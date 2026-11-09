Honor préparerait un smartphone capable de tenir une semaine grâce à une batterie géante de 15 000 mAh

Honor testerait un smartphone équipé d'une batterie de 14 000 à 15 000 mAh.

Son principal argument serait une autonomie d'une semaine « garantie ».

Toutefois, sa commercialisation, même en cas de lancement officiel, reste loin d'être certaine.

Après une longue période de stagnation, la capacité des batteries de smartphones a enfin commencé à augmenter ces dernières années. Cette évolution s'explique notamment par l'adoption de nouvelles technologies comme les batteries silicium-carbone. Pourtant, les smartphones grand public disposent encore généralement de batteries inférieures à 6 000 mAh, et très peu de modèles dépassent 10 000 mAh.

Cela pourrait bientôt changer. Honor testerait actuellement une batterie de smartphone d'une capacité comprise entre 14 000 et 15 000 mAh. Le principal argument commercial de cet appareil serait une autonomie « garantie » d'une semaine.

Cette information provient du leaker Digital Chat Station, qui s'est exprimé sur Weibo, comme le rapporte NotebookCheck. Bien que cette source dispose d'un historique relativement fiable, ces affirmations restent à prendre avec précaution.

Honor, le fabricant idéal pour relever ce défi

Le Honor Win RT 2 (Image credit: Future)

S'il fallait désigner un fabricant capable de concevoir un tel smartphone, Honor serait un candidat logique. La marque a déjà lancé des appareils comme le Win RT 2, un smartphone gaming équipé d'une batterie de 12 070 mAh.

Produire un téléphone disposant de 2 000 à 3 000 mAh supplémentaires ne semble donc pas impossible. Mais cela pourrait donner naissance à un appareil particulièrement lourd ou épais, ou imposer des compromis sur ses autres caractéristiques.

Comme le souligne NotebookCheck, une telle batterie pourrait également nécessiter un système de gestion thermique plus complexe. Plusieurs obstacles techniques restent donc à surmonter.

Un tel smartphone pourrait néanmoins trouver son public, notamment auprès des personnes passant beaucoup de temps loin des réseaux électriques ou utilisant intensivement leur téléphone.

Avec une optimisation adaptée de MagicOS, la promesse d'une semaine d'autonomie pourrait même être réaliste. Une batterie de 15 000 mAh représenterait en effet trois fois la capacité de celle du Samsung Galaxy S26 Ultra, dont l'endurance avait été qualifiée de « fantastique » lors de son test.

Une semaine d'autonomie rapprocherait également ce smartphone Honor des téléphones classiques, comme les anciens Nokia dont la longévité reste mémorable.

Certains Nokia actuels, notamment le Nokia 300 Charge, promettent même 40 jours d'autonomie en veille et intègrent une fonction de batterie externe permettant de recharger d'autres appareils.

Rien n'indique toutefois que le futur smartphone Honor disposerait de fonctionnalités comparables. Pour le moment, une commercialisation mondiale semble également peu probable.

Même si les informations de Digital Chat Station sont exactes, elles indiquent seulement qu'Honor teste actuellement cette technologie. Et si le téléphone finit par être commercialisé, il pourrait rester réservé au marché chinois.

Cependant, si Honor parvient à proposer une telle autonomie sans rendre son smartphone excessivement volumineux, d'autres fabricants pourraient suivre son exemple.