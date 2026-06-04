Nvidia, Unitree et Sharpa veulent faire franchir un cap décisif aux robots humanoïdes

Nvidia, Unitree et Sharpa concluent un nouvel accord dans la robotique

Les entreprises vont produire un modèle de robot humanoïde de pointe

Ces robots seront mieux équipés pour du « travail réel »

Il existe déjà des démonstrations très impressionnantes de robots humanoïdes, mais des questions subsistent quant à leur capacité réelle à effectuer des tâches concrètes sans supervision — des questions auxquelles Nvidia, Unitree et Sharpa cherchent à répondre avec un nouveau partenariat.

La collaboration a été annoncée par le PDG de Nvidia, Jensen Huang, lors de Computex 2026 (via le South China Morning Post), et débouchera sur un « design de référence » appelé H2+ ou Isaac GR00T. Il s’agit essentiellement d’un plan que les fabricants pourront suivre, couvrant tous les aspects du développement, de la collecte de données au déploiement dans le monde réel.

Nvidia fournira les données d’IA qui permettront aux robots de raisonner et d’agir de manière utile (le cerveau du système). « Pour les systèmes agentiques, les systèmes robotiques et l’IA physique, les données sont le problème le plus difficile », a déclaré Huang lors de sa keynote. « Vous nous avez vus progresser étape par étape. »

Le cerveau lui-même sera la puce Nvidia Jetson AGX Thor T5000, basée sur un GPU Blackwell. Elle offre 128 Go de mémoire et jusqu’à 2 070 téraflops FP4 de calcul en intelligence artificielle — soit environ deux quadrillions de calculs par seconde pour naviguer dans le monde.

« Une étape significative »

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Unitree apporte son robot humanoïde H2 au partenariat, tandis que Sharpa fournit des mains robotiques à cinq doigts. Ces mains sont plus importantes qu’il n’y paraît, si l’on attend des robots qu’ils manipulent des objets et utilisent des outils avec précision.

Selon le fondateur de Sharpa, David Li Yifan, ce nouvel accord entre les trois entreprises constitue « une étape significative vers le déploiement de robots capables d’effectuer un travail réel, dans des environnements réels ». Des travaux sont en cours pour intégrer les mains Sharpa Wave au Unitree H2 — des mains suffisamment agiles pour distribuer un jeu de cartes.

Une fois le design de référence H2+ / Isaac GR00T publié, il devrait permettre aux entreprises de déployer plus rapidement des robots sur le terrain et de les adapter plus précisément à une gamme spécifique de tâches au-delà des fonctions de base. Les robots basés sur ce modèle devraient également mieux s’adapter aux évolutions futures.

Nvidia a fait plusieurs autres annonces lors de Computex 2026, notamment un modèle fondation mondial appelé Cosmos 3. Celui-ci offrira à l’IA une meilleure compréhension du monde physique, à la fois du point de vue à la première personne et à la troisième personne.