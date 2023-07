iPhone 15 vs iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra : les principales différences selon les rumeurs

En septembre prochain, Apple devrait lancer quatre nouveaux iPhone : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Ultra. Mais la demande pour l'iPhone 15 Plus sera probablement relativement faible, si l'on se fie au passé, et ce sont donc les trois autres modèles qui retiendront sans doute le plus l'attention.

L'iPhone 15 de base offrira sans aucun doute une expérience relativement abordable, l'iPhone 15 Pro, plus haut de gamme mais toujours compact, suivra, et la technologie de pointe associée à un écran massif se manifestera sous la forme de l'iPhone 15 Ultra.

Voilà, en résumé, comment ce trio sera très certainement positionné et pour un regard plus approfondi sur les caractéristiques et les prix probables (d'après les fuites, les rumeurs et les suppositions éclairées), lisez ce qui suit.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra : caractéristiques

Voici une description comparative de ce que nous attendons de l'iPhone 15, de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Ultra (ou "iPhone 15 Pro Max", comme on pourrait l'appeler).

Cette comparaison se base principalement sur des rumeurs mais aussi sur des suppositions. Il est donc possible que tout ou partie de ces informations soient erronées, mais nous nous attendons à ce qu'une grande partie d'entre elles soient correctes.

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques iPhone 15 (rumeurs) iPhone 15 Pro (rumeurs) iPhone 15 Ultra (rumeurs) Écran : OLED de 6,1 pouces OLED de 6,1 pouces OLED de 6,7 pouces Résolution : 1179 x 2556 pixels 1179 x 2556 pixels 1290 x 2796 pixels Taux de rafraîchissement : 60Hz Adaptive 1-120Hz Adaptive 1-120Hz Puce : A16 Bionic A17 Bionic A17 Bionic Appareils photo arrières 48MP grand-angle, 12MP ultra grand-angle 48 Mpx egrand-angle, 12 Mpx ultra grand-angle, 12 Mpx téléobjectif avec zoom optique 3x 48 Mpx grand-angle, 12 Mpx ultra grand-angle, 12 Mpx téléobjectif avec zoom variable 6x Appareil photo avant 12MP 12MP 12MP double objectif RAM : 6GB 8GB 8GB Stockage : 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB Batterie : ≈3,279mAh ≈3,200mAh ≈4,323mAh

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra : prix et disponibilité

La gamme iPhone 14 sera commercialisée le 16 septembre 2022. (Image credit: Apple)

Il y a de mauvaises nouvelles en ce qui concerne les prix, car des fuites suggèrent que ces trois modèles d'iPhone 15 pourraient coûter plus cher que leurs prédécesseurs. Jusqu'à présent, aucune des fuites n'a été très précise sur les prix, mais pour référence, les prix de départ des modèles actuels sont les suivants :

iPhone 14: 1 019€

1 019€ iPhone 14 Pro: 1 329€

1 329€ iPhone 14 Pro Max : 1 479€

On peut donc penser que les prix de départ seront au moins aussi élevés pour les modèles de cette année, mais si l'on en croit les dernières fuites, ils seront probablement encore plus hauts. Quoi qu'il en soit, vous paierez certainement plus cher pour un iPhone 15 Pro que pour un iPhone 15, et encore plus pour un iPhone 15 Ultra.

En ce qui concerne la disponibilité de ces téléphones, nous nous attendons à ce qu'ils soient tous annoncés lors d'un même événement, qui, si l'on se réfère au passé, aura probablement lieu au cours de la première moitié du mois de septembre. Ensuite, environ une semaine plus tard, les téléphones seront probablement expédiés. Comme il s'agit d'iPhones, ils seront certainement disponibles dans la plupart des pays.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra : design et écran

L'iPhone 14 Pro Max (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ces trois téléphones pourraient se ressembler davantage que l'iPhone 14 ne ressemble à l'iPhone 14 Pro et Pro Max, pour une raison simple : tous les modèles d'iPhone 15 seraient dotés de la technologie Dynamic Island, ce qui signifie que l'encoche n'existera plus, même sur le modèle de base.

Les rapports suggèrent que ces trois modèles d'iPhone 15 pourraient également avoir des bords légèrement arrondis, ce qui est un changement par rapport à l'année dernière, mais ne devrait pas différer entre les trois téléphones. Si l'on se fie à ce qui s'est fait jusqu'à présent, ils devraient tous être conformes à la norme IP68 en matière de résistance à la poussière et à l'eau.

