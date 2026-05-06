Samsung dévoile ses écrans OLED les plus futuristes, dont un modèle avec capteurs de santé intégrés

Samsung Display présente de nouveaux écrans

L’un intègre des capteurs biométriques

Un nouvel écran extensible pour les voitures est également dévoilé

Avant d’équiper les meilleurs smartphones Samsung — souvent lancés sur des modèles haut de gamme comme le Galaxy S26 Ultra — les dalles sont d’abord présentées par la branche Samsung Display du groupe. Celle-ci vient justement de dévoiler ses derniers écrans.

Samsung Display a présenté ces panneaux de pointe lors du salon SID Display Week 2026 à Los Angeles. Parmi eux, le Sensor OLED Display attire particulièrement l’attention : il combine une définition de 500 pixels par pouce avec la capacité de mesurer des données biométriques telles que la fréquence cardiaque et la pression artérielle.

Cette technologie fonctionne en analysant le flux sanguin à partir de la lumière émise par l’écran. La dalle intègre également la technologie de protection de la vie privée déjà vue sur le Galaxy S26 Ultra, qui empêche les personnes autour de vous de voir le contenu affiché si elles ne regardent pas l’écran de face.

Parmi les autres panneaux présentés figure un écran OLED Flex Chroma Pixel qui atteint des niveaux élevés en luminosité et en espace colorimétrique : 3 000 nits et la norme BT.2020-96 respectivement. La norme BT.2020-96 correspond à l’espace colorimétrique le plus large utilisé à l’échelle internationale. Alors que la plupart des smartphones couvrent environ 70 % de cet espace, cette nouvelle dalle atteint 96 %.

Des écrans qui s’étirent

Coup d'œil sur le Flex Chroma Pixel (Image credit: Samsung Display)

Samsung Display a également présenté un « écran extensible de nouvelle génération », baptisé Stretchable Display 2.0. L’objectif est de l’intégrer aux tableaux de bord automobiles, afin que l’écran du véhicule puisse s’agrandir ou se rétracter selon les conditions de conduite et les usages des passagers.

La nouvelle version atteint une définition de 200 pixels par pouce, contre 120 ppp pour la version précédente, ce qui correspond désormais à la résolution proposée par la majorité des systèmes d’infodivertissement actuels. Cette évolution a été rendue possible grâce au développement d’une nouvelle « structure de pixels » capable de conserver la densité d’affichage même lorsque l’écran s’étire ou se contracte.

Enfin, de nouveaux écrans EL-QD ont également été dévoilés. Il s’agit d’une technologie à points quantiques améliorée sur laquelle Samsung travaille, sans recourir aux techniques OLED classiques. Selon l’entreprise, ces écrans offrent une grande précision des couleurs, une luminosité accrue et une meilleure efficacité énergétique. Ils pourraient être utilisés dans des « environnements informatiques à forte capacité basés sur l’IA ».

Aucune indication n’a été donnée concernant leur arrivée dans des produits grand public. Des phases supplémentaires de recherche et développement seront probablement nécessaires. Ces annonces donnent néanmoins un aperçu des écrans pour smartphones et automobiles attendus dans les prochaines années.