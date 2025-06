OnePlus connaît une année 2025 fructueuse. Quelques mois seulement après l'entrée du OnePlus 13 dans notre liste des meilleurs smartphones Android disponibles sur le marché, la OnePlus Watch 3 est devenue l'une des meilleures montres connectées Android, et la OnePlus Pad 3 récemment annoncée devrait figurer en bonne place dans notre guide des meilleures tablettes Android.

Ces trois produits sont des produits phares dans leurs catégories respectives, mais OnePlus se prépare désormais à lancer son offensive annuelle sur le marché de milieu de gamme.

Dans une interview exclusive accordée à TechRadar, Celina Shi, directrice marketing chez OnePlus Europe, a révélé les noms et les détails de cinq nouveaux produits OnePlus de milieu de gamme qui arriveront en magasin en juillet, à savoir les :

OnePlus Nord 5,

OnePlus Nord CE5,

OnePlus Buds 4,

OnePlus Pad Lite

OnePlus Watch 3 43 mm.

TechRadar : Selon vous, quel sera le principal argument clé de la série OnePlus Nord en 2025, tant en termes de place dans le portefeuille OnePlus que sur le marché plus large des smartphones de milieu de gamme ?

Celina Shi : La série OnePlus Nord est notre gamme de smartphones de milieu de gamme conçue pour offrir un équilibre entre des fonctionnalités haut de gamme et un prix abordable. Elle est très appréciée par une grande partie de notre communauté, qui aime son côté ludique et amusant. La série OnePlus Nord est plus audacieuse en termes de couleurs et de style que notre série phare et offre aux utilisateurs une véritable opportunité d'exprimer leur personnalité à travers leurs appareils et la marque.

Je suis heureuse d'annoncer que OnePlus lancera en juillet prochain deux nouveaux appareils dans la série OnePlus Nord : le OnePlus Nord 5 et le OnePlus Nord CE5. Cette dernière série est d'une puissance exceptionnelle qui offre une endurance sans limite, vous permettant de jouer et de créer jour et nuit.

Le OnePlus Nord 5 (gauche) et le OnePlus Nord CE5 (droite) (Image credit: OnePlus)

TR : Qu'est-ce qui fait précisément du OnePlus Nord 5 un « concentré de puissance » ?

CS : Le nouveau OnePlus Nord 5 est ce que nous appelons un « double coup de poing » : il dispose d'un appareil photo exceptionnel et d'un chipset exceptionnel.

Vous devrez patienter pour découvrir l'appareil photo, mais je peux déjà vous confirmer que le OnePlus Nord 5 sera équipé de la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, un processeur aux spécifications exceptionnelles pour le marché milieu de gamme.

Le OnePlus Nord 5 est équipé d'une mémoire vive LPDDR5X et d'un système de refroidissement liquide CryoFlex avancé de 7 300 mm², garantissant des performances fluides en toutes circonstances.

Le nouveau OnePlus Nord 5 est ce que nous appelons un double coup de poing : il dispose d'un appareil photo exceptionnel et d'un chipset exceptionnel. Celina Shi, OnePlus

Pour les gamers, le OnePlus Nord 5 prendra également en charge Battlegrounds Mobile India à une fréquence native de 90 images par seconde, pouvant atteindre 144 images par seconde avec interpolation de fréquence d'images, ce qui garantit une expérience de jeu fluide et moins de latence.

Nous avons intégré toutes ces fonctionnalités, car notre clientèle principale OnePlus Nord souhaite bénéficier d'une expérience rapide et fluide, puisqu'elle utilise ses smartphones pour créer, jouer et effectuer plusieurs tâches à la fois. Comme ces types d'activités deviennent plus complexes et nécessitent une charge de traitement plus importante, nous avons doublé la puissance de notre chipset afin de garantir l'expérience rapide et fluide qui a fait notre renommée.

TR : Les deux nouveaux modèles Nord sont équipés d'un module photo vertical. Pourquoi être revenu à cette orientation sur le modèle phare de cette année ?

CS : Avec n'importe quel smartphone, il y a toujours un compromis à trouver entre le design esthétique et ce qui est physiquement possible dans le cadre des paramètres donnés. À mesure que les composants technologiques évoluent, notre design évolue également afin de créer les produits les plus esthétiques et les plus performants possible.

Le module caméra est vertical dans la dernière série OnePlus Nord, car cette disposition optimise l'espace à l'intérieur de l'appareil, ce qui nous permet d'intégrer un chipset, une batterie et un écran de première classe.

TR : De même, que pouvez-vous nous dire sur le design du panneau arrière ?

CS : Je ne peux pas encore révéler de détails sur les matériaux utilisés pour la série OnePlus Nord 5, mais je peux vous dire qu'elle n'aura pas de cadre métallique cette année.

