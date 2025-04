La batterie du OnePlus 13T se dévoile avec une surprise de taille

OnePlus dévoile de nouveaux détails sur son futur 13T

Les dernières informations concernent la capacité de la batterie du smartphone

Le OnePlus 13T sera présenté le 24 avril

Le lancement du OnePlus 13T approche à grands pas : il est prévu pour le 24 avril. Cela n’empêche pas la marque de dévoiler quelques spécificités techniques en amont, avec cette fois des précisions sur les capacités de la batterie.

D’après une publication officielle de OnePlus sur le réseau social chinois Weibo, le 13T sera équipé d’une batterie de 6 260 mAh. Une capacité conforme aux annonces précédentes, qui promettaient une batterie d’au moins 6 000 mAh.

Autre élément confirmé : la présence de la charge directe. Cette technologie permet au smartphone de puiser l’énergie directement depuis une source externe (comme une batterie portable), sans passer par la batterie interne. Un atout pour préserver la durée de vie de la batterie et limiter son usure.

Ce n’est pas tout : OnePlus indique également que le 13T affichera un poids de 185 grammes. À titre de comparaison, les OnePlus 13 et 13R intègrent une batterie de 6 000 mAh, mais pèsent chacun 200 grammes. Parvenir à intégrer une batterie plus imposante dans un format plus léger est une surprise de la part de OnePlus – mais une bonne surprise.

Peu de secrets à dévoiler

(Image credit: OnePlus)

OnePlus communique largement autour du 13T, multipliant les visuels et les révélations sur les réseaux sociaux. Des photos déjà publiées ont montré les différentes couleurs disponibles – gris, rose et noir – ainsi que la présence d’un nouveau bouton.

Les fuites complètent les informations officielles. Elles suggèrent que le OnePlus 13T pourrait être doté d’une puce Snapdragon 8 Elite, d’un écran de 6,32 pouces, d’une certification IP65 et de deux capteurs photo arrière de 50 mégapixels. Le téléobjectif, en complément du capteur principal, offrirait un zoom optique 2x et un zoom sans perte 4x.

La fiche technique complète du OnePlus 13T n’a toutefois pas encore été dévoilée. Il est donc possible que la marque ait conservé quelques nouveautés pour le jour du lancement. Réponse attendue le 24 avril.