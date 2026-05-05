L’ancien patron d’iRobot relance la course aux robots avec “Familiar”, un drôle de compagnon IA en forme d’ours abstrait

À deux reprises au cours des vingt-quatre dernières années, Colin Angle a réellement surpris. Il ne s’agit pas d’un simple sourire poli ou d’un hochement de tête approbateur, mais de véritables moments de stupeur, comme si le sol se dérobait légèrement sous les pieds. La première fois remonte à 2002, lors de la présentation du iRobot Roomba, un aspirateur robot à l’apparence assez basique mais d’une efficacité étonnante. La seconde a eu lieu aujourd’hui, à la découverte d’une vidéo de son nouveau robot compagnon, Familiar, de la taille d’un chien.

Depuis des décennies, les échanges avec Angle portent sur la révolution robotique, ou plus exactement sur la réalité de cette insurrection des robots qui n’est toujours pas vraiment arrivée. C’est lui qui, il y a des années, avertissait que des robots humanoïdes réellement fonctionnels pour la maison ne verraient pas le jour avant 2050. Lorsqu’il a appelé pour parler d’un nouveau produit sous la bannière « Familiar Machines and Magic », une question s’est posée : aurait-il, lui aussi, cédé à l’enthousiasme ambiant et commencé à croire que des humanoïdes comme Tesla Optimus, Neo Beta 1 ou Figure 03 étaient prêts à s’inviter dans une cuisine ou un salon ? L’inquiétude était infondée.

« Devinez ce que je ne construis pas ? Des humanoïdes. Je suis sûr que cette révélation vous choque », a plaisanté Angle.

Ce que nous faisons aujourd'hui était, en fait, impossible il y a six mois Colin Angle

« Je pense que les humanoïdes ont beaucoup de sens dans les environnements industriels — j’ai rejoint le conseil d’administration de Boston Dynamics… je crois qu’ils ont leur place. Mais il faudra longtemps avant que cette place soit la maison », a déclaré Angle.

Le produit n’avait pas encore été dévoilé et l’hypothèse d’un simple boîtier de bureau avec lequel converser commençait à poindre, difficile de masquer une certaine déception. Puis Angle a lancé la vidéo. Avant cela, il a tenu à préciser : « Les robots que vous allez voir sont réels — rien de tout cela n’est en images de synthèse. Il faut le préciser. »

Découvrir Familiar pour la première fois

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Dans la vidéo, une créature de taille moyenne, semblable à un chien, passe la tête au coin d’un mur vers un salon où sont assises une mère âgée et sa fille adulte. Ses yeux noirs clignent de manière expressive, ses oreilles pointues frémissent. Elle avance ensuite sur de larges pattes presque semblables à celles d’un ours. Le pelage aux tons neutres bouge naturellement, et les mouvements sont fluides, presque vivants. Dans une scène, une femme caresse le robot. Dans une autre, il lève la patte pour tapoter son propriétaire afin d’attirer son attention.

L’effet suscite à la fois enthousiasme et inquiétude. Des robots comparables ont déjà existé, mais rarement à cette échelle. Là où le Sony Aibo a la taille d’un grand chihuahua, ce robot, que Angle appelle « Familiar », correspond plutôt à celle d’un colley ou d’un petit golden retriever.

(Image credit: Familiar Machines & Magic)

La vidéo s’achève et Angle enchaîne avec les caractéristiques techniques. « Il dispose de 23 degrés de liberté. Il embarque un processeur Jensen Orin de Nvidia. Il a la vision, un ensemble de microphones. Il fonctionne avec une IA complète, avec apprentissage par renforcement à la couche la plus basse. Il possède des capacités de formation de mémoire. »

Cela inclut différents modèles d’IA, qui permettront au Familiar de partir d’une personnalité de base pour apprendre et évoluer avec son propriétaire. Interrogé sur les modèles utilisés, Angle évoque un mélange de solutions internes et tierces, tout en reconnaissant que rien n’est encore définitif.

« Chaque mois, un nouveau modèle s’impose comme le meilleur, et cela change sans cesse. Il est donc impossible de répondre précisément pour le moment », ajoute-t-il.

Tous les bénéfices du changement rapide

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Les choses évoluent vite et, comme une grande partie de l’industrie robotique, l’entreprise d’Angle bénéficie de ce qu’il appelle le « temps de l’IA ».

