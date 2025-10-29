Apple grille Nvidia sur son propre terrain : ses serveurs IA débarquent plus tôt que prévu

De nouveaux serveurs viendront alimenter le réseau croissant de centres de données d’Apple aux États-Unis

Chaque serveur embarque des puces conçues sur mesure pour gérer des charges de travail avancées en intelligence artificielle

Ces puces conservent les mêmes standards de confidentialité que ceux déjà présents sur les appareils grand public de la marque

Apple a commencé à expédier ses premiers serveurs dédiés à l’intelligence artificielle depuis sa nouvelle usine de Houston, avec plusieurs mois d’avance sur le calendrier initial. Une étape majeure dans la montée en puissance du groupe sur le terrain du calcul à grande échelle.

Ce mouvement rapproche Apple de l’univers des infrastructures haute performance pour l’IA, un domaine jusqu’ici dominé par des acteurs comme Nvidia.

Le directeur des opérations, Sabih Khan, a déclaré : « Les équipes ont accompli un travail remarquable pour lancer l’usine de Houston plus tôt que prévu. L’objectif est désormais d’étendre les capacités de production dès l’an prochain. »

Lancement anticipé à Houston

Les serveurs issus de cette usine seront déployés dans l’ensemble des centres de données américains d’Apple. Ils s’inscrivent dans une stratégie d’investissement national chiffrée à plusieurs milliards de dollars.

Ce développement s’intègre dans un plan plus large, estimé à 600 milliards de dollars sur plusieurs années, visant à augmenter les capacités internes de calcul pour les tâches liées à l’intelligence artificielle.

Chaque serveur embarque des puces spécialement conçues pour exécuter des tâches complexes de machine learning.

Ces composants conservent les normes de confidentialité déjà en vigueur dans l’écosystème d’Apple, qu’il s’agisse des iPhone ou des Mac.

Ils sont conçus pour optimiser le traitement et la sécurisation des données utilisateurs, tout en permettant des performances IA à la fois en local et via le cloud.

Ce choix reflète la volonté d’Apple de prolonger son approche intégrée matériel-logiciel, au-delà des produits grand public, jusque dans l’infrastructure.

Aucun détail complet sur les spécifications ou les performances n’a encore été communiqué, mais selon plusieurs experts, ces serveurs pourraient devenir la base des futurs outils et services IA d’Apple.

Contrairement aux géants des centres de données qui misent principalement sur les GPU Nvidia, Apple mise ici sur des puces propriétaires optimisées pour ses besoins internes.

Cette orientation pourrait à terme réduire sa dépendance aux fournisseurs de puces tiers, même si la capacité de ces composants à rivaliser avec Nvidia reste incertaine.

Ce lancement anticipé témoigne d’une efficacité industrielle certaine, mais soulève des questions sur l’évolutivité, la compatibilité et la viabilité à long terme des ambitions d’Apple dans les centres de données.

Pour assurer des performances IA en temps réel à la hauteur des plateformes à base de GPU, il faudra plus que des puces maison.

Apple devra notamment prouver sa capacité à maîtriser la consommation énergétique, la gestion thermique et la bande passante à grande échelle.

Via Economic Times