Le concept de design de tous nos appareils repose sur les avis des consommateurs. À la suite d'une enquête mondiale menée en Europe, en Amérique du Nord, en Inde et en Chine, nous avons constaté que notre public cible accorde une grande importance à l'aspect pratique du design.

Le module caméra est vertical dans la dernière série OnePlus Nord, car cette disposition optimise l'espace à l'intérieur de l'appareil. Celina Shi, OnePlus

Ils préfèrent systématiquement les styles courts, simples et élégants. En réponse à cela, dans la série OnePlus Nord de cette année, nous proposons un design d'inspiration nordique qui reflète ces valeurs et trouve un écho auprès de nos consommateurs du monde entier.

Dans cette optique, je vais vous dévoiler en exclusivité une couleur pour le OnePlus Nord 5 et une autre pour le OnePlus Nord CE, qui seront lancés en Europe le 8 juillet : le OnePlus Nord 5 sera disponible en Dry Ice et le OnePlus Nord CE 5 en Marble Mist.

TR : Êtes-vous convaincu que les utilisateurs adopteront le bouton Plus Key et l'interface Plus Mind de la série Nord 5 ?

CS : Nous sommes très enthousiastes à propos de la nouvelle touche Plus, qui vient prolonger l'expérience IA personnalisée de OnePlus. La touche Plus ne remplace pas notre curseur d'alerte, mais constitue une évolution naturelle qui la rend plus performante, plus intuitive à utiliser et désormais hautement personnalisable. La touche Plus est un bouton personnalisable qui peut être programmé pour différentes actions telles que changer de profil sonore, lancer l'appareil photo, démarrer la traduction ou commencer un enregistrement.

(Image credit: OnePlus)

L'interface Plus Mind s'intègre parfaitement à notre Plus Key et constitue la première étape vers une expérience smartphone véritablement personnalisée grâce à l'IA. Il suffit aux utilisateurs d'appuyer sur Plus Key pour reconnaître le contenu de l'écran et l'ajouter à leur « mémoire ». Cela inclut des actions telles que l'enregistrement du contenu à l'écran, la suggestion d'ajouts à l'agenda, le stockage du contenu à l'écran dans Mind Space et la recherche à l'aide d'une invite conversationnelle via AI Search.

Au-delà de la simple capture d'écran, AI Plus Mind exploite l'IA pour analyser le contenu de manière contextuelle. Par exemple, il peut extraire les détails d'un rendez-vous à partir d'une image ou d'un texte et les ajouter directement au calendrier de l'utilisateur. AI Search, intégré à AI Plus Mind, prend en charge les requêtes en langage naturel pour faciliter la récupération du contenu enregistré.

TR : Avec l'amélioration constante de la qualité des smartphones de milieu de gamme, comment OnePlus fera-t-il la différence entre les modèles milieu de gamme et haut de gamme en 2025 ?

CS : Chez OnePlus, notre vision est de donner au monde les moyens d'aller plus loin grâce à une technologie meilleure. Nous avons lancé la série OnePlus Nord afin de rendre la technologie de pointe, notamment l'expérience OnePlus Fast & Smooth, accessible à un plus grand nombre de personnes. C'est pourquoi, lorsque nous examinons l'offre de la série OnePlus Nord, nous essayons de trouver un équilibre entre une technologie haut de gamme et un prix abordable.

Mais l'identité de la série OnePlus Nord est très différente de celle de notre série haut de gamme. Elle est plus ludique, plus colorée et plus audacieuse dans son style.

Le OnePlus Nord 4 reste l'un des meilleurs smartphones Android de milieu de gamme. (Image credit: Future)

Les personnes qui achètent notre série OnePlus Nord sont différentes de celles qui achètent nos produits phares. Pour nos produits phares, comme la série OnePlus 13, nous ciblons les utilisateurs expérimentés. Il s'agit de passionnés de technologie qui ont des exigences élevées envers leurs appareils et qui attendent un matériel de pointe et des logiciels fluides et axés sur les performances.

Nos produits OnePlus Nord nous permettent de rendre notre technologie phare plus accessible à un plus large éventail d'utilisateurs. Il s'agit de consommateurs soucieux du rapport qualité-prix qui attendent une expérience rapide et fluide à un prix qui permet à davantage de personnes de rejoindre notre communauté.

Chez OnePlus, la gamme phare et la gamme Nord jouent un rôle tout aussi important dans notre stratégie produit et notre stratégie de marque. D'une part, nous continuerons à concevoir des appareils phares qui intègrent les technologies les plus avancées afin d'offrir des expériences de pointe dans les segments haut de gamme et ultra haut de gamme. Parallèlement, nous nous engageons également à rendre l'expérience et la qualité OnePlus plus accessibles à un plus grand nombre d'utilisateurs grâce à la gamme Nord.

