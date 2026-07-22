Insta360 souhaite remplacer les photographes par un « robot photographe » imperceptible

Insta360 est l’acteur majeur des caméras 360 degrés et n’en est pas à sa première innovation. L’entreprise a notamment incubé en 2025 le premier drone 360 degrés, l’Antigravity A1.

Dans un autre registre inédit, Insta360 a récemment lancé une caméra compacte de vlogging à double objectif, la Luna Ultra. Ce modèle, qui rappelle le robot Wall-E, filme en 8K et propose un écran ainsi qu’un micro détachables.

Et si l’on en croit une publication récente sur Weibo de son fondateur et PDG Liu Jingkang, alias « JK », l’entreprise ambitionne de faire entrer la photo dans une nouvelle ère.

La publication de JK sur Weibo a été repérée par The New Camera et, une fois traduite, indique :

« Notre vision produit est de créer un “Cameraman”, un robot photographique intelligent capable de composer automatiquement les prises de vue et de capturer des moments comme un photographe professionnel, permettant aux utilisateurs de rester pleinement immergés dans l’instant présent.

“Aujourd’hui, l’IA évolue rapidement. Selon nous, le “cerveau” du Cameraman devient de plus en plus performant, ouvrant de nouvelles possibilités pour l’imagerie créative.

“À long terme, l’état idéal des caméras est de devenir progressivement imperceptibles, voire de “disparaître”, jusqu’à ce que l’enregistrement ne demande plus aucun effort et devienne une partie naturelle de la vie.” »

La Luna Ultra ressemble déjà à un robot, et un accessoire de suivi de tête en vue subjective est disponible. Il synchronise la caméra avec les mouvements de la tête afin de filmer là où le regard se porte, automatisant en partie son fonctionnement.

Insta360 espère aussi que les utilisateurs accentueront encore les traits robotiques de la Luna Ultra via un concours de design organisé avec Bambu Lab. Mais pour un photographe et, plus largement, pour un être humain, la publication de JK soulève des questions importantes.

Voici Timothy en train de filmer avec la Luna Ultra. À l'avenir, Insta360 pourrait-il proposer des caméras autonomes comme celles-ci ? (Image credit: Future / Tim Coleman)

La photographie n'est-elle pas une activité créative et humaine ?

La publication de JK laisse entendre que les futurs appareils de la marque pourraient devenir des « robots » photographiques autonomes capables de cadrer, filmer et monter photos et vidéos en temps réel, avec peu ou pas d’intervention humaine.

L’idée évoque un caméraman et monteur intelligent personnel, un « robot de photographie » portable bien plus avancé que le récent robot caméra Beni, capable de suivre son utilisateur, capturer les moments pendant qu’il les vit et assembler automatiquement les meilleures séquences, le tout reposant entièrement sur l’IA.

Cet avenir imaginé peut même sembler préférable à la réalité actuelle, où de nombreuses personnes se filment en permanence, caméra en main, plutôt que de profiter du moment.

Et dans le cas des vidéos à 360 degrés, un monteur intelligent capable d’identifier l’action à chaque instant et de proposer un montage adapté représente un gain de temps considérable.

Pour les produits Insta360 en particulier, la vision de JK autour de caméras autonomes et intelligentes paraît cohérente. Mais pour un photographe et créatif, l’idée qu’un « robot » fasse le travail à sa place peut sembler déshumanisante. C’est toutefois la dernière partie du message de JK qui suscite le plus d’inquiétudes.

Il est apparu que des moddeurs ont réussi à désactiver le voyant indiquant que les lunettes Meta Ray-Ban sont en train d'enregistrer une vidéo. Meta affirme que des mesures supplémentaires sont mises en place pour empêcher cela. (Image credit: Future)

Est-ce vraiment acceptable d'enregistrer tout ce qui se passe ?

La publication de JK décrit un « état final » où les caméras deviennent progressivement « imperceptibles » et « une partie naturelle de la vie ». Autrement dit, des caméras omniprésentes auxquelles le public finirait par s’habituer, enregistrant tout en permanence. Qu’en est-il alors du consentement ?

Les technologies de capture discrètes suscitent déjà des inquiétudes en matière de vie privée. Les caméras portables, en particulier les lunettes connectées Ray-Ban de Meta, font l’objet de critiques croissantes depuis que des modifications ont permis de désactiver le voyant indiquant l’enregistrement, avant qu’un correctif ne soit mis en place.

Les caméras sont déjà très présentes dans l’espace public, notamment dans les zones touristiques. Mais elles restent en grande partie contrôlées par des individus capables de juger ce qu’il est acceptable ou non de filmer. Et lorsqu’une limite est franchie, il est encore possible de demander d’arrêter. Dans l’avenir imaginé par Insta360, en revanche, des robots autonomes filmant en continu poseraient de sérieux problèmes de confidentialité.

Une demande de commentaire et de clarification a été adressée à Insta360 concernant cette publication, notamment sur la nature précise de ce robot photographique intelligent et sur la manière dont l’entreprise compte traiter les questions de vie privée. Des informations complémentaires seront communiquées en cas de réponse.