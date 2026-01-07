Samsung invente enfin l’écran pliable parfait – et Apple pourrait en profiter

Samsung a présenté un écran pliable sans pli visible

Cet écran pourrait équiper le futur iPhone pliable évoqué par les rumeurs

Il pourrait aussi être intégré à un smartphone pliable de Samsung

Depuis quelque temps, plusieurs fuites laissaient entendre qu’Apple souhaitait doter son tout premier iPhone pliant d’un écran sans pli visible. Ce souhait expliquerait en partie pourquoi ce modèle n’a toujours pas été dévoilé, la technologie n’étant jusque-là pas jugée prête. Mais cela semble avoir changé, puisque Samsung vient justement de présenter un tel écran lors du CES 2026.

Des images de cette dalle ont été diffusées notamment par SamMobile et @UniverseIce. Samsung l’a exposée aux côtés de celle du Galaxy Z Fold 7, permettant de constater nettement la différence entre les deux.

Sur le Galaxy Z Fold 7, la pliure reste discrète mais bien visible. Sur le nouvel écran en revanche, aucun pli n’apparaît à l’œil nu.

BREAKING！Samsung showcased a foldable display with no visible crease at CES 2026.The panel looks excellent in terms of overall quality and also adopts under-display camera technology. Most importantly, there is no crease at all.This display technology is expected to be used… pic.twitter.com/BuL1gke9AZJanuary 6, 2026

Apple pourrait en profiter en premier

Ce nouvel écran concernerait en réalité davantage l’iPhone Fold que les futurs modèles de Samsung. @UniverseIce affirme en effet qu’Apple compte adopter cette technologie pour son smartphone pliable, qui pourrait ainsi devenir le tout premier à proposer une dalle réellement sans pli.

Samsung prévoit également de lancer de nouveaux modèles pliables cette année. Pourtant, @UniverseIce – dont les fuites sont souvent fiables – ne mentionne pas l’intégration de cette dalle sur le Galaxy Z Fold 8. Il évoque toutefois une possibilité pour le Galaxy Wide Fold, un appareil encore non officialisé qui adopterait un format proche de celui d’une tablette. Ce modèle pourrait en bénéficier si la branche mobile de Samsung décide d’investir dans cette technologie.

Ce scénario laisse aussi entendre qu’un smartphone Samsung doté de cet écran pourrait afficher un prix encore plus élevé que les modèles pliables actuels.

Dans tous les cas, l’iPhone Fold est attendu pour septembre, aux côtés de la gamme iPhone 18. Le Galaxy Wide Fold, lui, pourrait être lancé dès juillet. Il faudra donc patienter encore quelques mois avant de voir cette dalle équipée sur un appareil commercialisé.