Cependant, l'iPhone 15 standard pourrait être un peu à part, car l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Ultra seraient fabriqués dans des matériaux plus nobles, avec un cadre en titane. Ils pourraient également être dotés d'un bouton d'action (comme sur l'Apple Watch Ultra) plutôt que d'un bouton de mise en sourdine.

Les iPhone 15 Pro et Ultra pourraient également présenter des bords plus fins que leurs prédécesseurs et que l'iPhone 15 standard.

En revanche, l'iPhone 15 Ultra pourrait se distinguer à d'autres égards, car il est certain qu'il sera nettement plus grand que les deux autres. Nous ne savons pas exactement quelle sera sa taille, mais il est probable que ses dimensions soient similaires à celles de son prédécesseur, à savoir 160,7 x 77,6 x 7,85 mm.

Image 1 of 2 Rendu de l'iPhone 15 Pro obtenu par 9to5Mac (Image credit: 9to5Mac) Rendu de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Ultra obtenu par 9to5Mac (Image credit: 9to5Mac)

L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro, quant à eux, devraient avoir à peu près la même taille l'un que l'autre - probablement 147,5 x 71,5 x 7,85 mm, ce qui correspond à la taille de l'iPhone 14 Pro. Nous supposons que ces deux téléphones auront ces dimensions parce que la rumeur veut qu'ils soient dotés d'un Dynamic Island (ce qui pourrait avoir une incidence sur leur taille), mais il se peut qu'ils soient légèrement différents l'un de l'autre et de cette taille.

En ce qui concerne les écrans, les trois téléphones à venir pourraient présenter des différences notables. Des fuites suggèrent que l'iPhone 15 aura un écran de 6,1 pouces à 60 Hz, avec une résolution d'environ de 1179 x 2556 pixels.

L'iPhone 15 Pro aura probablement la même taille, et comme les deux appareils sont dotés d'un écran Dynamic Island, ils auront probablement tous deux la même résolution. Mais l'iPhone 15 Pro devrait avoir l'avantage en ce qui concerne le taux de rafraîchissement, puisqu'il sera très certainement de 120 Hz.

Une fuite d'image de l'iPhone 15 Pro (Image credit: 9to5Mac)

L'iPhone 15 Pro sera certainement doté d'un écran Always On, ce qui ne sera pas le cas de l'iPhone 15, et il sera probablement plus lumineux. Nous ne savons pas à quel point, mais il est probable qu'il atteigne au moins 2 000 nits, comme l'iPhone 14 Pro. L'iPhone 14 standard ne peut atteindre que 1 200 nits, et il pourrait en être de même pour l'iPhone 15.

L'iPhone 15 Ultra aura certainement le plus grand écran, probablement de 6,7 pouces et de 1290 x 2796 pixels comme son prédécesseur. Il devrait également avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz et, selon le leaker ShrimpApplePro, il pourrait avoir une luminosité maximale de 2 500 nits.

En d'autres termes, l'iPhone 15 Ultra pourrait avoir l'écran le plus grand et le plus lumineux, tandis que l'iPhone 15 aurait un petit écran nettement moins lumineux et avec un taux de rafraîchissement plus faible, et l'iPhone 15 Pro se situerait quelque part entre les deux - correspondant à l'Ultra pour le taux de rafraîchissement, à l'iPhone 15 pour la taille, et ayant une luminosité maximale se situant entre les deux.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra : appareils photo

L'iPhone 15 aura probablement deux caméras arrière, comme l'iPhone 14 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L'expérience photographique pourrait être très différente sur chacun de ces appareils, l'iPhone 15 étant sans doute doté d'un appareil photo principal de 48 mégapixels (contre 12 mégapixels sur l'iPhone 14) et d'un appareil photo ultra grand-angle de 12 mégapixels, ainsi que d'une caméra frontale de 12 mégapixels.

L'iPhone 15 Pro, quant à lui, pourrait avoir en grande partie les mêmes appareils photo que son prédécesseur, avec un appareil principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels (avec zoom optique 3x), ainsi qu'un appareil photo selfie de 12 mégapixels. Dans ce cas, la principale différence avec l'iPhone 15 standard sur le plan photographique serait la présence d'un téléobjectif sur le Pro.

Cela dit, il pourrait y avoir d'autres différences, car une source a parlé d'un nouveau capteur Sony "ultramoderne" pour l'iPhone 15 Pro. Cela pourrait s'avérer particulièrement utile pour les photos en basse lumière.

