Ce robot court, grimpe, dévale et encaisse sans broncher

Le Unitree A2 est un nouveau robot quadrupède

Il est ultra rapide

Le A2 peut supporter une charge allant jusqu’à 100 kg

Si un réalisateur cherchait un héros de film d’action robotisé sans passer par une silhouette humanoïde (ni Arnold Schwarzenegger), le tout nouveau Unitree A2 ferait un excellent candidat. Ce robot quadrupède peut courir, sauter, grimper, dévaler des pentes, tomber, porter une lourde charge, et même, comme le montre la vidéo promotionnelle, traverser une vitre. Il ne manque plus qu’une bande-son explosive digne des blockbusters.

Avec une vitesse de pointe de 18 km/h, le A2 marque une étape importante dans l’univers des robots quadrupèdes, dépassant le Spot de Boston Dynamics d’environ 13 km/h.

Le modèle A2 Stellar Explorer présenté dans la vidéo a été conçu pour affronter les terrains accidentés. Sa hauteur de marche de 30 cm lui permet d’enjamber des rochers ou de monter des escaliers sans difficulté. Il peut également grimper ou descendre des pentes inclinées à 45 degrés.

Même s’il ne possède ni tête ni visage, il est capable de « voir ». Ce robot au look atypique utilise des capteurs LiDAR à l’avant et à l’arrière pour analyser son environnement et s’adapter en temps réel.

Dans la vidéo, tous les pas ne sont pas parfaits, mais les chutes ou roulades n’arrêtent en rien la puissance de propulsion de ses 12 moteurs haute densité.

Le A2 est aussi conçu pour transporter des charges importantes. Dans la vidéo, un homme adulte se tient debout sur son dos, démontrant sa capacité maximale de charge statique, soit 100 kg. En mouvement, il peut transporter un sac de 11 kg.

L’autonomie n’est pas précisée, mais l’appareil est équipé d’une batterie de 9 000 mAh, avec une option de double batterie totalisant 18 000 mAh. Dans la démonstration, il transporte une charge de 30 kg pendant plus de 3 heures, couvrant près de 13 km.

Côté résistance aux éléments, le A2 est certifié IP56, ce qui signifie qu’il supporte les projections d’eau et peut donc affronter une pluie battante. En revanche, l’immersion complète ne semble pas envisageable.

Le prix et la date de sortie n’ont pas encore été annoncés, mais Unitree s’est jusqu’ici positionné en dessous des tarifs moyens du secteur. Reste à voir si le A2 suivra cette tendance.