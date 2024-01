Samsung Galaxy S24 : des bonus de précommande devraient rendre ces téléphones plus attrayants

Le Samsung Galaxy S24 et ses dérivés - le Samsung Galaxy S24 Plus et le Samsung Galaxy S24 Ultra - seront certainement des téléphones coûteux, mais une fuite suggère que vous pourriez en avoir beaucoup plus pour votre argent si vous les précommandez.

SamInsider (via GSMArena) a obtenu ce qu'il prétend être les avantages de la précommande de ces téléphones en Autriche (et donc probablement dans d'autres parties de l'Europe et peut-être au-delà), dont le principal est une mise à niveau gratuite du stockage.

Cela signifie que vous pouvez obtenir un modèle de 256 Go pour le prix d'un modèle de 128 Go, un modèle de 512 Go pour le prix d'un modèle de 256 Go, et même un modèle de 1 To pour le prix d'un modèle de 512 Go. Cependant, le site ajoute que seules les 2 000 premières personnes à commander la mise à niveau de 1 To en Autriche l'obtiendront, donc si la même chose s'applique ailleurs, vous devrez agir très vite.

Obtenez plus en échange de votre ancien téléphone Samsung

De plus, si vous échangez votre ancien smartphone ou tablette pendant la période de précommande, vous recevrez apparemment un bonus de 100 € en plus de la valeur d'échange standard, cette offre s'appliquant du 17 au 30 janvier.

Enfin, le site ajoute qu'il y aura trois couleurs exclusives en ligne pour le Samsung Galaxy S24. Pour les modèles standard et Plus, il y aura le Vert Jade, le Bleu Saphir et l'Orange Grès, comme cela a été largement divulgué, tandis que le Samsung Galaxy S24 Ultra aura apparemment de légères modifications sur ces teintes baptisées Vert Titane, Bleu Titane et Orange Titane.

Nous prenons tout cela avec des pincettes bien sûr, mais les couleurs ont déjà fait l'objet de fuites, tout comme les mises à jour de stockage, puisque nous avons déjà entendu parler de ce même avantage de précommande du Galaxy S24 de la part d'une source sud-coréenne.

Cela ajoute non seulement de la crédibilité à l'affirmation, mais signifie également qu'il est probable que d'autres pays - tels que la France - obtiennent le même bonus de précommande du Samsung Galaxy S24, puisqu'il semble que l'Autriche et la Corée du Sud obtiennent ces mises à niveau de l'espace de stockage.

Nous le saurons très bientôt, car la gamme Samsung Galaxy S24 sera dévoilée demain (17 janvier). TechRadar couvrira le lancement dans son intégralité, alors revenez ici pour tous les détails.