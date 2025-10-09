OpenAI et AMD scellent un partenariat stratégique à plusieurs milliards de dollars

AMD et OpenAI signent un accord pluriannuel portant sur 6 GW de GPU

OpenAI recevra également jusqu’à 160 millions d’actions AMD, soit une valorisation de 32,5 milliards de dollars

Le titre AMD a bondi de 37 % à l’annonce de cette collaboration

OpenAI a conclu un accord majeur avec AMD pour poursuivre l’expansion de son infrastructure dédiée à l’intelligence artificielle.

Ce contrat pluriannuel, chiffré à plusieurs milliards de dollars, prévoit le déploiement de 6 GW de GPU Instinct fournis par AMD. Le premier gigawatt sera assuré par la série AMD Instinct MI450 dès le second semestre 2026.

L’accord inclut également un accès aux futures générations de puces AMD, ainsi qu’à des optimisations renforcées entre les composants matériels et les logiciels.

OpenAI fera appel à AMD pour augmenter sa puissance de calcul

Bien que les modalités financières exactes n’aient pas été dévoilées, les deux entreprises ont annoncé que l’opération pourrait générer « plusieurs dizaines de milliards de dollars de revenus pour AMD, tout en accélérant le déploiement de l’infrastructure IA d’OpenAI ».

Selon OpenAI, « ce partenariat représente une véritable situation gagnant-gagnant, permettant des déploiements IA à très grande échelle et renforçant l’ensemble de l’écosystème ».

AMD a en outre accordé à OpenAI un bon de souscription pour l’achat de jusqu’à 160 millions d’actions ordinaires AMD, sous réserve de l’atteinte de certains jalons définis dans l’accord.

Le cours de l’action AMD a bondi de plus de 37 % avant de corriger légèrement, terminant la journée avec une hausse d’environ 24 %. Sur la base d’un cours de 203,71 dollars, les 160 millions d’actions représenteraient plus de 32,5 milliards de dollars.

La directrice financière d’AMD, Jean Hu, a souligné que « cet accord permet un alignement stratégique fort entre les deux groupes, crée de la valeur pour les actionnaires et aura un impact très positif sur les bénéfices par action non-GAAP d’AMD ».

De son côté, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a décrit cette collaboration comme « une étape essentielle pour construire la capacité de calcul nécessaire à la réalisation du plein potentiel de l’intelligence artificielle ».

AMD a par ailleurs enregistré un chiffre d’affaires record de 7,7 milliards de dollars au dernier trimestre, en progression de 32 % sur un an, porté par des investissements stratégiques dans le matériel, les logiciels et les systèmes.