L'iPhone 15 Pro pourrait avoir le même nombre de caméras que le 14 Pro (Image credit: Apple)

Il est également question que l'iPhone 15 Ultra soit équipé d'un nouveau capteur Sony de 48 mégapixels, ce qui serait le plus grand capteur jamais utilisé par un iPhone. On ne sait pas s'il s'agit du même capteur que celui mentionné ci-dessus pour l'iPhone 15 Pro, et si c'est le cas, si les deux modèles en bénéficieront ou seulement l'Ultra.

Quoi qu'il en soit, une autre amélioration qui devrait être exclusive au modèle supérieur est que l'iPhone 15 Ultra pourrait être doté d'une caméra à téléobjectif variable. Cela lui permettrait de zoomer de façon optique sur plusieurs distances, et il serait également capable de zoomer plus loin que les modèles actuels, peut-être jusqu'à 6 fois.

La caméra selfie pourrait également être une caméra à double objectif de 12 Mpx sur l'iPhone 15 Ultra, de sorte qu'il pourrait s'agir de la caméra ultra grand-angle de 12 Mpx qu'il partage avec les autres modèles, mais en double.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra : performances

L'iPhone 14 Pro Max (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Ultra sont tous deux susceptibles d'utiliser une puce A17 Bionic. Il s'agirait de la nouvelle puce mobile d'Apple pour 2023, et des fuites suggèrent que l'A17 Bionic a un processeur 20 % plus puissant que l'A16 Bionic.

Ces deux téléphones devraient donc être plus puissants que leurs prédécesseurs, d'autant plus que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Ultra pourraient être dotés de 8 Go de RAM, contre 6 Go l'année dernière.

L'iPhone 15 Ultra pourrait également être moins limité par son logiciel que l'iPhone 15 Pro, de sorte que si les caractéristiques de base semblent similaires, l'Ultra pourrait être légèrement plus puissant.

Les deux téléphones devraient cependant être beaucoup plus puissants que le modèle standard, car des fuites suggèrent que l'iPhone 15 sera équipé de la puce A16 Bionic, que l'on trouve actuellement dans l'iPhone 14 Pro et Pro Max. Il aura probablement aussi moins de mémoire vive (probablement 6 Go) et moins d'espace de stockage (512 Go au maximum, alors que les deux autres modèles auront probablement jusqu'à 1 To).

Les vitesses de transfert de données pourraient également être meilleures sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Ultra, qui atteindraient 40 Gbps, alors que l'iPhone 15 standard pourrait être limité à 20 Gbps.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra : batterie

Une photo du port USB-C de l'iPhone 15 Pro a fuité (Image credit: @URedditor)

Nous n'avons pas encore beaucoup entendu parler de la batterie de ces téléphones, mais il est probable qu'elle soit de la même taille que celle de leurs prédécesseurs.

Cela signifierait une batterie d'environ 3 279 mAh pour l'iPhone 15, d'environ 3 200 mAh pour l'iPhone 15 Pro et d'environ 4 323 mAh pour l'iPhone 15 Ultra.

Certains changements pourraient être apportés à la façon dont ces téléphones se rechargent, mais ils pourraient concerner les trois modèles, et il est question que toute la gamme iPhone 15 soit équipée de l'USB-C, par exemple. L'ensemble de la gamme iPhone 15 pourrait également prendre en charge la recharge sans fil inversée.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra : verdict

Alors, lequel de ces téléphones devriez-vous acheter lorsqu'ils seront enfin lancés ? Si les diverses fuites et rumeurs que nous avons entendues sont exactes, l'iPhone 15 standard pourrait s'approcher du niveau de l'iPhone 14 Pro déjà disponible, sans toutefois l'atteindre tout à fait - du moins en ce qui concerne les objectifs d'appareil photo disponibles et le taux de rafraîchissement.

Il n'en reste pas moins qu'il coûtera probablement moins cher, ce qui pourrait constituer une bonne mise à niveau si vous ne souhaitez pas dépenser une petite fortune pour un téléphone.

Si l'argent n'est pas un problème, l'iPhone 15 Pro offrira probablement plus de puissance, un objectif supplémentaire (par rapport à l'iPhone 15) et un taux de rafraîchissement plus élevé, mais à un prix plus élevé.

L'iPhone 15 Ultra semble toutefois être le smartphone le plus haut de gamme d'Apple, avec un écran plus grand et potentiellement plus lumineux que ces autres appareils, et peut-être plus puissant et doté de meilleurs appareils photo que l'iPhone 15 Pro. Bien sûr, il faudra dépenser beaucoup pour obtenir ce modèle.

Tout le monde pourrait donc y trouver son compte, et tous ces appareils sont susceptibles de figurer dans notre liste des meilleurs iPhone.