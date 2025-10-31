Voici Neo, le robot qui obéit au doigt et à l’œil… sauf quand il ne peut pas

1X dévoile Neo Home Robot

Tarif affiché : 20 000 dollars pour accomplir de nombreuses tâches ménagères

Déjà disponible en précommande, une arrivée prévue en 2026

Le rêve — ou le cauchemar — d’un robot humanoïde à domicile se rapproche de plus en plus. Le Neo Home Robot de 1X, un assistant domestique capable de nettoyer, danser, écouter, parler et se rendre utile, est désormais en précommande. Prêt à entrer dans les foyers, il peut même se brancher tout seul à une prise murale quand il en a besoin.

Un peu plus d’un an après la présentation du Neo Beta, puis neuf mois après celle du Neo Gamma, 1X dévoile son Neo Home Robot.

Sur le plan visuel, Neo a nettement évolué : exit le Neo Beta au bras un peu trop tactile (aperçu enroulé autour d’une compagne humaine dans les démos). Place désormais à un robot doux au toucher, au visage bienveillant (mais sans bouche), recouvert de tissu, mesurant 1,68 m pour 30 kg.

À ses pieds, des baskets souples et tendance dignes des amateurs de sneakers Allbirds. Sur la tête, deux anneaux LED circulaires permettent de signaler ses intentions. Mais il peut tout aussi bien le faire… en parlant.

D’après 1X et la vidéo de lancement, Neo Home Robot est équipé de quatre micros pour entendre, et de trois haut-parleurs pour répondre. Il fonctionne grâce à une intelligence artificielle maison baptisée Redwood AI, propulsée par des puces Nvidia. Selon 1X, Redwood AI est « un transformeur vision-langage conçu pour les formes humanoïdes, capable de réaliser des manipulations mobiles de bout en bout, comme aller chercher des objets, ouvrir des portes ou se déplacer dans une maison ».

Autrement dit, une IA conçue spécialement pour l’usage domestique.

Dans la vidéo de présentation, Neo Home Robot exécute plusieurs tâches ménagères : lancer une lessive, vider un lave-vaisselle, passer l’aspirateur. Certaines missions restent toutefois hors de portée, comme tondre la pelouse — l’appareil n’est pas destiné à un usage extérieur — ou cuisiner (du moins pas encore). Ses mains articulées en caoutchouc sont étanches, mais son corps recouvert de tissu lavable ne l’est pas.

Dans la FAQ, 1X s’amuse : « Si votre NEO se mouille, une commande automatique sera passée pour une piscine en plastique taille enfant et 100 kg de riz Basmati*. *C’est une blague, mais évitez vraiment de mouiller NEO. » Malin, 1X.

Ce robot, prévu pour une livraison en 2026, représente un investissement conséquent : 20 000 dollars comptant, ou un abonnement mensuel de 499 dollars. Il ne s’agit pas d’un crédit : l’abonnement est valable aussi longtemps que l’utilisateur souhaite garder le robot.

Basée en Californie, l’entreprise 1X promet une autonomie complète, avec une IA capable d’analyser l’environnement et d’interagir, comme dans la vidéo où Neo aide à retrouver une paire de lunettes… accrochée au col de la chemise.

Mais pour programmer toutes ces tâches, il faudra passer par l’application dédiée. « Pour les routines récurrentes, l’utilisateur peut planifier les missions via l’application mobile 1X », précise la FAQ. La connexion à internet s’effectue en 5G ou en Wi-Fi (ce dernier étant recommandé par 1X).

Toutes les corvées ne sont pas couvertes. Pour les nouvelles tâches, l’entreprise propose un accompagnement : un employé de 1X peut temporairement prendre le contrôle du robot pour l’entraîner, sans conserver les données personnelles collectées. Le robot est capable de monter les escaliers — même si 1X ne précise pas s’il sait aussi les redescendre. Faudra-t-il le porter pour le ramener au rez-de-chaussée ?

L’autonomie annoncée est de 4 heures. Une fois la batterie faible, Neo peut marcher jusqu’à une prise murale standard pour se recharger de lui-même. Si seulement tout le monde pouvait en faire autant.

Côté sécurité, 1X montre le robot en train d’interagir ou de danser avec ses propriétaires, mais les images de contact physique ont disparu.

« La sécurité a guidé chaque étape du développement de NEO afin qu’il puisse fonctionner en présence d’humains », précise l’entreprise dans sa FAQ. « Cela inclut un ensemble complet de dispositifs de sécurité passifs et actifs. NEO doit être utilisé conformément à sa fonction. Il est essentiel de rester vigilant pendant son utilisation et de respecter toutes les consignes de sécurité, surtout en présence d’enfants, de personnes vulnérables ou d’animaux. »

Ces avertissements sont notables, notamment parce que la vidéo suggère qu’il est possible de quitter le domicile pendant que Neo nettoie. Que se passe-t-il s’il tombe, se coince ou renverse quelque chose ? Heureusement, l’application permet de voir ce que le robot voit, grâce à ses deux caméras fisheye de 8 Mpx. Même si observer le robot accomplir des tâches qu’on essayait justement d’éviter pourrait vite perdre de son charme.

Ce n’est pas le premier robot ménager évoqué cette année. Il y a quelques semaines, Figure AI a présenté Figure 03, un autre assistant domestique amateur de lessive. Contrairement au Neo Home Robot, Figure 03 ne sera pas tout de suite destiné au grand public.

Figure AI pourrait donc, en 2026, observer le succès — ou l’échec — du Neo avant de lancer à son tour un assistant humanoïde.