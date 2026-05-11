Cette main robotique qui s’essuie les doigts après avoir touché un œuf fait presque plus humain que nature

Les mains robotiques de Genesis AI accomplissent des tâches de pointe

Elles peuvent casser des œufs et résoudre un Rubik’s Cube

L’entraînement est réalisé, en partie, grâce à des gants portables à faible coût

S’il existe un obstacle majeur empêchant les robots humanoïdes d’entrer dans nos foyers et nos lieux de travail, ce sont peut-être les « tâches de pointe ». Il s’agit de tâches complexes, à étapes multiples, comme travailler en tant qu’assistant de laboratoire, résoudre un Rubik’s Cube ou préparer un smoothie ou une omelette savoureuse. Ce sont des activités que la plupart des humains accomplissent sans y penser, mais pour les robots et l’IA, égaler un technicien de laboratoire moyen ou un cuisinier de restauration rapide relève presque de l’impossible.

Pourtant, aujourd’hui, un robot a été observé essuyant tranquillement du jaune d’œuf sur ses doigts en préparant des œufs brouillés légers. Le geste paraissait si naturel dans le cadre de la réussite de la recette qu’un instant a suffi pour oublier qu’il ne s’agissait que de mains robotiques désincarnées accomplissant la tâche.

(Image credit: Genesis AI)

Ces mêmes mains robotiques, d’une grande dextérité, entièrement conçues et programmées par Genesis AI, ont également résolu un Rubik’s Cube, effectué un travail d’assistant de laboratoire plus que convaincant et même préparé un smoothie violet à l’aspect appétissant. Ces mains, qui font partie d’un système en trois volets dédié au développement, à l’entraînement et au déploiement de l’IA, pourraient transformer la manière dont les robots sont envisagés à la maison et au travail.

« Je ne sais pas si vous le savez », a déclaré Vivian Sun, vice-présidente en charge du commerce et de la stratégie chez Genesis AI, « 80 % du travail humain se fait avec les mains. » Cela pose un problème majeur dans la perspective d’un avenir robotique longtemps rêvé et désormais en approche rapide. Le type de travail réalisé avec les mains exige un niveau humain, donc considérable, de patience, de compétence et de dextérité.

Fabriquer et entraîner une main robotique crédible

(Image credit: Genesis AI)

Résoudre ce problème et proposer une solution à ses clients du Fortune 500, qui disposent de nombreux cas d’usage pour ce type de robots, est devenu une priorité pour Genesis AI. La réponse ne réside pas uniquement dans un robot, ni même dans un algorithme. Il s’agit d’une solution complète, de bout en bout, qui commence par la collecte de données et un ensemble de gants propriétaires.

Les formateurs portent ces gants fins, sans fil, recouverts de capteurs et intégrant même une caméra, lorsqu’ils exécutent ces tâches de pointe, comme préparer un œuf, des centaines de fois. « C’est la manière la plus naturelle d’interagir avec le monde physique », a expliqué Sun.

Ces mêmes formateurs portent également une caméra fixée sur la tête afin d’observer, par exemple, comment un humain casse un œuf.

Ces données d’entraînement sont ensuite combinées à des « données à l’échelle d’Internet », c’est-à-dire des milliers de vidéos en ligne montrant des personnes casser des œufs et préparer des œufs brouillés.

L’ensemble constitue des données précieuses intégrées dans le nouveau modèle fondation Gene, version 26.5, de Genesis. Ce modèle est ensuite utilisé pour entraîner et piloter les mains robotiques propriétaires de Genesis AI.

Ressemblent et fonctionnent comme de vraies mains

(Image credit: Genesis AI)

Il est peu probable que Genesis AI obtienne le même niveau de succès en injectant ces données complexes dans une simple paire de pinces.

« Nous disposons de la main robotique la plus proche de la main humaine… Ces mains sont propriétaires de Genesis AI… Elles ressemblent exactement à une main humaine en termes de fonctionnalité, de proportions, de taille et de forme », a affirmé Sun.

Elles comblent un écart critique non seulement par leur apparence, mais aussi par leurs mouvements, comme le montrent les vidéos. Dans celle des œufs, sous une paire de gants en latex, elles pourraient être prises pour de véritables paumes humaines à dix doigts, à l’exception du tronc robotique auquel elles sont fixées.

Ce processus de bout en bout permet un transfert quasi direct des compétences humaines vers l’incarnation robotique. Genesis AI considère cette approche comme une solution évolutive. Selon Sun, l’ensemble de gants d’entraînement est bien plus abordable et rationnel que la méthode actuelle d’entraînement robotique : la téléopération.

La téléopération « est assez encombrante. Il faut installer le dispositif, recruter des personnes… et la plupart du temps, il est même impossible de recréer le scénario. Par exemple, si l’on cherche à apprendre la réparation d’un moteur d’avion, comment construire un moteur d’avion dans ses propres locaux ? C’est tout simplement impossible », a expliqué Sun.

Elle n’a pas communiqué de prix pour les gants ni pour les mains robotiques, mais a indiqué que les gants seraient « 50 fois moins chers que la solution équivalente dans l’industrie », ajoutant que cela représente un coût 100 fois inférieur à celui de la téléopération.

Quelle est la suite ?

(Image credit: Genesis AI)

À long terme, Genesis AI envisage de produire les gants en grande série et de les envoyer aux entreprises et aux particuliers, afin que les utilisateurs puissent contribuer à l’entraînement des robots Genesis AI.

Pour l’instant, il ne s’agit que d’une paire de mains très articulées, mais Sun a précisé qu’un robot complet est en cours de développement.

S’appellera-t-il « Genesis Robot » ? Sun n’a pas souhaité le confirmer, mais a ri en déclarant : « Nous avons un nom que nous vous révélerons très bientôt. Nous avons organisé plusieurs ateliers pour le trouver. Donc oui, il y a un nom. »

Pour le moment, une petite collection de vidéos de tâches de pointe illustre ce qui pourrait représenter l’apogée de la dextérité robotique. Interrogée sur sa première réaction en les découvrant, Sun a répondu :

« J’étais personnellement stupéfaite… Voir cela dans la réalité, exécuter ce type de tâches à long horizon, très complexes, c’était presque un moment de prise de conscience : voilà le monde dans lequel nous vivons. »