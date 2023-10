Samsung propose une technique vidéo très astucieuse pour le S24 Ultra avec son capteur de 200 Mpx

Samsung a relancé la guerre des mégapixels en dévoilant de nouvelles fonctionnalités pour son capteur d'image de 200 Mpixels - et une astuce remarquable qui pourrait permettre au Samsung Galaxy S24 Ultra de l'emporter sur l'iPhone 15 Pro, au moins pour la vidéo.

La nouvelle fonctionnalité, appelée ISOCELL Zoom Anyplace, utilise la résolution impressionnante du capteur Samsung de 200 Mpx et la puissance du Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm pour vous permettre de prendre simultanément un large champ de vision et une photo de suivi zoomée d'une personne ou d'un sujet.

Samsung insiste sur le fait que cette fonction n'est pas un simple recadrage numérique de l'image, mais qu'elle utilise ce qu'elle appelle un "zoom interne au capteur" pour maintenir la résolution et les détails de la vidéo. À l'instar de la technique Super Res Zoom de Google, la zone recadrée du capteur est remosaïquée (ou réinterprétée), ce qui vous permet de capturer de plus petites sections de votre scène en résolution 4K.

(Image credit: Samsung)

Combinez cela au suivi automatique du sujet, assuré par le moteur d'IA de Qualcomm, et vous obtenez un mode vidéo potentiellement puissant qui pourrait vous offrir des plans et des angles alternatifs, sans avoir à sacrifier votre composition plus large.

Cette idée n'est pas entièrement nouvelle. Le Sony ZV-E1 a récemment été doté d'une fonction de cadrage automatique qui permet d'obtenir trois coupes différentes de l'ensemble de l'image et de suivre un sujet lorsqu'il se déplace dans le cadre.

Honor a également introduit un mode Solo Cut, tandis que la fonction DoubleTake de l'application Filmic Pro a également ouvert la voie à la prise de vue multi-caméra à partir d'un téléphone (bien qu'en utilisant des caméras différentes, plutôt qu'en recoupant les capteurs).

Mais la fonction Zoom Anyplace semble être une application polyvalente et intuitive de ce concept. La seule question est de savoir quel téléphone sera le premier à en bénéficier, bien que nous ayons une bonne idée : le Samsung Galaxy S24 Ultra devrait être équipé d'un capteur de 200 Mpx et d'un Snapdragon 8 Gen 3, et il est donc presque certain que c'est lui qui présentera cette fonction lors de son lancement en janvier ou février 2024.

La vidéo est le prochain champ de bataille

(Image credit: Samsung)

Les appareils photo sans miroir proposent depuis un certain temps des modes de recadrage sur le capteur, par opposition au zoom numérique, et ces techniques offrent généralement une meilleure qualité d'image que les recadrages numériques plus simples.

Mais les résultats ne sont pas nécessairement "sans perte" et il reste à voir comment ISOCELL Zoom Anyplace fonctionne dans la pratique. En réalité, il produira probablement de meilleurs résultats dans des environnements bien éclairés, alors ne vous attendez pas nécessairement à ce qu'il devienne une caméra professionnelle polyvalente lors de votre prochain concert.

Néanmoins, cette capacité à "zoomer" dans les photos et les vidéos tout en conservant la résolution est l'une des principales raisons pour lesquelles l'iPhone est passé à un capteur de 48 Mpx (après des années à une résolution de 12 Mpx), et ce cas d'utilisation de la résolution de 200 Mpx du capteur de Samsung est intéressant compte tenu de l'intérêt constant pour les meilleures caméras YouTube.

Les photos de 200 Mpx sont moins utiles, mais Samsung promet également un traitement plus rapide pour celles-ci grâce à une nouvelle fonctionnalité appelée End-to-End (E2E) AI Remosaic. En bref, cette fonction permet d'effectuer simultanément le re-mosaïquage et le traitement du signal de l'image, plutôt que l'un après l'autre, réduisant ainsi la lenteur frustrante de la prise de vue pour les photos de 200 Mpx.

Il semble donc que la lutte pour le titre de meilleur téléphone photo en 2024 sera tout aussi acharnée que cette année.