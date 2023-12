Samsung Galaxy S24 : une énorme fuite laisse entrevoir le design et les spécifications des trois téléphones

Les fuites sur le Samsung Galaxy S24 se sont multipliées ces dernières semaines, mais les vannes viennent de s'ouvrir : nous avons maintenant des fuites sur les rendus, les options de couleur et les spécifications des trois téléphones attendus de la série.

Ces informations proviennent du Windows Report, généralement fiable, et cela signifie que nous disposons d'une image assez complète de ce qui est (probablement) à venir. Comme indiqué précédemment, la date de lancement prévue pour ces téléphones est le mercredi 17 janvier 2024.

Le Samsung Galaxy S24 est équipé d'un processeur Exynos 2400, de 8 Go de RAM, d'un écran de 6,2 pouces avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz et d'un système de caméra à triple objectif 50 Mpx large + 12 Mpx ultra-large + 10 Mpx téléobjectif à l'arrière, ainsi que d'une caméra selfie de 12 Mpx. Une batterie de 4 000mAh et un espace de stockage de 128Go / 256Go / 512Go sont également prévus.

Quant aux couleurs, il s'agira apparemment du noir onyx, du gris marbré, du violet cobalt et du jaune ambre. L'histoire est très similaire pour le Galaxy S24 Plus, les seules différences étant la mémoire vive de 12 Go, l'absence d'option de stockage de 128 Go, l'écran plus grand de 6,7 pouces et le processeur : le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.

Le nouveau téléphone S24 Ultra

En ce qui concerne le Samsung Galaxy S24 Ultra, nous avons des couleurs similaires avec des noms différents : Noir titane, Gris titane, Violet titane et Jaune titane. C'est un signe clair que le combiné le plus cher utilisera un châssis en titane plutôt qu'en aluminium, comme l'indiquaient les rumeurs précédentes.

En termes de spécifications, Windows Report mentionne un écran de 6,8 pouces à 120 Hz, un processeur Snapdragon 8 Gen 3, 12 Go de RAM, 256 Go / 512 Go / 1 To de stockage, une batterie de 5 000 mAh, une caméra selfie de 12 mégapixels et un module de caméra à quatre lentilles 200 mégapixels large + 12 mégapixels ultra-large + 50 mégapixels 5x téléobjectif + 10 mégapixels 3x téléobjectif au dos de l'appareil.

L'esthétique de ces téléphones ressemble beaucoup à celle de la gamme Samsung Galaxy S23, même si, comme nous l'avons déjà entendu, le S24 Ultra devrait opter pour un écran plus plat. La couleur jaune ambre ou jaune titane semble également être une nouveauté.

Il est également intéressant de noter la différence entre les modèles Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus en ce qui concerne le processeur Exynos ou Snapdragon - auparavant, la différence était basée sur la région et non sur le modèle de téléphone (bien qu'historiquement, le modèle Ultra ait toujours opté pour l'option silicium Qualcomm).