TR : Quels autres produits OnePlus prévoit-il de lancer le mois prochain ?

CS : Cet été, le 8 juillet, nous nous concentrerons sur le développement de notre gamme de produits dans différentes catégories et gammes de prix. Outre nos appareils de la série OnePlus Nord, j'ai le plaisir d'annoncer le lancement de trois nouveaux produits : un nouvel appareil portable, la OnePlus Watch 3 43 mm, notre dernier casque phare, les OnePlus Buds 4, et une nouvelle tablette, la OnePlus Pad Lite.

En février dernier, nous avons lancé notre dernier appareil portable phare, la OnePlus Watch 3. Elle a rencontré un vif succès grâce à son autonomie exceptionnelle, son GPS précis et ses fonctionnalités de suivi de la santé et du bien-être.

Nous proposons aujourd'hui une version plus petite de cet appareil, idéale pour ceux qui ont des poignets plus fins, mais ne la sous-estimez pas ! Elle regorge de fonctionnalités qui rivalisent avec la version standard, ainsi que de fonctions de suivi exclusives que vous ne trouverez sur aucun autre appareil. Elle sera disponible dans un élégant coloris Silver Steel !

Nous renforçons notre présence dans les secteurs plus larges de l'électronique grand public afin de devenir un « constructeur Android » haut de gamme. Celina Shi, OnePlus

Dans la foulée du lancement du OnePlus Pad 3 en juin, nous avons constaté qu'une grande partie de notre communauté recherchait chez OnePlus une tablette abordable qui fonctionne parfaitement avec leurs autres appareils OnePlus. Nous sommes ravis de leur proposer ce produit cet été. La OnePlus Pad Lite sera disponible en Europe en couleur Aero Blue.

Quant aux OnePlus Buds 4, vous pouvez vous attendre à une expérience audio exceptionnelle, avec deux haut-parleurs, deux DAC, la technologie Hi-Res LHDC 5.0 et l'audio 3D. Pour les gamers, les OnePlus Buds 4 offrent également une latence ultra-faible de 47 ms en mode Jeu, garantissant une synchronisation audio parfaite avec l'action à l'écran pour un avantage concurrentiel.

Comme pour tous les produits OnePlus, le style a été au cœur du processus de conception [de nos nouveaux écouteurs]. Cette année, les OnePlus Buds 4 sont disponibles en deux coloris : Zen Green et Storm Gray.

Les OnePlus Buds 4 en Storm Gray et Zen Green (Image credit: OnePlus)

TR : Pour finir, quelle est la stratégie produit globale de OnePlus pour 2025 ?

CS : Notre aventure a commencé en 2014 avec la sortie de notre premier smartphone, le OnePlus One, qui a partagé une technologie exceptionnelle avec le monde entier et remis en question le statu quo de l'industrie. Si notre ambition reste d'offrir une valeur exceptionnelle à nos utilisateurs de smartphones, nous approfondissons nos racines dans des secteurs plus larges de l'électronique grand public afin de devenir un « constructeur Android » haut de gamme. Aujourd'hui, nous proposons une large gamme d'appareils dans quatre catégories principales : smartphones, tablettes, audio et appareils portables.

Grâce à notre écosystème d'appareils, nous voulons améliorer la vie numérique de notre communauté avec des produits qui se connectent de manière transparente et améliorent leur mode de vie grâce à une technologie de pointe. Nous organisons des forums « Open Ears » pour notre communauté, où nous recueillons les précieux commentaires de nos utilisateurs. En 2025, nous avons redoublé d'efforts en organisant régulièrement des rencontres avec la communauté sous forme de sessions individuelles, au cours desquelles nous écoutons attentivement et comprenons leurs besoins.

Côté produits, nous continuerons à améliorer notre offre matérielle et logicielle avec les fonctionnalités qui ont fait notre renommée, telles que la longue autonomie de la batterie, le design unique et les performances puissantes, mais nous intégrerons également des technologies plus récentes, telles que la version améliorée d'OxygenOS, OpenCanvas et l'IA, afin de garantir une expérience OnePlus plus rapide et plus fluide que jamais dans toutes les catégories et sur tous les appareils.

Voilà, vous savez tout : les OnePlus Nord 5 et OnePlus Nord CE5 seront lancés en Europe le 8 juillet, en même temps que la OnePlus Watch 3 43 mm, les OnePlus Buds 4 et la OnePlus Pad Lite. Nous testerons ces cinq nouveaux produits au cours des prochaines semaines, alors restez connectés à TechRadar pour connaître notre avis complet sur les derniers appareils milieu de gamme de OnePlus.