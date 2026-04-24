Le robot G1 de Unitree passe aux rollers puis à la glace, et les “JO d’hiver des robots” ne semblent déjà plus si absurdes

Unitree dévoile de nouvelles options de mobilité impressionnantes pour le G1

Il maîtrise désormais les grandes roues et les rollers

Avec, en surprise finale, une démonstration sur glace

Il est désormais largement admis que l’ère des robots mobiles a commencé. On les a vus marcher, courir, participer à des marathons et bondir d’une plateforme à l’autre au-dessus de véritables gouffres. Aujourd’hui, des fabricants comme Unitree commencent toutefois à brouiller les pistes en remplaçant les pieds par des roues.

Les premiers robots capables de se maintenir en équilibre se déplaçaient déjà sur roues (le Segway original était essentiellement un robot équilibriste), mais les robots humanoïdes comme le Unitree G1 disposent généralement, pour le meilleur ou pour le pire, de bras, de jambes et de pieds semblables aux nôtres.

Les efforts pour programmer et entraîner ces machines à utiliser leurs membres de manière naturelle ont été considérables, notamment grâce aux avancées récentes de l’IA générative. L’entraînement à grande échelle peut désormais s’effectuer sur ordinateur, la plupart des échecs restant confinés aux simulations. Lorsque les algorithmes sont finalement intégrés aux robots physiques, ceux-ci marchent déjà aussi bien, voire mieux, que nous.

Heard some people like wheels？😁 - YouTube Watch On

La marche et la course des humanoïdes semblent désormais globalement maîtrisées, et certains robots courent déjà plus vite que des humains. Certains estimeront toutefois que les roues restent plus efficaces. En observant le Unitree G1 évoluer sur ses pieds équipés de roues (sans images de synthèse ni accélération artificielle, rappelle Unitree), il est tentant d’être d’accord. Le robot se déplace rapidement et ne ralentit même pas lorsqu’il pivote sur une seule roue. Comme souvent, ces robots entraînés dépassent désormais les capacités de la plupart des humains.

Unitree a fourni peu d’explications sur cette nouvelle démonstration de mobilité du G1, et dans la vidéo, le robot passe rapidement des grandes roues aux rollers. Dans cette séquence, le G1 paraît légèrement moins stable… mais il resterait malgré tout redoutablement efficace en situation d’urgence.

Le moment le plus marquant de la vidéo survient vers la fin, lorsque Unitree équipe le G1 d’une paire de patins à glace.

Le patinage représente un niveau supérieur par rapport à la mobilité sur roues. Il ne s’agit pas seulement de glisser vers l’avant sur la glace, mais aussi de gérer la surface glissante, de compenser les pertes d’adhérence et d’éviter la chute.

Une fois encore, l’entraînement numérique semble mériter les éloges, tant le G1 donne l’impression de se préparer, sinon au patinage artistique, du moins à un hockey sur glace digne des Jeux olympiques.

La vidéo, d’une minute quinze, est fascinante à regarder, mais elle soulève aussi une question : pourquoi ? À quoi Unitree destine-t-il son robot d’environ 16 000 dollars ? Comment les futurs acheteurs utiliseraient-ils ces capacités ? La légende de la vidéo laisse entendre que certains pourraient vouloir des roues et qu’elles seraient proposées en accessoires.

Il est possible qu’une paire de pieds à roues se révèle plus rapide, plus efficace et plus sûre dans un environnement domestique, facilitant le contournement des obstacles et permettant d’intervenir rapidement si quelqu’un est sur le point de tomber. Cela dit, avec ses 35 kilos environ et sa taille d’environ 1,20 mètre, le robot n’est probablement pas en mesure d’amortir la chute d’un adulte de taille moyenne. Les nombreuses chutes déjà observées du G1 rappellent d’ailleurs que le risque de gamelles reste bien réel.