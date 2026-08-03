Ce bateau robot britannique lance un drone en pleine tempête et peut rester des semaines en mer

Un bateau robot déploie un drone sans équipage lors de démonstrations complexes en mer

Le navire Pioneer résiste à une mer agitée tout en assurant des opérations de surveillance aérienne

Le drone captif SkyRanger assure une surveillance continue depuis des navires sans équipage

Un bateau robot a déployé puis récupéré son propre drone depuis son pont, sans aucun membre d’équipage à bord des deux appareils.

L’entreprise britannique ACUA Ocean et le fabricant américain de capteurs Teledyne FLIR Defense ont réalisé cette démonstration pour le ministère britannique de la Défense.

L’essai associait un navire de surface sans équipage baptisé Pioneer à un petit drone captif appelé SkyRanger R70.

La stabilité en mer agitée rend les opérations aériennes possibles

L’ensemble de la démonstration reposait largement sur la capacité du Pioneer à rester stable dans des conditions réellement difficiles en mer.

En janvier 2026, ACUA Ocean a indiqué que le navire était resté stable dans des vagues atteignant 4,25 mètres de hauteur.

L’entreprise a fait état d’une réduction de 60 % du roulis par rapport aux navires monocoques traditionnels utilisés dans le secteur.

Cette stabilité constitue la base mécanique permettant à un drone captif de voler en toute sécurité depuis un petit navire robotisé.

Une plateforme soumise à de violents mouvements rendrait presque impossibles les opérations aériennes prolongées du SkyRanger R70 en pleine mer.

ACUA Ocean a indiqué que Pioneer avait déjà rempli plusieurs contrats pour la Royal Navy avant cet essai. Ceux-ci portaient sur des missions de surveillance, de reconnaissance et de lutte anti-sous-marine.

Le drone captif prolonge la surveillance maritime continue

Le système associe un aéronef sans équipage captif, ou T-UAS, à un navire de surface sans équipage, également appelé bateau robot.

Le SkyCarrier de Teledyne FLIR est une plateforme de lancement renforcée installée dans un conteneur. Celui-ci se déploie pour former une plateforme d’atterrissage articulée.

Pendant l’essai, le SkyCarrier a lancé de manière autonome un drone SkyRanger R70 depuis le pont du Pioneer en mouvement.

Une fois dans les airs, le SkyRanger R70 est resté relié au Pioneer par un câble assurant son alimentation et la transmission des données. Il n’avait donc pas besoin d’atterrir pour se recharger.

« L’intégration du SkyRanger R70 au Pioneer crée quelque chose de véritablement nouveau, à savoir une capacité persistante et déployable », a déclaré Neil Tinmouth, directeur général d’ACUA Ocean.

Richard Cunha, de Teledyne FLIR Defense, a également indiqué que l’association du drone au Pioneer ouvrait la voie à une toute nouvelle catégorie de missions.

Le SkyRanger R70 embarque plusieurs processeurs NVIDIA qui assurent la détection et la classification des objets en temps réel, sans intervention depuis le sol.

L’ensemble de capteurs offre des performances ISR de niveau Groupe 2 tout en volant sur une plateforme aérienne beaucoup plus petite, classée dans le Groupe 1.

UKDI, l’organisme du ministère de la Défense chargé du financement des projets en phase initiale, a soutenu la démonstration bien avant toute décision d’achat à grande échelle.

« L’obtention d’un financement de l’UKDI pour ce démonstrateur constitue une étape importante pour ACUA Ocean et, plus largement, pour l’autonomie maritime britannique », a déclaré Neil Tinmouth.

Cette technologie soutiendra plusieurs priorités de la Royal Navy, notamment la lutte anti-sous-marine, la lutte contre les mines et la protection des infrastructures sous-marines.

Cela dit, la réussite d’une démonstration financée par l’UKDI ne garantit pas un déploiement prochain du système à grande échelle dans le cadre d’opérations navales.

Les coûts, la fiabilité en mer sur de longues périodes et l’intégration aux flottes existantes restent des questions ouvertes que les essais ne peuvent pas résoudre à eux seuls.

Via Defence Blog