Un téléphone Motorola à prix mini, au design surprenant et au très bon rapport qualité-prix

Le Motorola Edge 60 Fusion se distingue notamment par une texture unique rappelant la toile sur l’un de ses modèles

Un porte-parole de Motorola a évoqué auprès de TechRadar une technologie d’affichage inédite intégrée à ce nouveau téléphone

Le Edge 60 Fusion est disponible dès maintenant au prix de 399 €

Motorola a annoncé un nouveau smartphone abordable avec une finition originale façon toile et ce qu’il présente comme le tout premier “écran incurvé à quatre bords” au monde.

Le Motorola Edge 60 Fusion est équipé d’un écran de 6,67 pouces incurvé sur les quatre côtés, poursuivant la collaboration de la marque avec Pantone grâce à un profil de couleurs validé par l’institut.

Proposé à partir de 399 €, le Edge 60 Fusion s’impose comme le nouveau modèle abordable de la gamme – avant l’arrivée probable du Edge 60 Pro, dont les caractéristiques supposées ont déjà fuité.

Outre cette prétendue première mondiale côté écran (nous y reviendrons), c’est surtout son design et sa fabrication qui risquent d’attirer les regards.

Le Motorola Edge 60 Fusion possède quatre anneaux pour l'appareil photo, dont deux sont occupés par le flash et le capteur de lumière. (Image credit: Motorola)

Motorola s’est également associé à Pantone pour le design du téléphone, décliné en trois coloris élégants : Pantone Zephyr, Pantone Slipstream et Pantone Amazonite – autrement dit rose, bleu et vert d’eau.

Côté matériaux, les modèles Zephyr et Slipstream arborent un revêtement en cuir vegan, tandis que l’Amazonite adopte un matériau synthétique imitant la texture d’une toile. Pour celles et ceux qui rêvaient d’un smartphone à l’allure de sac cabas, Motorola propose désormais l’alternative.

Cette finition inédite ne compromet pas la robustesse du téléphone : il affiche une certification IP69, soit la plus haute résistance à la poussière et à l’eau.

Côté matériel, le Edge 60 Fusion embarque une puce MediaTek Dimensity 7300 et 8 Go de RAM, de quoi offrir des performances honorables pour un appareil de cette gamme de prix.

Le téléphone propose jusqu’à 256 Go de stockage, suffisamment pour accueillir photos et vidéos prises avec son système à double capteur photo.

En plus d’un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique, le Edge 60 Fusion intègre un ultra grand-angle avec fonction macro, capable de photographier à seulement 3 cm de distance.

Plusieurs modes photo sont disponibles, certains assistés par la suite logicielle Moto AI développée par Motorola, comme les modes “Action Shot” ou “Stabilisation adaptative”.

Cette même suite Moto AI se retrouve ailleurs, avec des fonctions désormais classiques sur les smartphones : transcription automatique, prise de notes ou encore génération d’images.

Une première mondiale ?

(Image credit: Motorola)

En main, le Motorola Edge 60 Fusion impressionne par la qualité de son écran et sa légèreté. En revanche, difficile de comprendre ce qui justifie le qualificatif de “première mondiale”.

Un porte-parole de Motorola a expliqué à TechRadar : “Pour la première fois au monde, nous lançons le Motorola Edge 60 Fusion avec une courbure à quatre bords, pensée pour les amateurs de technologie. L’appareil a été conçu avec des couleurs validées par Pantone, et son écran incurvé enveloppe le téléphone de manière fluide, de l’avant vers l’arrière.

Ce qui différencie vraiment ce modèle de ses concurrents, c’est le concept de 'bord infini', avec une courbe plus marquée qui enveloppe les bords pour créer un effet cascade et offrir une expérience visuelle plus immersive.”

Certes, l’écran se prolonge sur les quatre côtés, mais la courbure reste surtout marquée sur les bords latéraux. D’autres smartphones, comme l’Oppo Find X8 Pro, proposent eux aussi des courbes sur tous les côtés. Si les bords longs du Edge 60 Fusion se démarquent par leur intensité, le haut et le bas de l’écran semblent moins concernés.

Quoi qu’il en soit, le Edge 60 Fusion reste une proposition intéressante à ce tarif, sans avoir besoin de s’appuyer sur des arguments de “première mondiale” un peu discutables. Ce modèle pourrait bien figurer prochainement dans la sélection des meilleurs smartphones abordables.