« Ce qu’il est possible de faire aujourd’hui avec une petite équipe logicielle et des outils de programmation IA est remarquable… ce que nous faisons était tout simplement impossible il y a six mois », affirme Angle.

Le robot Familiar ne cuisine pas, ne nettoie pas, ne plie pas le linge et ne parle pas. L’objectif n’est pas d’éliminer les corvées domestiques, mais de créer du lien.

« Notre objectif est de concevoir des solutions d’IA physique qui impliquent une connexion humaine, et d’aligner l’incarnation physique sur les attentes nécessaires pour créer de la valeur », explique Angle.

La notion de valeur renvoie à l’époque où il cofondait et dirigeait iRobot. Un robot doit apporter, sur le long terme, plus de valeur qu’il ne coûte. C’est ainsi qu’il évite de finir au placard. Les humanoïdes actuels, extrêmement chers, « placent les attentes à un niveau délirant. On attend une dextérité indispensable. On attend une compréhension et une capacité d’analyse bien au-delà des capacités actuelles de l’IA et de la robotique ».

Le Roomba, vendu au départ 199 dollars, incarnait l’équilibre parfait entre utilité et valeur. Sur les millions d’unités écoulées, peu ont fini au placard. Il n’était ni élégant ni expressif, mais il nettoyait efficacement les tapis.

Devinez ce que je ne construis pas ? Des humanoïdes. Je suis sûr que cette révélation vous choque Colin Angle

« L’un des éléments clés du succès du Roomba, c’est qu’il a trouvé un moyen d’échapper au placard pour être utilisé régulièrement. Il avait donc une valeur durable et était perçu comme tel », souligne Angle.

En réfléchissant à la manière de créer de la valeur dans l’équation robot/IA/humain, Angle et son équipe — composée d’anciens d’iRobot et de conseillers issus notamment du MIT et de Boston Dynamics — ont pensé aux animaux de compagnie. Les propriétaires passent plus d’une heure par jour à caresser leurs animaux.

« Les animaux ont réussi à trouver un rôle durable. Ce ne sont pas des robots, évidemment, mais cela reste un point de comparaison intéressant. »

Ce n’est pas tout à fait un chien

(Image credit: Familiar Machines & Magic)

Le Familiar se rapproche davantage d’un animal de compagnie que d’un humanoïde. Son visage triangulaire évoque un chat, mais son corps massif renvoie à une autre espèce.

« Évidemment, il ne fallait pas rappeler l’humain. Il ne fallait pas non plus évoquer un chien ou un chat. En réalité, l’idée était celle d’un ours abstrait », précise Angle.

Un robot de cette taille pourrait être lourd, bruyant, coûteux et énergivore, au point de le rendre peu utile comme jouet ou compagnon.

(Image credit: Familiar Machines & Magic)

Angle montre une pièce en plastique, l’un des premiers éléments conçus par son entreprise et, d’une certaine manière, la base du compagnon IA Familiar Machines & Magic. « Il s’agit d’un objet imprimé en 3D… un actionneur avec encodeur et boîte de vitesses, fabriqué à un coût compatible avec l’existence de ce Familiar. Toute l’échelle du robot repose sur cet élément. »

Il s’agit d’un composant matériel essentiel, apparemment abordable et rapide à produire, permettant de fabriquer et de déployer le robot, et de lui donner des mouvements capables de susciter une réaction immédiate. « C’est un peu comme dépasser les animatroniques que l’on voit chez Disney, les rendre autonomes plutôt que pilotés par un opérateur, et les proposer à un prix grand public », ajoute Angle.

En fait, c'est justement un ours abstrait que nous recherchions. Colin Angle

L’apparence compte autant que le mouvement. Le pelage blanc et beige — un choix initial parmi d’autres couleurs prévues — semble doux et malléable, transformant cet assemblage de moteurs imprimés en 3D en une sorte de symphonie de vie artificielle.

