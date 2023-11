Le Samsung Galaxy S24 pourrait être dans vos mains avant la fin du mois de janvier

Il semble de plus en plus probable que le Samsung Galaxy S24 et ses dérivés - le Galaxy S24 Plus et le Samsung Galaxy S24 Ultra - soient lancés en janvier, et plus précisément le 17 janvier. Nous avions déjà entendu parler du 17 janvier comme date probable de lancement du Galaxy S24, et nous entendons maintenant cette même date de la part d'une autre source.

Cette fois, c'est le site sud-coréen The Elec (via Phandroid) qui l'affirme, mais le site a également inclus d'autres détails, ajoutant que le lancement aura lieu à San Jose, en Californie, et que les précommandes pour les téléphones seront ouvertes le 18 janvier.

Il semble, d'après une version traduite du texte coréen, que toute personne commandant les nouveaux téléphones entre cette date et le 25 janvier pourrait recevoir son appareil entre le 26 et le 30 janvier, la gamme Galaxy S24 étant mise en vente le 30 janvier. En d'autres termes, il est possible que vous receviez votre téléphone plus tôt, en guise d'avantage lié à la précommande.

Un lancement Samsung antérieur dans un lieu différent

Si cette information est exacte, cela signifierait que Samsung dévoilerait la gamme S24 plus tôt dans l'année que la série Samsung Galaxy S23, qui a été dévoilée en février de cette année, et le lieu de lancement diffère également, Samsung ayant récemment utilisé New York, San Francisco et Séoul comme lieux pour ses événements de lancement.

Selon The Elec, le choix de San Jose a probablement été fait en signe de coopération avec Google et de concurrence avec Apple, qui ont tous deux leur siège à proximité.

Il est possible que tout ou une partie des informations contenues dans ce rapport soient erronées, d'autant plus qu'une fuite précédente laissait entendre que le lancement aurait lieu à San Francisco.

Mais comme de nombreuses sources indiquent désormais le 17 janvier et qu'aucune fuite ne suggère une autre date, cette date de lancement semble au moins probable, auquel cas nous devrions avoir un aperçu officiel des prochains meilleurs téléphones de Samsung dans moins de deux mois.