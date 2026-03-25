Nvidia vise 1 000 milliards $ : Jensen Huang dévoile son plan pour dominer toute l’IA

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, prévoit des années exceptionnelles

Huang affirme anticiper environ 1 000 milliards de dollars de ventes grâce aux puces Rubin et Blackwell

Nvidia dévoile de nouvelles puces Vera et des baies de serveurs au GTC 2026

Jensen Huang a déclaré s’attendre à ce que Nvidia génère environ 1 000 milliards de dollars grâce à la vente de son matériel dédié à l’IA d’ici 2027.

Lors de son discours d’ouverture au Nvidia GTC 2026, le PDG et cofondateur a indiqué que les ventes des puces Blackwell et Rubin devraient représenter une source de revenus majeure pour l’entreprise dans les prochains mois.

Et cela pourrait ne pas s’arrêter là, Nvidia ayant également annoncé une série de nouveaux produits matériels, élargissant encore davantage son catalogue.

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Tout miser sur la puissance de calcul

« Je vois (les ventes de puces IA) d’ici 2027 atteindre au moins 1 000 milliards de dollars », a déclaré Huang lors d’une présentation riche en annonces, axée sur la réponse à la demande croissante de puissance de calcul à l’ère de l’IA.

« Je pense que la demande en calcul a été multipliée par un million au cours des deux dernières années », a affirmé Huang. « C’est le ressenti que nous avons tous. C’est le ressenti de chaque startup. »

Le chiffre de 1 000 milliards de dollars a provoqué des exclamations parmi les milliers de participants au Nvidia GTC 2026, d’autant que Huang a rappelé que l’entreprise avait auparavant estimé que les équipements pour centres de données généreraient 500 milliards de dollars de ventes d’ici la fin 2026.

Pour maintenir cette dynamique, Huang a présenté plusieurs annonces majeures sur scène, dont pas moins de sept nouvelles puces Vera Rubin.

(Image credit: Nvidia)

Parmi elles figure un nouveau processeur Vera, disponible au second semestre 2026, que l’entreprise décrit comme « conçu spécifiquement » pour l’IA agentique. Il offrirait une efficacité doublée et des performances 50 % plus rapides que les processeurs traditionnels, ainsi que les meilleures performances en mono-thread et la plus grande bande passante par cœur actuellement disponibles.

Nvidia a également annoncé une nouvelle baie intégrant 256 processeurs Vera refroidis par liquide, capable de prendre en charge plus de 22 500 environnements CPU simultanés, chacun fonctionnant indépendamment à pleine performance. Il s’agit d’un élément clé de la stratégie de l’entreprise visant à développer des « usines d’IA » destinées à alimenter des usages allant de l’informatique quantique à la robotique.

Huang a également révélé que le Groq 3 LPU (language processing unit) rejoindra désormais la gamme de produits Nvidia, afin d’améliorer l’inférence des grands modèles de langage (LLM) et d’optimiser la génération des réponses aux prompts d’IA.