROG Phone 7 Ultimate à 1 429 € - où des solutions de refroidissement avancées occupent cet espace à la place.

Score batterie : 5 / 5

Faut-il acheter le Nubia Red Magic 9 Pro ?

Swipe to scroll horizontally Carte des scores du Nubia Red Magic 9 Pro Attributes Notes Rating Valeur À la moitié du prix des téléphones de jeu haut de gamme, mais avec des performances de jeu largement équivalentes, le Red Magic 9 Pro est une bonne affaire. 5 / 5 Design L'absence de cadre et d'encoche à l'avant est impressionnante, tout comme l'arrière plat, mais le prochain téléphone Red Magic devra penser davantage au confort des joueurs. 3.5 / 5 Affichage Toujours aussi grand, fluide et sans entrave, mais avec une luminosité et une vivacité accrues. 4 / 5 Performance L'un des téléphones les plus rapides du marché, capable de maintenir cette vitesse pendant de longues sessions de jeu. 5 / 5 Appareil photo L'ajout de l'OIS et l'amélioration de l'ultra-largeur sont les bienvenus, mais vous ne devriez pas acheter cet appareil si vous êtes sérieusement intéressé par la photographie, et la caméra selfie est une farce. 3 / 5 Logiciel L'interface utilisateur Android personnalisée de Nubia a progressé à pas de géant, mais elle reste plus fonctionnelle que bonne. L'interface Game Space est un outil puissant pour les joueurs. 3 / 5 Batterie Nubia est allé encore plus loin avec une batterie de 6 500 mAh et une charge de 80 W, ce qui vous permettra de passer une journée de jeu intense avec une relative facilité. 5 / 5

Achetez-le si...

Vous voulez des performances de jeu maximales pour la moitié du prix

Il est difficile de trouver ailleurs des performances de jeu aussi soutenues à un prix aussi bas. Le choix par Nubia d'une puce, d'une mémoire et d'un stockage à haute vitesse, ainsi que d'un refroidissement actif, en fait une puissante combinaison.

Vous recherchez un téléphone tout écran

Les bords réduits du Red Magic 9 Pro et l'appareil photo placé sous l'écran en font un appareil à l'écran unique. Bien qu'il soit conçu pour les médias dynamiques, vous pouvez aussi regarder passivement des émissions et même des livres sur son grand écran.

Ne l'achetez pas si...

La photographie est une priorité

Le capteur principal ne prend pas de mauvaises photos, mais vous pouvez obtenir un bien meilleur système d'appareil photo pour le même prix, voire moins. La technologie de l'appareil photo sous l'écran est intéressante en théorie, mais la réalité fait que les amateurs de selfie doivent l'éviter.

Vous voulez le meilleur téléphone de jeu, l'argent n'est pas un problème

Nubia fait quelques concessions pour atteindre un niveau de prix agressif. Si l'argent n'est pas un problème et que vous voulez ce qu'il y a de mieux, gardez un œil sur la gamme Asus ROG Phone.

Vous détestez les interfaces Android personnalisées

Tous ceux qui craignent que les fabricants ne modifient l'interface standard d'Android de Google devraient s'abstenir de s'en approcher. Red Magic OS 9.0 est la meilleure itération de l'expérience utilisateur de l'entreprise à ce jour, mais cela ne veut pas dire grand-chose, compte tenu du point de départ.

Période de test d'évaluation = 2 semaines

Tests inclus = Utilisation quotidienne, y compris la navigation sur Internet, les médias sociaux, la photographie, les appels vidéo, les jeux, la vidéo en streaming, la lecture de musique.

Outils utilisés = Geekbench 6, GFXBench, 3DMark, statistiques Android natives, adaptateur Nubia 80W fourni

Un représentant des relations publiques nous a envoyé le modèle haut de gamme Snowfall du Red Magic 9 Pro, et nous avons commencé à l'utiliser quotidiennement pendant deux semaines.

Pendant au moins une semaine, le 9 Pro a été notre téléphone de tous les jours. Le reste du temps, nous avons inséré une autre carte SIM active et nous avons continué à utiliser le téléphone pour les tests de référence, les photos et la navigation en général.