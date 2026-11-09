Motorola dévoile un monstre de puissance avec une batterie de 7 000 mAh, mais son prix dépasse celui de l'iPhone 18 Pro

Motorola a annoncé son nouveau smartphone haut de gamme Signature 27

Il embarque un écran de 12 000 nits, une batterie de 7 000 mAh, une puce très puissante et plusieurs caractéristiques impressionnantes

Son prix dépasse toutefois celui de l'iPhone 18 Pro

Le premier Motorola Signature n'a été lancé qu'en janvier, mais son successeur vient déjà d'être annoncé sous le nom de Signature 27. Et s'il corrige le principal défaut de son prédécesseur, il arrive également avec un tarif nettement plus élevé.

Ce smartphone haut de gamme dispose d'une batterie de 7 000 mAh, compatible avec la recharge filaire à 90 W et sans fil à 50 W. Il embarque également ce que Motorola présente comme « l'écran le plus lumineux jamais proposé sur un smartphone », capable d'atteindre 12 000 nits.

À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S26 Ultra possède une batterie de 5 000 mAh et un écran dont la luminosité maximale atteint 2 600 nits. L'iPhone 18 Pro Max dispose quant à lui d'une batterie de 5 567 mAh, ou de 5 391 mAh sur les versions équipées d'un tiroir SIM amovible, et d'un écran culminant à 3 000 nits.

Le Motorola Signature 27 surpasse donc largement ces deux smartphones dans ces domaines. Quant à la correction du principal défaut de son prédécesseur, il figure parmi les premiers téléphones équipés de la puissante puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Ce processeur, annoncé seulement en septembre, possède une génération d'avance sur celui de la gamme Galaxy S26. Il est également nettement plus performant que le Snapdragon 8 Gen 5 qui équipe le premier Motorola Signature.

(Image credit: Motorola / Future)

Parmi les autres caractéristiques intéressantes du Motorola Signature 27 figure un triple module photo, composé d'un capteur principal de 50 Mpx, d'un ultra grand-angle de 50 Mpx et d'un téléobjectif périscopique de 200 Mpx avec zoom optique 3x, également capable d'atteindre un grossissement 100x grâce à l'IA. Ce système photographique intègre également le tout premier capteur d'action EVS dédié sur un smartphone, destiné à faciliter la capture des sujets en mouvement rapide. À l'avant, un appareil photo de 50 Mpx est également présent.

Ses capacités photographiques semblent donc prometteuses. Le Motorola Signature 27 bénéficie également d'un système Audio by Bang & Olufsen qui, selon le constructeur, permet de profiter d'un son « plus riche et plus immersif ».

Résistant, mais coûteux

(Image credit: Motorola)

Le Signature 27 bénéficie d'une conception à la fois haut de gamme et résistante. Son châssis associe céramique, verre et aluminium, tandis que les certifications IP68 et IP69 garantissent sa résistance à la poussière et à l'eau. Il fonctionne sous Android, avec la prise en charge de Gemini Intelligence et la promesse de sept années de mises à jour logicielles. Mais il est également compatible avec GrapheneOS, un système d'exploitation axé sur la confidentialité qui était jusqu'ici réservé aux smartphones Google Pixel.

Sur le papier, ce smartphone paraît donc extrêmement prometteur, mais son prix risque de freiner les acheteurs. Le Motorola Signature 27 sera commercialisé en France à partir de 1 899 €, soit davantage que l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max et le Samsung Galaxy S26 Ultra.

Motorola positionne donc clairement son Signature 27 comme un smartphone ultra haut de gamme. Et même si sa fiche technique semble justifier cette ambition, la marque n'est peut-être pas encore suffisamment reconnue en 2026 pour imposer un prix aussi élevé.

Si le Motorola Signature 27 vous intéresse malgré tout, les précommandes ouvriront en France le 16 novembre, avant une commercialisation prévue le 2 décembre. Il sera proposé en deux coloris, Pantone Coal Smoke et Pantone Capulet Olive. Restez à l'écoute pour découvrir notre test complet du smartphone dans les prochaines semaines.