« On se demande pourquoi ces robots sont si difficiles à concevoir. Mettre une peau duveteuse dessus est un défi incroyable. Il s’agit d’un manteau tricoté en 3D, dont la forme est spécifiée numériquement. Quelle densité de peluche ? Où est-il agréable de caresser ? Où faut-il prévoir une circulation d’air pour assurer le refroidissement ? »

Une partie de la solution pour produire cette peau artificielle à grande échelle est venue, étonnamment, de l’industrie de la chaussure, qui a montré comment « aller dans des directions très atypiques pour créer des matériaux industrialisables, de formes et de caractéristiques physiques arbitraires ».

N’attendez pas un chatbot

(Image credit: Familiar Machines & Magic)

Contrairement à de nombreux compagnons IA, le Familiar ne parle jamais. Il émet uniquement des sons vagues, proches de ceux d’un animal. Une décision logique si l’on imagine la réaction face à un dobermann qui se mettrait soudain à converser. Selon Angle, le robot sera toutefois capable de percevoir les émotions.

« En quelques minutes d’interaction, on doit comprendre qu’il exprime un comportement lisible. S’il cherche à attirer l’attention, à être pris dans les bras, ou à sortir se promener. »

Oui, le robot peut sortir en promenade, en intérieur comme en extérieur, à condition d’éviter la pluie. L’autonomie n’est pas précisée, si ce n’est qu’il peut effectuer une promenade et ira se recharger seul si nécessaire.

« Il est toujours éveillé et actif, même en charge, avec un cycle d’utilisation significatif durant la journée », précise Angle.

Malgré cette présence constante, ses caméras stéréo et ses microphones, le Familiar ne sera pas un robot de surveillance domestique, du moins pas au lancement. « Ce n’est pas une fonctionnalité de lancement. Il n’est pas commercialisé comme une solution de sécurité. »

Un compagnon robot de cette ampleur, capable de créer un lien profond, de mémoriser les interactions, de reconnaître les membres de la famille et d’évoluer avec eux, représente un défi considérable. Son prix se comptera-t-il en milliers de dollars ? Angle refuse de donner un chiffre précis, mais revient à la comparaison avec l’animal de compagnie.

« Ce n’est pas un produit réservé aux revenus les plus élevés. Si vous pouvez vous permettre un animal de compagnie, vous pouvez vous permettre ceci », promet-il.

Une première apparition publique

Cette semaine, Angle et son Familiar feront leurs débuts publics lors de la conférence Future of Everything du Wall Street Journal à New York, le 4 mai. Ce qui sera présenté pourrait différer de la version aperçue dans la vidéo, l’équipe continuant à travailler jusqu’à la dernière minute.

Ensuite, les attentes seront fixées. Angle a connu un immense succès avec iRobot avant la tentative avortée de rachat par Amazon, qui a failli mettre l’entreprise à terre. Il a depuis quitté la société. Aucune garantie n’existe ici.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles le Familiar pourrait réussir là où d’autres ont échoué, Angle répond avec enthousiasme : « Ce n’est pas un jouet. C’est une présence attentive et soutenante dans votre maison, qui paraît utile, expressive, et qui comprend suffisamment ce qui se passe pour venir vous réconforter si vous rentrez du travail stressé. »

Angle rêve de construire le Familiar depuis plus longtemps encore que ne durent ces échanges.

« C’est le robot que je voulais construire depuis toujours », affirme-t-il. « Il est dans mon esprit, en construction, depuis trente ans. »

Son personnage favori est le Dr John Hammond dans Jurassic Park, celui qui a recréé les dinosaures et ouvert le parc le plus dangereux du monde. Angle retient une autre leçon : Hammond voulait simplement rendre son rêve réel.

C'est le robot que j'ai toujours voulu construire Colin Angle

« Il avait passé toute sa carrière à travailler avec des illusions, et Jurassic Park visait à offrir quelque chose de réel. Sans l’erreur majeure de recréer des dinosaures, bien sûr. Aujourd’hui, construire une IA physique capable de créer un lien humain durable et satisfaisant est devenu possible. »

Angle estime pouvoir réaliser ce rêve mieux que ceux qui ont échoué auparavant, notamment en évitant de laisser l’IA opérer dans des « domaines très sensibles et problématiques » comme la vie privée ou la sécurité.

« Nous pouvons éviter tout cela et créer quelque chose de formidable, qui rende le monde un peu plus bienveillant… c’est tout aussi concret, nécessaire et précieux que l’a été le Roomba. »