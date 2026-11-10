Le Honor Magic 9 Pro Max veut transformer chaque utilisateur en réalisateur grâce aux technologies ARRI

The Revenant, Blade Runner 2049, Dune : première partie et Dune : deuxième partie. Le nom ARRI ne paraît peut-être pas familier, mais ses technologies ont servi à créer de nombreux films récompensés aux Oscars.

Fondée en 1917, l'entreprise allemande est discrètement devenue l'une des marques les plus respectées du cinéma. Son système de caméras numériques ALEXA a notamment été utilisé pour tourner d'innombrables blockbusters. Des modèles populaires comme l'ARRI ALEXA 35 peuvent coûter plus de 80 000 dollars à l'achat et nécessitent une équipe qualifiée pour fonctionner.

Peu de personnes ont l'occasion, et encore moins les compétences, d'utiliser un tel équipement. C'est précisément ce qui rend le partenariat d'ARRI avec le géant chinois des smartphones Honor si intéressant. Avec le futur Honor Magic 9 Pro Max, les deux marques souhaitent transformer les acheteurs de ce téléphone Android haut de gamme en cinéastes professionnels, grâce à des outils vidéo impressionnants. Une première prise en main a eu lieu à Hollywood, en Californie.

Une caméra de cinéma de poche

Le design particulier de ce module photo s'inspire de l'héritage d'ARRI. (Image credit: Future)

Le design du Honor Magic 9 Pro Max affiche clairement ses ambitions. Son élégant module photo arbore le logo ARRI et dispose de trois objectifs, disposés de manière à rappeler volontairement les caméras argentiques classiques comme l'Arriflex 35. Cela marque une rupture importante avec les grands modules photo circulaires des précédents flagships de la marque, comme le Honor Magic 8 Pro. Le résultat paraît beaucoup plus équilibré et professionnel.

Honor semble également s'être inspiré de l'apparence des derniers iPhone Pro Max. Quelques détails permettent néanmoins au Magic 9 Pro Max de se distinguer. La texture de l'anneau métallique entourant le plus grand objectif est particulièrement agréable. Elle rappelle fortement les appareils photo analogiques, et le passage d'un doigt sur sa surface évoque presque le réglage de la mise au point d'un reflex numérique.

Sous le capot, le téléphone possède deux capteurs de 200 Mpx et un objectif ultra grand-angle de 50 Mpx. La stabilisation a été au cœur de la conception de cet ensemble photo. Honor affirme que le Magic 9 Pro Max offrira des performances comparables à celles d'un stabilisateur motorisé, même dans des conditions de faible luminosité. C'est pourtant dans ces situations que la plupart des smartphones rencontrent des difficultés, les temps d'exposition plus longs accentuant les mouvements.

Le Honor Magic 9 Pro Max est également compatible avec différents accessoires. (Image credit: Future)

Le Honor Magic 9 Pro Max permet toujours de prendre des photos classiques. Les premiers essais ont d'ailleurs produit d'excellentes images, même si leur publication n'est pas encore autorisée. Mais comme son design le laisse penser, c'est surtout dans la vidéo que le téléphone révèle ses capacités. Honor et ARRI ont repris un processus complet de production cinématographique, de la capture à la finition, pour le simplifier en quelques étapes accessibles à tous. Le récent Honor Robot Phone propose d'ailleurs le même processus.

La première étape consiste à activer le mode ARRI Cinema dans l'application Appareil photo. Son chargement prend quelques instants, car il donne accès à de nombreux outils. Le plus important est la possibilité de filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde, avec les formats ARRI LogC3 et Wide Gamut 3. Sans entrer dans des explications trop techniques, ARRI LogC3 est une courbe gamma conçue pour les caméras de cinéma ARRI. Elle permet de capturer un maximum de plage dynamique et de contraste, tandis que Wide Gamut 3 garantit la reproduction d'une palette de couleurs plus étendue.

L'encodage de ces informations dans une image produit un rendu très plat, presque en niveaux de gris, mais extrêmement riche en données visuelles. C'est essentiel lors de l'importation des séquences dans un logiciel professionnel d'étalonnage comme DaVinci Resolve, afin d'obtenir un rendu plus stylisé et cinématographique. Les professionnels peuvent importer les vidéos du Honor Magic 9 Pro Max dans DaVinci Resolve, mais les nombreuses options d'étalonnage intégrées au téléphone rendent cette étape facultative.

De la capture à la couleur

Le Honor Magic 9 Pro Max produit des couleurs capables de rivaliser avec celles d'une caméra de cinéma coûteuse. (Image credit: Honor / Arri)

Le Honor Magic 9 Pro Max intègre 14 profils d'étalonnage des couleurs, également appelés LUT. Beaucoup proviennent directement de l'ARRI Look Library, une collection de préréglages en ligne utilisés dans les productions cinématographiques professionnelles. Le choix permet de nombreuses expérimentations. Parmi les profils les plus intéressants figurent le charmant ARRI-6311, qui produit de magnifiques tons pastel, et l'amusant ARRI-9211, conçu pour simuler des scènes nocturnes à partir de prises de vue réalisées de jour.

L'expérimentation avec ces différents profils est particulièrement amusante. Avec une bonne configuration, les résultats peuvent devenir impressionnants, avec de superbes couleurs riches et des tons de peau réalistes, l'une des qualités reconnues des caméras ARRI. Ces préréglages ne représentent d'ailleurs qu'un début. D'autres LUT ARRI peuvent être téléchargées depuis le site de l'entreprise, puis importées sur le téléphone.

Les utilisateurs ne sont pas limités aux profils créés par ARRI. Le Honor Magic 9 Pro Max est entièrement compatible avec des LUT tierces disponibles en ligne. Beaucoup sont gratuites, ce qui ouvre la voie à un nombre pratiquement illimité de rendus visuels. Chaque LUT peut également être prévisualisée pendant l'enregistrement, afin d'observer en temps réel l'apparence qu'aura la vidéo terminée.

Pour les vidéastes amateurs possédant déjà leurs propres LUT, cela signifie que le Honor Magic 9 Pro Max peut donner un aperçu assez précis du rendu final, sans nécessiter l'achat d'un équipement de tournage coûteux.

Honor a manifestement fourni beaucoup d'efforts pour rendre toutes ces fonctionnalités aussi accessibles que possible. Elles risquent néanmoins de rester assez spécialisées. Quoi qu'il en soit, cette collaboration est intéressante, et les images produites par les utilisateurs après la sortie prochaine du Honor Magic 9 Pro Max devraient mériter le détour.