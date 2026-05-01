Ces robots humanoïdes commencent déjà à se fabriquer entre eux, et la vidéo du X1 Neo a des airs de science-fiction devenue réelle

L’usine de production de 1X construit désormais le robot Neo

Un ouvrier de l’usine semblera particulièrement familier

L’entreprise affirme être en bonne voie pour livrer l’humanoïde dans les foyers cette année

Il reste encore difficile d’acheter son propre robot domestique. Des humanoïdes comme Tesla Optimus et ceux de Figure AI ne sont pas encore commercialisés, et le Neo Home Robot de 1X, affiché à 20 000 dollars, est toujours en précommande. Mais Neo fait au moins tout son possible pour faire avancer les choses puisque, selon une vidéo récemment publiée, il participe à sa propre fabrication.

1X a diffusé jeudi une vidéo d’environ trois minutes montrant pratiquement l’ensemble du processus de production du robot Neo, depuis l’usinage des composants clés jusqu’au tissage du revêtement textile doux au toucher, en passant par l’intégration d’un GPU Nvidia.

La vidéo propose des plans rapprochés de tours, de systèmes CNC et des vues aériennes d’une vaste usine où une armée d’ouvriers assemble les robots. Tout au long de la séquence, des robots 1X Neo prêtent main-forte ; en substance, ils se construisent les uns les autres.

Si la plupart des robots ne semblent pas manipuler de machines lourdes, ils sont visibles en train de transporter, trier et rassembler des pièces. Difficile de ne pas se demander, lorsqu’ils récupèrent engrenages et poulies dans ces bacs bleus, s’ils reconnaissent ces éléments comme des fragments d’eux-mêmes.

1X collabore avec Nvidia depuis plus d’un an, en utilisant ses puces et ses modèles d’IA pour entraîner Neo à accomplir des tâches domestiques de base, comme prendre une tasse dans le lave-vaisselle et la ranger.

Depuis, un important travail d’entraînement et de simulation a manifestement été réalisé, ce qui explique probablement la capacité de Neo à occuper aujourd’hui un rôle d’ouvrier en usine.

NEO Factory | Hayward, California - YouTube Watch On

L’autre élément marquant de la vidéo concerne l’ampleur de l’opération. 1X précise dans la description que 200 employés travaillent dans un site de 5 400 métres carrés situé à Hayward, en Californie. Dans une salle, des dizaines de robots Neo semblent être assemblés simultanément. Ils sont suspendus à des supports, généralement avec la tête déjà en place, tandis que les membres sont en cours d’installation.

L’objectif de 1X paraît moins de démontrer que ses robots participent à la production (ce qui est présenté avec une certaine désinvolture) que de mettre en avant le savoir-faire et le soin apportés à chaque assemblage. À un moment, un employé installe délicatement le visage sans bouche du robot comme s’il manipulait de la porcelaine fine.

La vidéo montre également différents composants soumis à des tests de résistance dans des cages en plastique. Si un Neo arrive un jour dans un foyer, il ne bénéficiera pas du traitement minutieux réservé par ces ingénieurs. La vie de famille peut être rude ; ces tests sont manifestement conçus pour s’assurer que Neo sera à la hauteur.

Une usine entièrement robotisée bientôt ?

Il est amusant de voir la peau en tissu de Neo refermée à l’aide d’une fermeture éclair, mais l’étape finale, où un ingénieur vérifie seul les tolérances, semble clairement mise en scène, d’autant plus qu’elle se déroule dans une pièce particulièrement soignée et que l’ingénieur déplace son propre mur lumineux personnalisé.

On peut se demander si, à mesure que la production s’intensifie et que 1X commence à vendre des centaines, voire davantage, de ces robots, Neo assumera des tâches de fabrication plus critiques. À partir de quel moment verra-t-on une usine entièrement robotisée produire uniquement des robots ressemblant à chaque ouvrier présent dans l’atelier ? Il est plus probable que des humains restent impliqués encore longtemps, ce qui conviendra sans doute à la plupart.

Quoi qu’il en soit, cette vidéo marque peut-être un tournant pour les robots humanoïdes et, plus précisément, pour le robot domestique 1X Neo, que l’entreprise affirme désormais en bonne voie pour commencer les livraisons aux premiers clients cette année. Quant au nombre de personnes ayant précommandé ce robot à 20 000 dollars ou souscrit à un abonnement mensuel à 499 dollars, cela reste inconnu. Une chose est sûre : si une commande est passée, il y a de fortes chances qu’un humanoïde Neo ait contribué à fabriquer le robot livré.