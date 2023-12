Samsung Galaxy S24 : gel des prix, mais moins de mémoire vive qu'espéré

La série Samsung Galaxy S24 - y compris le Samsung Galaxy S24 Plus et le Samsung Galaxy S24 Ultra - est certainement un téléphone haut de gamme, mais il pourrait ne pas être aussi haut de gamme que nous l'avions espéré, même dans le cas du modèle phare Ultra.

Cela pourrait être principalement dû à la quantité de mémoire vive qui, selon les sources de @UniverseIce, serait de 8 Go dans le cas du Samsung Galaxy S24 standard, avec des modèles de 8 Go et 12 Go pour le Galaxy S24 Plus et le Samsung Galaxy S24 Ultra selon les rumeurs.

Pour référence, les Samsung Galaxy S23 et Samsung Galaxy S23 Ultra ont les mêmes quantités de mémoire vive que celles annoncées pour leurs successeurs, tandis que le Galaxy S23 Plus n'est disponible qu'en configuration 8 Go, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir une mise à niveau dans le cas du S24 Plus.

S24:8GBS24+:8GB,12GBS24 Ultra:8GB,12GB16GB does not exist.November 30, 2023 See more

Mais cela signifierait tout de même qu'il n'y a pas de mise à jour des quantités de RAM pour deux des prochains téléphones de la série S de Samsung, et 8 Go pour un appareil haut de gamme comme le Samsung Galaxy S24 semble plutôt bas pour les normes de 2023, sans parler de 2024, lorsque le téléphone sera lancé.

Ce chiffre est également inférieur aux rumeurs précédentes, qui laissaient entendre qu'il pourrait y avoir un modèle de 12 Go du Samsung Galaxy S24, et que le Galaxy S24 Ultra pourrait être équipé de 16 Go de RAM.

Nous prenons donc cette dernière fuite avec des pincettes, mais elle provient d'une source crédible, et elle a été confirmée par l'informateur yeux1122, qui écrit sur Naver, une plateforme de blogs sud-coréenne.

Moins de mémoire vive, c'est moins cher

Ils affirment que Samsung avait testé la gamme Galaxy S24 avec plus de mémoire vive (ce qui explique les fuites précédentes) mais que certaines spécifications - et en particulier la mémoire vive - ont finalement été "compromises" afin de maintenir un prix similaire à celui des modèles de cette année.

La seule bonne nouvelle dans tout cela, c'est que la gamme Samsung Galaxy S24 pourrait ne pas coûter plus cher que la série S23.

Il se peut toutefois que nous nous trompions ; nous en aurons la certitude le 17 janvier, date à laquelle ces nouveaux meilleurs téléphones Samsung seront apparemment lancés.