Une vidéo de l'iPhone 16 montre les cinq couleurs - et elles pourraient être plus audacieuses que celles de l'iPhone 15

Nous sommes à environ un mois du lancement de l'iPhone 16, et les rumeurs ainsi que les fuites s'intensifient. La plus récente semble offrir un aperçu des différentes couleurs de l'iPhone 16 – avec quelques surprises intéressantes au passage.

Présenté sur la chaîne YouTube Zollotech, animée par Aaron Zollo, la vidéo montre des maquettes d'iPhone 16 dans cinq coloris : bleu, vert, blanc, noir et rose. De manière inattendue, ces couleurs sont nettement plus saturées que celles de l'iPhone 15, qui étaient plutôt pâles en comparaison.

Au lieu de l'effet verre dépoli vu sur l'iPhone 15, les maquettes de Zollotech suggèrent qu'Apple pourrait opter pour des couleurs plus vives et pleines. Cependant, on ne le saura avec certitude que lors de la présentation officielle, probablement à la mi-septembre.

La vidéo fait suite à une photo divulguée fin juillet sur X (anciennement Twitter). Le leaker Sonny Dickson y avait publié une photo de cinq unités d'iPhone 16 dans les mêmes couleurs que celles vues plus tard dans la vidéo de Zollotech, ce qui pourrait donner plus de crédibilité à cette fuite.

Nouveaux boutons et tailles d'affichage

(Image credit: Zollotech)

D'autres détails sont également relevés dans la vidéo de Zollotech. Les maquettes d'iPhone 16 vues sur la chaîne YouTube sont équipées d'un bouton Action, ce qui laisse penser que cette fonctionnalité pourrait ne plus être exclusive aux modèles Pro d'Apple.

En outre, les iPhones de Zollotech comportent un bouton supplémentaire en bas à droite, un élément également observé dans une récente vidéo d'Unbox Therapy. Zollotech suppose qu'il pourrait s'agir d'un bouton "capture" pour prendre rapidement des photos et vidéos.

La vidéo confirme également une autre rumeur persistante concernant l'iPhone 16 : il serait doté d'une orientation verticale des caméras, rompant ainsi avec la disposition diagonale utilisée sur l'iPhone 15. On pense que cette nouvelle configuration permettra de capturer des vidéos spatiales pour être utilisées avec le casque Vision Pro.

Comme d'autres rumeurs précédentes, Zollotech prévoit également une augmentation des tailles d'écran, passant de 6,1 pouces à 6,3 pouces, avec des bordures plus fines. Cependant, ces bordures plus minces pourraient signifier que la taille physique de l'appareil n'augmentera pas beaucoup, voire pas du tout.

D'après les dates des événements des années précédentes, la présentation de l'iPhone par Apple pourrait avoir lieu autour du 10 septembre cette année. Si c'est le cas, il nous reste environ un mois avant de savoir à quel point cette fuite sur l'iPhone 16 est exacte.

